BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde Sokak Kedisi Ameliyat Edildi

BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne 9 Ağustos'ta giren sokak kedisini fark eden veteriner hekim Elif Ünlü, kucağına aldığı kedinin solunum zorluğu çektiğini fark etti. Bunun üzerine röntgene alınan kedide, diyafram rüptürü (yırtılması) olduğu anlaşıldı. Cerrahi kliğinde ameliyata alınan Kedi, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Öğrencilerin 'Ali Cabbar' olarak isim koyduğu kedi ile nöbette karşılaşan, kucağına aldığında solunum sıkıntısı çektiğini anlayan Elif Ünlü, elle yaptığı muayenede de karın organlarının yerinde olmadığını tespit ettiğini söyledi.

'ORGANLARININ BİRÇOĞU GÖĞÜS BOŞLUĞUNA GEÇMİŞTİ'

Ünlü, "Röntgen ile diyafram rüptürü rahatsızlığı olduğunu belirledik. Diyafram rüptürü, karın ve göğüs boşluğu arasındaki bir yapı. Bu yapı, yırtılıyor. Muhtemelen ya biri tekme atmıştır ya yüksekten düşmüştür veya kaza geçirmiştir. Bu yırtıktan dolayı karın organlarının birçoğu göğüs boşluğuna geçmişti. Yırtığı küçük olmasına rağmen, birçok organı buradan geçmişti. En ufak bir stres anında solunum stresine giriyordu. Bunun tek tedavisi; ameliyat. Ameliyat olmazsa, ölümcül bir hastalık. Organlar diğer organlara yapışabilir, hayvanın solunum şikayetine neden olabilir ve ölümüne yol açabilir. Bu yüzden ameliyat olması gerekiyordu" dedi.

'GENEL SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ'

Kedinin 10 Ağustos'ta ameliyata alındığını belirten Ünlü, "Şu an dikişleri alındı. Genel sağlık durumu çok iyi. İsmini de öğrencilerimiz 'Ali Cabbar' koydu. 9-10 aylık erkek kedi. Kendisine yuva arıyoruz. Açıkçası kendi kendine hastaneye geldi. Nasıl girdiğini bilmiyoruz ama sabah bizi takip etti. Diğer kliniklere gitmedi, cerrahi kliniğine geldi. Sanki, 'Beni tedavi edin' dedi ve buraya geldi. Açıkçası ona alıştık, o da bize. Yaklaşık 2 ay içerisinde kısırlaştırmayı düşünüyoruz. Ondan sonra sıcak bir yuvaya gitmesini istiyoruz. Buranın maskotu haline geldi. Ayrılması zor olacak" diye konuştu.

'HASTANEMİZİN YOLUNU KEDİSİ BULUP, GELMİŞ'

Başhekim Doç. Dr. Sevim Kasap da hayvan hastanesinin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirterek, ameliyat olan kediye ilişkin, "Hastanemizin yolunu kendisi bulup, gelmiş. Sanki hastalığını biliyormuş gibi cerrahi kliniğinde gezintiye çıkmış. Bunun sonrasında tabii ki gece nöbetindeki veteriner hekim arkadaşların dikkatini çekmiş. Muayenesi sonrasında tanısı konulup, opere edilmiş. Şu anda da durumu gayet iyi" dedi. Sokak kedisinin hayvan hastanesine girip, dolaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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