Ege Bölgesi'nde Sıcak Hava Dalgası: Termometreler Rekor Sıcaklıkları Gösteriyor

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nde sıcak hava dalgası etkisi görülüyor. Manisa'da termometreler 45, İzmir ve Aydın'da 40, Çanakkale ve Muğla'da 38, Balıkesir'de ise 37 dereceyi gösteriyor. Vatandaşlar sıcak çarpmalarına karşı uyarılıyor.

METEOROLOJİ 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından Ege Bölgesi'ndeki illerin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin açıklanmasının ardından rekor hava sıcaklıklarının beklendiği Manisa'da termometreler 45, İzmir ve Aydın'da 40, Çanakkale ve Muğla'da 38, Balıkesir'de ise 37'yi gösterdi. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, vatandaşları sıcak çarpmalarına karşı uyararak, " Sıcak çarpması hiç farkında olmadan çok ciddi sorunlara yol açabilir. Kalp krizi, hipertansiyon, ivme, beyin kanaması riski artıyor" dedi.