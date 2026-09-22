Haberler

Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında “kamu görevlisine karşı tehdit” suçundan resen soruşturma başlatıldı. Altaylı'nın soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekilini ifadesi alınırken, “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız” şeklinde tehdit ettiği öğrenildi.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, soruşturma kapsamında ‘şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak olan Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI'YA BİR SORUŞTURMA DAHA

Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Enver Altaylı, 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak Altaylı hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

İFADESİ ALINIRKEN SAVCIYI TEHDİT ETTİ

Başsavcılığın açıklamasına göre Altaylı, ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız." sözleriyle tehdit etti. Altaylı hakkında “kamu görevlisine karşı tehdit” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
Kocaeli'de 'güvenli kapora' tuzağı! Aracını satan Bahadır Bostan'dan 39 bin 512 lira istediler

'Senden para düşmeyecek' dediler! 39 bin liralık tuzağı bozdu
Dorukhan Büyükışık davasında şoke eden detaylar: Yüksekten düşmedi, darp edilip öldürüldü

Cansız bedeni şantiyede bulunmuştu: Adli Tıp raporu gerçeği aydınlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu

Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu

Mardinli Marilyn Monroe tahliye oldu

Mardinli Marilyn Monroe hakkında karar verildi
Trafikte kalan otomobilin imdadına motokurye yetişti! İlginç yöntem kamerada

Trafikte kalan otomobilin imdadına böyle yetişti
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı sayısı belli oldu
Kocaeli'de sağanak su baskınlarına yol açtı! Valilik uyardı: Yağış çarşamba akşamına kadar sürecek

Su baskınları başladı! Valilik yağışın biteceği günü açıkladı
5 ay önceki kaza husumeti cinayetle bitti! Adana'da 8 çocuk babası Yaşar Akman'ı vuran 2 şüpheli tutuklandı

8 çocuk babası sokakta vuruldu! Sebebi 5 ay öncesine dayanıyor
Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katil yakalanacağını anlayınca intihar etti

Aynı dairede 3 erkek ölü bulundu! Katilin sonu ayrı dehşet