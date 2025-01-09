Çinli çocukları etkileyen 'gizemli' HMPV virüsünün gerçek boyutunu gösteren ürkütücü görüntüler

Virüs nedeniyle bir bebeğin 'günlerce yüksek ateşi' olması üzerine ebeveynler 'kalabalık alanlardan kaçınmaları' konusunda uyarıldı - hastane yataklarında ve servislerinde çok daha fazla çocuk virüsle mücadele ediyor.

'Gizemli' HMPV virüsünün Çinli çocuklar üzerinde yarattığı yıkımın gerçek boyutunu gözler önüne seren çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Hasta çocukların ebeveynleri, sosyal medyada diğer ebeveynleri çocuklarını evde tutmaları ve "kalabalık alanlardan kaçınmaları" konusunda uyardı.

Pekin'deki büyük bir hastanede çekilen ve bebeklerin ve gençlerin bekleme odasında serum takılı halde görüldüğü rahatsız edici görüntüler paylaşıldı. HMPV (insan metapnömovirüsü) virüsü, NHS'nin dörtlü salgın baskısı ve bugüne kadarki 'en kötü' grip sezonu tehdidi altında olduğu bir dönemde İngiltere'ye de ulaştı.

Yatağa bağımlı çocukların ebeveynleri sosyal medyada virüsün "şaka olmadığı" konusunda uyardı. Bir çocukta şiddetli grip benzeri belirtiler ve "günlerce süren yüksek ateş" görüldü.

Bir ebeveyn şöyle dedi: "Markete gittik ve [oğlum] HMPV ile döndü, lütfen çocuğunuzu kalabalık yerlere götürmeyin."

Endişeli bir anne şöyle paylaştı: "Tatilde alışveriş merkezine gittik ve HMPV testi pozitif çıktı."

Bir başkası ise şunları söyledi: "Bu virüs şaka değil, zavallı bebeğim. Günlerce yüksek ateşi vardı ama tedaviden sonra iyileşiyor. Çocuğunuzla dışarı çıkarken dikkatli olun."

Daily Star'ın bugün yayınladığı görüntülerde, geçici bir servis olduğu anlaşılan bir yerde, tavana bağlı serumlarla tedavi edilen hasta çocuk sıraları görülüyor. Yürek burkan videoda annelerin ağlayan minik yavrularını teselli ettiği görülüyor.

Hastalığın, ay sonundaki Çin Yeni Yılı hazırlıkları sürerken Asya ülkesinde yeni bir patlama yaşaması bekleniyor. 29 Ocak'ta arkadaşları ve aileleriyle bir araya gelecek olan insanların kutlamaları, virüsün yayılması için mükemmel bir ortam oluşturacak.

Covid-19 pandemisini hatırlatan ürkütücü bir gelişme olarak, koronavirüsün başlangıcıyla özdeşleşen Wuhan'daki okullar, 30 öğrencinin hastalanmasının ardından HMPV'nin yayılmasını önlemek için kapatıldı.

Çinli yetkililer HMPV yayılımının sadece 'mevsimsel' bir rahatsızlık olduğu konusunda güvence verse de, hastalık İngiltere'de etkisini göstermeye başladığı için vakaların ciddiyetinin 'hafife alındığına' dair endişeler var.

Ancak NHS halihazırda dört hastalığın Britanyalıların bağışıklık sistemlerini tehdit ettiği bir 'dörtlü salgın' ile karşı karşıya ve hastaneler muhtemelen 'şimdiye kadar görülen en kötü grip sezonu' ile mücadele ediyor. Şimdi de HMPV'nin NHS üzerinde daha fazla "baskı" yaratabileceğinden endişe ediliyor.

Bu 'yeni' virüsü izlemek ve mücadele etmek için Çin, kuzey eyaletlerinde vakalar artmaya başladığında acil durum önlemleri uygulamaya koydu. Sosyal medya paylaşımlarında Covid benzeri belirtilerle hastanelere akın eden çocukların görüntüleri, bu kötü hastalığın hedef kitlesinin çocuklar olduğunu gösteriyor.

Virüsün, grip, soğuk algınlığı ve Covid'e benzer belirtilerle vücudu etkileyen bir solunum virüsü olan insan metapnömovirüsü (HMPV) olduğuna inanılıyor.

Yukarıda bahsedilen üç hastalık gibi, HMPV de ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve yorgunluk gibi belirtilerle hafif seyredebiliyor. Üç ila altı gün arasında kuluçka süresi var, yani bu süre zarfında belirtiler göstermeden enfeksiyonu taşıyabilirsiniz.

Ancak HMPV daha ciddi vakalarda insanlar için büyük bir tehdit oluşturabilir. Solunum virüsü, organdaki hava keselerinin sıvı veya iltihapla dolması sonucu nefes alma problemlerine neden olan akciğer enfeksiyonu zatürre dahil çeşitli komplikasyonlara yol açabilir.