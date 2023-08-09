CHP Milletvekili Ali Gökçek, aşı karşıtlığı ve topuk kanı reddini Meclis gündemine taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, aşı karşıtlığı ve topuk kanı reddi konusunu Meclis gündemine taşıdı. Gökçek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, son yıllarda yenidoğan bebeği için 'topuk kanı' olarak bilinen tarama testlerinin yapılmasına izin vermeyen aile sayısı ve aşı reddinde bulunan aile sayısını sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, son yıllarda artış gösteren aşı karşıtlığı ve topuk kanı reddi konusunu Meclis gündemine taşıdı. Gökçek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Son 5 yılda yenidoğan bebeği için 'topuk kanı' olarak bilinen tarama testlerinin yapılmasına izin vermeyen aile sayısı kaçtır? Bu sayının yıllara göre dağılımı nasıldır? Son 10 yılda yenidoğan bebeği için aşı reddinde bulunan aile sayısı kaçtır? Bu sayının yıllara göre dağılımı nasıldır" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, son yıllarda artış gösteren aşı karşıtlığı ve topuk kanı reddi konusunu Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Gökçek, şunları ifade etti:

"AŞI REDDİNDE BULUNAN AİLELERİN SAYISI GÜNDEN GÜNE ARTTI"

"Türkiye'de yaygınlaşan aşı karşıtı söylemler sebebiyle 18 yaş altı çocukları ve özellikle de yenidoğan bebekleri olmak üzere, aşı reddinde bulunan ailelerin sayısının günden güne arttı. 2011 yılında 183 olarak kaydedilen aşı reddi sayısı günümüzde on binlerle ifade ediliyor. Oysa difteri, çocuk felci, suçiçeği gibi hastalıklar aşı sayesinde neredeyse hiç görülmez hale gelirken hepatit A, hepatit B, menenjit, zatürre gibi birçok hastalık da aşı ile korunabilir hale geldi.

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Faaliyet Raporu verilerine göre, 2022 yılında bildirilen laboratuvar ile doğrulanmış kızamık vaka sayısı 103, laboratuvar ile doğrulanmış kızamıkçık vaka sayısı ise 33. Ülkemizin bulunduğu konum ve günümüzde artan insan hareketliliği sebebiyle importasyon riski olup bu vakalardan aşısız/ eksik aşılı kişiler etkilenerek hasta olabilmektedir. DSÖ Avrupa Bölgesi Kızamık Raporu'na göre de Türkiye son bir yılda 457 kızamık vakası ile Rusya ve Tacikistan'ın ardından hastalığın en çok görüldüğü üçüncü ülke olmuş. Bu 457 vakanın 343'ü, 2023 yılının ocak ve şubat aylarına aittir. 2023 yılının ilk dört ayında kızamık ön tanısıyla incelenen 2005 kişiden 1440'ına ise kızamık teşhisi laboratuvar tanısıyla doğrulanmış. Yine kızamık nedeniyle bu süreçte 242 kişi hastaneye yatmış.

"SON YILLARDA AİLELER ARASINDA TOPUK KANI ALINMASINA İZİN VERMEME YÖNÜNDE BİR EĞİLİM GÖZLENMEKTEDİR"

Kamuoyunda 'topuk kanı' olarak bilinen ve bebeğin doğduğu ilk anda ve doğumunun 10. günü itibariyle yapılan tarama testleri oldukça önemli. Yenidoğan tarama programları, tüm dünyada halk sağlığı programları içerisinde çok önemli yeri olan koruyucu sağlık hizmetleri arasındadır. Amacı, nadir görülen ancak bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimini bozarak, yaşam kalitesini etkileyen bazı hastalıkların belirti ve bulguları ortaya çıkmadan tanısının konulması ve tedavisinin başlanmasıdır.

Ülkemizde yenidoğan döneminde, 1987 yılında fenilketonüri, 2006 yılında hipotiroidi, 2009 yılında biotinidaz eksikliği ve 2015 yılında da kistik fibrozis (KF) tarama programı uygulanmaya başlanmıştır. Fenilketonüri taraması için bebeğin en az kırk sekiz saat beslenmiş olması gerekir. Ancak mümkün olduğunca çok sayıda bebeğe ulaşabilmek için sağlık kurumlarında doğan bebeklerin sağlık kurumunu terk ettiği son anda kan örneği alınmakta, yeterince beslenmeden kan örneği alınmışsa ilk hafta içinde en yakın sağlık merkezine başvurarak yeni kan örneği verilmektedir. İlgili hastalıkların erken tanısı, tedaviye erken başlanmasına imkan tanımaktadır. Ancak son yıllarda aileler arasında topuk kanı alınmasına izin vermeme yönünde bir eğilim gözlenmektedir."

"SON 10 YILDA YENİDOĞAN BEBEĞİ İÇİN AŞI REDDİNDE BULUNAN AİLE SAYISI KAÇTIR?"

Ali Gökçek, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

? Son 5 yılda yenidoğan bebeği için "topuk kanı" olarak bilinen tarama testlerinin yapılmasına izin vermeyen aile sayısı kaçtır? Bu sayının yıllara göre dağılımı nasıldır?

? Son 10 yılda yenidoğan bebeği için aşı reddinde bulunan aile sayısı kaçtır? Bu sayının yıllara göre dağılımı nasıldır?

? Son 10 yılda, aşı ile önlenebilen boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit, hepatit B, hemofilus influenza tip b, invaziv pnömokokal hastalık, hepatit A ve suçiçeği hastalıklarının görülme sıklığı nedir?

? Bu hastalıkların görülme sıklığının yıllara göre dağılımı nasıldır?

? Aşı ile önlenebilen hastalıklara yakalanan kişilerin kaçı aşısız ya da eksik aşılıdır?

? Aşı ile önlenebilen hastalıklara yakalanan kişilerin yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır?