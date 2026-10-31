Bursa’da 723 yıllık şifa geçmişine sahip hastanenin taşınmasına tepki

Bursa'da 723 yıllık şifa geçmişiyle bilinen Şehit Yarbay İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin taşınması ve yatak kapasitesinin düşürülmesi tartışma konusu oldu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, "Yüzlerce yıllık tarihiyle, geleneğiyle şifa dağıtan bu hastaneyi kapatamazsınız" derken, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, en çok ihtiyaç duyulan fizik ve tedavide kapasitenin düşecek olmasını eleştirdi. İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, "Hastane kapatmak hizmet değildir, sağlıkta geriye gidiştir" ifadelerini kullandı. Hastane önündeki eyleme hastalar da destek verdi.

Bursa'da halk arasında Askeri Hastane olarak bilinen Şehit Yarbay İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin yeni açılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşınması planı eleştiri konusu oldu. Hastanenin mevcut 150 yatak kapasitesinin 60 yatağa düşürüleceği iddiaları üzerine İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından hastane önünde basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamaya İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, İYİ Parti GİK Üyesi ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu katıldı.

"Tarihiyle, geleneğiyle şifa dağıtan bu hastaneyi kapatamazsınız"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu; Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün hastanenin Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nde mevcut kapasitesiyle hizmet vermeye devam edeceği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bursa'da yoğun bakım ve servis yatağı ihtiyacının bulunduğunu savunan Türkoğlu, "Memleketin ve Bursa'nın en büyük sorunu yoğun bakım ünitesi, servis, hasta yatağı, yatak sayımız yetmiyor. Her gece 60 kişi, 100 kişi yoğun bakım ünitesinde sıra bekliyor. İnsanlar hastasına yoğun bakım ünitesi bulmak için burada bu hastanede randevu bulmak için tanıdık arıyor, siyasi arıyor" dedi.

Hastanenin 150 yatak kapasitesinin korunması gerektiğini belirten Türkoğlu, "Nasıl aynı kapasiteyle? Aşağıda 60 yataklık yer ayırmadınız mı? Burası 150 yataklık. Buranın kaç yüz yıllık tarihiyle, geleneğiyle şifa dağıtan bu hastaneyi kapatamazsınız. Kapatmayın, kapattırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Deprem riskine karşı hastanenin güçlendirilmesi veya yenisinin yapılması gerektiğini söyleyen Türkoğlu, "Eğer burada bir deprem tehdidi ve tehlikesi varsa güçlendirin, niye kapatıyorsunuz? Eğer bu binalar dayanıksızsa, burada sıcak suyu var. Burada kaç yıllık bir tecrübe var. O zaman yenisini yapın. Kapatmak nedir Allah aşkına?" diye konuştu.

"90 yatak eksilince hastalar mı azalacak?"

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya ise, hastanenin yalnızca Bursa'ya değil, Marmara Bölgesi'ndeki çevre illerden gelen binlerce vatandaşa da hizmet verdiğini belirterek yatak kapasitesinin düşürülmesine tepki gösterdi. Kaya, "Hastane kapatmak hizmet değildir, sağlıkta geriye gidiştir. Şehrimiz büyüyor, nüfus artıyor, hastanelerde randevu kuyrukları uzuyor. Peki hükümet ne yapıyor? Yeni hastane açtık diyerek mevcut hastaneleri kapatıyor. 150 yataklık bir hastaneyi 60 yatağa düşürmek hangi aklın ürünüdür? 90 yatak eksilince hastalar mı azalacak? Felçli hastalar, engellilerimiz, yaşlılarımız nerede tedavi olacak?" dedi.

Hastanenin robotik yürüme, el ve solunum rehabilitasyonu gibi özellikli hizmetlerine dikkat çeken Kaya, tedavi bekleme sürelerinin daha da uzayabileceğini savundu. Kaya, "Bir felç hastası bir yıl boyunca tedavi sırası bekleyebilir mi? Yeniden yürüyebilmek, hayata tutunabilmek için rehabilitasyona ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın tedavi hakkı kapasite düşürülerek nasıl korunacaktır?" ifadelerini kullandı.

Deprem güvenliği gerekçesiyle hastanenin taşınmasının planlanmasına da değinen Kaya, mevcut binanın güçlendirilmesi veya aynı kapasitede yeni bir rehabilitasyon merkezi oluşturulması gerektiğini belirterek, "Deprem güvenliği gerekçe gösteriliyorsa soruyoruz: Neden güçlendirmiyorsunuz? Neden aynı kapasitede yeni bir rehabilitasyon merkezi oluşturmuyorsunuz?" diye konuştu.

İYİ Parti GİK Üyesi ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ise hastanenin tarihi dokusu ve termal kaynaklarıyla önemli bir sağlık merkezi olduğunu belirterek taşınma kararını eleştirdi.

İYİ Parti temsilcileri, hastanenin mevcut kapasitesinin korunması ve Bursa'nın rehabilitasyon hizmetlerinin zayıflatılmaması gerektiğini belirterek taşınma planının yeniden değerlendirilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı