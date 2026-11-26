Avrupa'da yayılımı giderek artan Batı Nil virüsünün Türkiye için de tehdit oluşturabileceğini belirten Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gülay Kılıç, "Ancak bu tehdit, toplumda panik oluşturacak bir salgın beklentisi olarak değil, bilimsel verilerle izlenmesi ve önleyici sağlık politikalarıyla yönetilmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmelidir" dedi.

Küresel iklim değişikliği ve sıcaklık artışıyla birlikte sivrisineklerin yayılım alanları genişlerken, Batı Nil virüsü Avrupa'da giderek daha fazla gündeme geliyor. Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ve bazı hastalarda merkezi sinir sistemini etkileyerek yaşamı tehdit edebilen virüs, Türkiye açısından da yakından takip edilmesi gereken halk sağlığı sorunları arasında yer alıyor. Batı Nil virüsünün bulaşma yolları ve oluşturabileceği sağlık risklerine dikkat çeken Medicana Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gülay Kılıç, "Batı Nil virüsünün doğal yaşam döngüsü esas olarak kuşlar ve sivrisinekler arasında sürüyor. İnsanlara bulaşta özellikle Culex cinsi sivrisinekler önem taşıyor. Hastalık gündelik insan-insan temasıyla yayılmıyor. Bununla birlikte kan transfüzyonu, organ nakli ve gebelik sırasında anneden bebeğe bulaş gibi nadir yollar da tanımlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Yüzde 20'sinde ateşli hastalık tablosu

Batı Nil virüsü enfeksiyonlarının büyük bölümünün belirti vermeden seyrettiğini belirten Uzm. Dr. Gülay Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre enfekte kişilerin yaklaşık yüzde 80'i herhangi bir belirti geliştirmiyor. Yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateşli hastalık tablosu ortaya çıkıyor. Ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma ve bazı hastalarda deri döküntüsü görülebiliyor. Ancak hastalığın asıl önemi, yaklaşık her 150 enfekte kişiden birinde merkezi sinir sistemini etkileyen ağır hastalık gelişebilmesinden kaynaklanıyor. Menenjit, ensefalit ve akut flask miyelit gibi nörolojik tablolara yol açabilen enfeksiyonda yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü gibi belirtiler dikkate alınmalı."

Türkiye de yakından izlenmesi gereken ülkeler arasında

Türkiye'nin coğrafi konumu ve iklim özellikleri nedeniyle sivrisineklerle taşınan enfeksiyonlar açısından dikkatle izlenmesi gereken ülkeler arasında bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Gülay Kılıç, "Batı Nil virüsü Türkiye için yeni bir enfeksiyon etkeni değil. Ülkemizde geçmiş yıllarda insan enfeksiyonları ve dönemsel salgınlar bildirildi. İstanbul'da 2010-2024 döneminde bildirilen vakaları inceleyen ve 2025 yılında yayımlanan bir çalışmada, 2019 yılında 74, 2024 yılında ise 84 vaka tespit edildi. Bu bulgular, virüsün Türkiye'de yerel bulaş kapasitesinin bulunduğunu gösteriyor. Avrupa'daki vaka artışları da Türkiye açısından yakından takip edilmeli. Bununla birlikte sıcaklık artışı tek başına salgın yaşanacağı anlamına gelmiyor. Virüsün dolaşımı; sivrisinek türleri, kuş popülasyonları, çevresel şartlar ve korunma davranışları gibi birçok faktörün birlikte etkisiyle şekilleniyor" dedi.

En tehlikeli tablo: Beyin ve sinir sistemi tutulumu

Batı Nil virüsü enfeksiyonu bazı hastalarda menenjit, ensefalit veya akut flask miyelit gibi nörolojik tablolara yol açabiliyor. Bu durumlarda yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bilinç bulanıklığı, yönelim bozukluğu, titreme, nöbetler, kas güçsüzlüğü ve felç gibi belirtiler görülebiliyor. Özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ağır hastalık açısından daha yüksek risk altında bulunuyor.

Nöroinvaziv Batı Nil virüsü enfeksiyonunda ölüm oranının yaklaşık yüzde 10 olduğunu belirten Uzm. Dr. Gülay Kılıç, hastalığı atlatan bazı kişilerde de uzun süreli nörolojik sorunlar gelişebildiğine dikkat çekerek, "Özellikle ateşli hastalıkla birlikte ense sertliği, bilinç değişikliği veya yeni gelişen kas güçsüzlüğü tespit edildiğinde Batı Nil virüsü enfeksiyonu da ayırıcı tanıda düşünülmeli. Sivrisinek maruziyetinin bulunduğu bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilerde klinik şüphe önem taşıyor" dedi.

Durgun su birikintileri kontrol edilmeli

Uzm. Dr. Gülay Kılıç, sivrisinek ısırıklarından korunmak için alınması gereken önlemleri de şöyle paylaştı:

"Açık alanlarda mümkün olduğunca uzun kollu ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Sivrisinek kovucular ürünün kullanım talimatlarına uygun şekilde kullanılmalı. Kapı ve pencerelerde sineklik bulundurulmalı. Sivrisineklerin yoğun olduğu saatlerde açık alanlarda geçirilen zaman azaltılmalı. Saksı altlıklarında, kullanılmayan kaplarda ve çevrede su birikmesine izin verilmemeli. Su depoları kapalı tutulmalı, durgun su birikintileri kontrol edilmeli."

"En önemli mücadele bulaşmasını önlemektir"

Batı Nil virüsüyle mücadelenin bireysel önlemlerin yanı sıra toplumsal ve çevresel çalışmalarla da desteklenmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Gülay Kılıç, yerel yönetimlerin sivrisinek kontrol programlarının, çevresel düzenlemelerin ve toplum bilgilendirme çalışmalarının önem taşıdığını ifade ederek, "Batı Nil virüsü Türkiye açısından göz ardı edilmemesi gereken bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde geçmiş yıllarda yerel kaynaklı vakaların görülmüş olması, virüsün uygun şartlarda dolaşıma girebildiğini gösteriyor. Avrupa'da artan vaka sayıları da konunun önemini artırıyor. Ancak bu durum kaçınılmaz bir salgın beklentisi olarak değerlendirilmemeli. İnsan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan Tek Sağlık yaklaşımı doğrultusunda etkili sürveyans çalışmaları yürütülmeli, sivrisinek popülasyonları kontrol altında tutulmalı ve toplum korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilmelidir. Ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği veya bilinç değişikliği gibi belirtiler gelişen kişilerin zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması önem taşıyor. Batı Nil virüsüyle mücadelede en güçlü silahımız, hastalığı ortaya çıktıktan sonra tedavi etmekten çok, bulaşmasını önlemek ve erken dönemde fark etmektir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı