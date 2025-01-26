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Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı

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Türkiye 78 canın yitirildiği Bolu'daki yangın faciasını konuşurken Rize Devlet Hastanesi'nden gelen görüntüler büyük tepki topladı. Rize Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içtiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından bazı yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Türkiye, Bolu Kartalkaya'da 78 canın yitirildiği yangın faciasını konuşurken Rize Devlet Hastanesi'nden gelen görüntüler büyük tepki topladı.

Devlet hastanesinde skandal görüntü! Bakanlıktan açıklama geldi

YANGIN MERDİVENLERİ VİDALANARAK KAPATILDI

Rize Devlet Hastanesi'nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içtiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından bazı yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldı.

Devlet hastanesinde skandal görüntü! Bakanlıktan açıklama geldi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, yetkiler konu ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası söz konusu kanallar sökülerek yangın merdivenlerinin önündeki engeller kaldırıldı.

Devlet hastanesinde skandal görüntü! Bakanlıktan açıklama geldi

BAKANLIK: GEREKLİ DÜZELTME YAPILMIŞTIR

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Devlet hastanesinde skandal görüntü! Bakanlıktan açıklama geldi

Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Sağlık
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAydin Kurt:

Rizeyse farketmez onlar yangin merdivenlerini tahtadan yapiyorlar sonra çürümesin diye vernikliyorlar

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Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Yeni yapılan hastaneler in duvarlarında ayak izleri merdivenlerinde çiğnenmiş sakiz, pis mendiller gördükten sonra bu millete bunlar fazla, bence ahir yapın orada tedavi olsunlar, herkese hak ettiğinden fazla değer vermeyeceksin.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

sigara dışarda içilir zaten bu nasıl bir gerekçe bi yangın çıksa okadar hastanın vebali ne olcak neden önlem almak yerine böyle bişey yapıyolar

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Bizim Milletin ders almak gibi bir kötü huyu yok. Koyunlar gibi peşpeşe uçurumdan atlar ama ders almazlar asla

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Haber YorumlarıBilirkişi:

Bu sorun değil yangın çıkarsa kırarsın çıtayı gerekirse yeter ki bir güvenli çıkışa giden ,dumanlanmayan yanmayan yangın merdiveni , yangın dolabı,acil durum aydıtlatması bulunsun.

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