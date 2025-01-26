Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı
Türkiye 78 canın yitirildiği Bolu'daki yangın faciasını konuşurken Rize Devlet Hastanesi'nden gelen görüntüler büyük tepki topladı. Rize Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içtiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından bazı yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Türkiye, Bolu Kartalkaya'da 78 canın yitirildiği yangın faciasını konuşurken Rize Devlet Hastanesi'nden gelen görüntüler büyük tepki topladı.
YANGIN MERDİVENLERİ VİDALANARAK KAPATILDI
Rize Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içtiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından bazı yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, yetkiler konu ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası söz konusu kanallar sökülerek yangın merdivenlerinin önündeki engeller kaldırıldı.
BAKANLIK: GEREKLİ DÜZELTME YAPILMIŞTIR
Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.