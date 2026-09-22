Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı

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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, soruşturma kapsamında ‘şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak olan Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI'YA BİR SORUŞTURMA DAHA

Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Enver Altaylı, 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak Altaylı hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

İFADESİ ALINIRKEN SAVCIYI TEHDİT ETTİ

Başsavcılığın açıklamasına göre Altaylı, ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız." sözleriyle tehdit etti. Altaylı hakkında “kamu görevlisine karşı tehdit” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com