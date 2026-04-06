'GÖKBEY' hava ambulans filosuna güç katacak

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) tarafından geliştirilen genel maksat helikopteri GÖKBEY, Sağlık Bakanlığı hava ambulansı filosunda görev yapacak. Yıl sonuna kadar bakanlığa 3 adet olarak teslim edilecek helikopterin uçuş test faaliyeti gerçekleştirildi. Bakan Kemal Memişoğlu, "GÖKBEY, en zorlu coğrafya şartlarında, en sert iklimlerde vatandaşlarımıza uzanan devletimizin şefkat eli olacak" dedi.

Tusaş Kahramankazan yerleşkesinde; GÖKBEY hava ambulansı lansmanı, üretimi ve uçuş test faaliyeti yapıldı. Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GÖKBEY helikopterinin Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına uygun olarak, yapısal, aviyonik ve içinde bulundurduğu alt sistemlerle ihtiyaç duyulan yerli milli üretilebilecek tüm komponentleri içeren platformlardan biri olduğunu söyledi. Görgün, "GÖKBEY helikopterimiz genel maksat amaçlı, tüm güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikte özellikleri kapsayacak şekilde üretildi. Tabii 6 farklı güvenlik gücümüzün ihtiyacı üzerine seri üretim siparişleri verilirken, Sağlık Bakanlığımız da ambulans helikopter ihtiyaçlarını yerli milli platform üzerinden karşılamak üzere bir kararlılık ve irade ortaya koydu. Gerek Tusaş'taki mühendislerimiz gerek Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ilgili dairedeki çalışan arkadaşlarımız ve Sağlık Bakanlığımızın teknik personeliyle birlikte yoğun çalışmalar gerçekleştirildi. Sayın Bakanımız da bu helikopterin gelişimini ilk günden itibaren çok yakından takip etti" dedi.

'6-8 AY İÇİNDE DESLİM EDİLECEK'

Görgün, toplam 80 tane üretilecek olan GÖKBEY'in 6 ton sınıfı bir helikopter olduğunu, yaklaşık 1 ton yakıt kapasitesine sahip ve 3,8 saat havada kalabildiğini, 700 kilometre menzile sahip olduğunu söyledi. Görgün, 3 adet GÖKBEY'in önümüzdeki 6-8 ay içinde sırayla Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere teslim edileceğini kaydetti. GÖKBEY'in, 12 Mart'ta sertifikasyon sürecini tamamladığını hatırlatan Görgün, "Tabii sağlık alanında ve ambulans helikopteri olması hasebiyle yine delta testlere ihtiyaç var ve onların da sertifika edilmesi gerekiyor. Bu süreçte yakın dönemde bu test uçuşuyla başlayan süreçte o delta testlerin tamamlanması sağlanacak. Biz savunma sanayinde elde ettiğimiz bilgi, birikim, tecrübe, altyapı ve üretim kabiliyetlerini ülkemizin diğer alanlardaki teknik ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır olduğumuzu her seferinde ifade ediyoruz. Bu anlamda yakın iş birliği içinde olduğumuz bakanlıklarımızdan bir tanesi Sağlık Bakanlığı'mız. Bakanlığımıza helikopterimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİMİZİN ŞEFKAT ELİ OLACAK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, sadece bir helikopterin uçuş testine değil, 'Türkiye Yüzyılı'nın gökyüzündeki şifa imzasına şahitlik ettiklerini söyleyerek, "İzleyeceğiniz havalanış aslında yerli ve milli mühendisliğimizin, insanımızın emeğinin ve 'en iyisini biz yaparız' iddiamızın yükselişidir. TUSAŞ bu muazzam kampüsünde GÖKBEY'in ambulans konfigürasyonuyla gerçekleştirdiği başarılı test uçuşuyla sağlık sistemimiz için bir devrim niteliği taşıyacaktır. Biz hekimler zamanla yarışırız. Dağ başında mahsur kalan bir vatandaşımız, organ nakli bekleyen bir hastamız veya acil müdahale gereken bir evladımız için her saniye altın değerindedir. GÖKBEY, en zorlu coğrafya şartlarında, en sert iklimlerde vatandaşlarımıza uzanan devletimizin şefkat eli olacaktır" dedi.

Görgün, hava ambulansı hizmetinin başladığı 2009 yılından bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağladıklarını söyleyerek, "Halihazırda 2 uçak, 15 helikopterden oluşan hava ambulans filomuzla yurdumuzun en uzak noktalarına kadar erişebiliyoruz. Hava ambulansı hizmetine başladığımızda bir hayal kurmuştuk. Bugün o hayali kendi evlatlarımızın alın teriyle gerçekleştiriyoruz. Her şey hayal etmekle başlıyor. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı' hedefimizle hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu.

'AYNI ANDA 2 HASTAYA MÜDAHALE'

Bakan Memişoğlu, GÖKBEY helikopterinde aynı anda 2 hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale edilebilen acil servis olduğunun altını çizerek, "Dünyanın pek çok yerinde yüksek teknoloji maalesef yıkmak, yok etmek için havalanırken; Türkiye'nin teknolojisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde can kurtarmak, nefes olmak için havalanıyor. Pandemi döneminde 45 günde solunum cihazı üreten o adanmışlık, bugün GÖKBEY ile sağlık filomuzu taçlandırıyor. İnşallah bu yıl içinde GÖKBEY ambulanslarımızı envanterimize katarak gökyüzündeki gücümüze güç katacağız. GÖKBEY, üreten sağlık vizyonumuzun gurur nişanesi olacak. GÖKBEY'i hayalden gerçeğe dönüştüren mühendislerimize, teknisyenlerimize ve bu vizyona omuz veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün gurur günümüz. GÖKBEY milletimizin duasıyla havalanacak. Artık semalarımızda yerli teknolojimiz vatandaşlarımıza şifa ulaştırmaya süzülecek. İnşallah bugün test uçuşumuzdan sonra da delta testlerinden sonra bize teslim edilecek. 3 helikopterimiz Sağlık Bakanlığı'nda insanlarımıza şifa dağıtacak. Tamamen yerli mühendisiyle, teknisyeniyle, bilişimiyle, kokpitiyle, dizaynıyla insanlarımıza şifa olacak ambulans helikopterimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Memişoğlu'na, GÖKBEY helikopterinin ambulans konfigürasyonuyla gerçekleştirilmesi planlanan uçuş testine ilişkin teknik bilgilendirmeler yapıldı. Ardından Bakan Memişoğlu ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün içinde bulunduğu GÖKBEY hava ambulansı, uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

GECE-GÜNDÜZ GÖREVDE

TUSAŞ tarafından tasarlanıp, üretilen yerli ve milli helikopter T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebiliyor. GÖKBEY helikopteri, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracı olma özelliğini taşıyor. Helikopterin geniş görev yelpazesine sahip olmasından dolayı taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebiliyor. T625 GÖKBEY, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 saat 06.00'da başarıyla gerçekleştirdi ve 19 Nisan 2023 tarihinde P1 Prototipi TEI tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TEI-TS1400 Turboşaft motorları ile ilk test uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bugüne kadar, 5 GÖKBEY helikopteri Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine alındı. Bu yıl, 3 adet sivil sertifikasyonu tamamlanmış GÖKBEY helikopterinin Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı