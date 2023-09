Deodorantın düğmesi basılı kaldı, çakmağı ateşledi 50'den fazla ameliyat oldu

Deodorantın düğmesi basılı kaldı, çakmak ateşlenince dehşeti yaşadılar-50'den fazla ameliyat geçirdi, 18 gün yoğun bakımda kaldı-Deodorant sıkılırken çakılan çakmak sonları oluyordu

İSTANBUL - Silivri'de trafikte seyir halinde olan gençlerden biri deodorant sıktıktan sonra tuşunun takılı kaldığını fark etmedi, araçta çakmak çakılınca bir anda patlama yaşandı, 2 genç alevler içinde kalarak dehşeti yaşadı. Olaydan ağır yaralı kurtulan, 50'den fazla ameliyat geçiren 16 yaşındaki Emirhan Meşe, "Araç seyir halindeyken deodorantı kullandığımız sırada tuşu takılı kaldı. Sonrasında çakmak ateşlenince o an bir patlama oldu. İlk an vücudumu hissetmedim, araç tüplüydü yanınca indik, önce aracı söndürdük sonra hastaneye başvurduk, 18 gün yoğun bakımda kaldım" dedi. Silivri'de yaşayan 16 yaşındaki Emirhan Meşe, bir arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz ay akşam 23.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi'nde araçla gezmeye çıktı. Bu sırada iddiaya göre araçta deodorant sıkan gençler, deodorant düğmesinin takılı kalarak sıkmaya devam ettiğini fark etmeyince araçta çaktıkları çakmak sonrası bir anda patlama oldu. Neye uğradığı şaşıran 2 genç, seyir halindeyken bir anda dehşeti yaşadı. Alevlerin ortasında kalan gençler edinilen bilgiye göre LPG'li aracı hemen uygun bir noktaya çekerek söndürmeye çalıştı. Aracın söndürülmesinin ardından ilçede bir hastaneye giden gençlerin cildinin büyük oranda yandığı belirlendi. Ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne getirilen 16 yaşındaki Emirhan Meşe'nin tedavisine hemen yoğun bakımda başlandı. Vücudunun el, kol, yüz, bacak bölümleri gibi yüzde 60'ının ileri düzey yanık olduğu tespit edilen gence 18 günlük yoğun bakım sürecinde 50'ye yakın ameliyat yapıldı. Zorlu süreçlerin ardından taburcu edilen Meşe, büyük korku yaşadıkları anlarını anlatırken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan da hastasının durumu ve tedavi, sürecine ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Turan, yanıcı maddelerin kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederken vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu."Çakmak ateşlenince patlama oldu"Silivri'de seyir halindeyken dehşeti yaşayan 16 yaşındaki Emirhan Meşe, "Araç seyir halindeyken deodorant bazlı bir kozmetik ürün vardı, onu kullandığımız sırada tuşu takılı kaldı. Ondan sonra araç içinde çakmak ateşlenince 2 saniye içinde yangın çıktı. O an bir patlama oldu, arabanın arka camı da patladı. Araba seyir halinde gidiyordu, indik, arabayı söndürdük. Sonra en yakın hastaneye gittik, ilk an vücudumu hissetmedim, ilk korkum kulaklarım biraz duyma kaybı yaşadığı için kulaklarımdan oldu. Pek de bir şey hissetmedim hastaneye gidene kadar. Gittikten sonra fark ettim. Pazar akşamı saat 23.00-24.00 gibiydi, arkadaşımla arabada geziyorduk. 18 gün yoğun bakımda kaldım, bugünde taburculuğum var, arkadaşım iyi, o benden önce taburcu oldu. Araç tüplüydü yanınca indik, önce aracı söndürdük, müsait bir yere çektik sonra hastaneye başvurduk. Ailemi ben aradım, ilk 3-4 saat hiçbir şey hissetmedim. Buraya gelince işlem gördüm, ameliyatlara girdim. Buradaki süreç yoğun bakımda tek kaldığım için sıkıcı ve daraltıcı bir süreçti ama sağlıktan önemli değil. Bir şeyim kalmadı, toparladığım için mutluyum. Aracı sürekli havalandırıp araç içinde çakmak ve yanıcı madde kullanmamalarını öneririm. Ailem baya üzüldü, onların üzülmesi de beni yordu o yüzden biraz zordu" şeklinde konuştu."18 gün yoğun bakımda kaldı, 50 civarında ameliyat işlemi gerçekleştirildi"Genç hastasının durumuna yönelik bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, "Bir araba içerisinde kozmetik ürünü patlamasına bağlı olarak hasta bize 112 tarafından bildirildi. Daha sonra yoğun bakımda yer hazırladık ve tedavimize başladık. Hastamız geldiğinde vücudunun yüzde 60, ileri düzeyde yandığı ve akciğerlerin de kısmen etkilendiği bir tabloyla karşı karşıyaydık. Tedavilerimize olumlu yanıtlar aldık. Özellikle yaz aylarında koku, deodorant malzemeleri patlayıcı bir ürüne dönüşebiliyor. Bu hastamızda olduğu gibi de kapağı takılı kalmış, sürekli gaz sızdırmış araba içerisinde sigara yakımı esnasında bomba gibi patlamış. Araba da kendileri de yanmış, çok ağır yaralı 2 hastamız söz konusu oldu. Bu gibi ürünler bir anda patlıyor, yaşlı veya diğer hastalarımız çok ağır yaralı olarak gelebiliyor. Gözlerinde çok ağır, körlüğe gidebilecek, ölümcül durumlarla karşılaşıyoruz. Bunların patlama, yanıcı etkileri var, ortamı havalandıracağız. Havalar çok sıcak, arabaların camlarının park edildiği zaman en azından bir parmak geçecek kadar açık bırakılması lazım. Güneş gören yerlerde çakmak, deodorant bu tarz kozmetik ürünler, kapalı ürünlerin bırakılmaması çok önemli yoksa bunlar bir anda faciayla sonuçlanabiliyor. Mangal jelleri, deodorant malzemeleri bunlar hayatımızın bir parçası yalnız dikkat ederek kullanırsak sağlığımıza zarar gelmez. Yaklaşık 18 gün yoğun bakımda kaldı, 50 civarında ameliyat işlemi gerçekleştirildi. Akciğer desteği de sağladık neyse ki genç olmasına bağlı olarak şu an taburcu aşamasına getirdik" dedi.

