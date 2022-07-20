Bolu'da zehirlenme vakaları artıyor! Bazı hastalarda böbrek yetmezliği başladı, çocuklar halüsinasyon görüyor

Bolu'ya bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın son gününde çoğunluğu çocuklar olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği belirlendi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi.

BAZI HASTALARDA BÖBREK YETMEZLİĞİ DE BAŞLADI

Hastalardan bazılarında bağırsak enfeksiyonun etkisiyle oluşan ishal sonucu böbrek yetmezliği de başladı. Teşhisin ardından 10 kişinin durumu ağırlaştı. Ankara'ya sevk edilen 10 çocuk, çeşitli hastanelerde yoğun bakıma alındı.

7'Sİ YOĞUN BAKIMDA 32 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İçme suyundan rahatsızlandığı düşünülen kişi sayısı 63'e yükselirken, 31'i taburcu edildi. Çocuklardan bazıları servise alındı. Şu anda 7'si yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin tedavileri devam ediyor.

SU VE YİYECEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir ekip de zehirlenmenin sebebinin belirlenmesi için Bolu'ya gelerek inceleme başlattı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Öte yandan zehirlenme vakalarında sayının artmaya devam ettiği öğrenildi. Benzer şikayetlerle hastanelere yeni başvurular oldu. Köyde yaşayan vatandaşlara içme suyunu içmemeleri yönünde uyarılar yapıldı. Köye içme suyunun sağlandığı su deposu boşaltılarak dezenfekte edildi. İlaçlı dezenfekte işleminin ardından suların kaynatılıp kullanılması yönünde uyarı yapıldı. Ayrıca su deposunu besleyen kaynaklardan da numuneler alındı.

"SONUÇLARIN ÇIKMASI BİRKAÇ GÜN SÜRER"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yaptığı açıklamada, incelemelerin devam ettiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'ndan da görevliler geldi. Bizim ekiplerimizle beraber inceleme yapıyorlar. Nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Birkaç gün sürer sonuçların çıkması" dedi.

"SELDEN DOLAYI SUYA MİKROP KARIŞMIŞ OLABİLİR"

Vali Kılıç, "Şu anda hastanelerde 32 kişi var, taburcu olanlar da var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel ve su taşkınlarından dolayı suya mikrop karışmış olabilir diye düşünüyoruz ama tam olarak netleşmedi" diye konuştu.

"İNŞALLAH ÇOCUKLARIMIZA BİR ŞEY OLMAZ"

Köyde imamlık yapan Zeki Yeşiller ise, "Cumartesi günü bayramdan sonra halk arasında karın ağrısı ishal görülmüş. Cumartesi günü Sağlık Müdürlüğü yetkilileri muhtarımızla geldi. Sulardan tahlil alındı. Daha çok çocuklarda görülüyor. Büyük insanlarda daha hafif geçtiği ancak kanlı ishal olduğu söylendi. Sağlık Müdürlüğü ekipleri depodan ve yaylalardan analiz aldılar. Dün akşam sular temizlendi. Dezenfekte edildi, klorlandı. Dünden beri şebekede su yok. Akşam özel idare tarafından su getirildi. Saat 3.00'a kadar halka su dağıtıldı. İnşallah çocuklarımıza bir şey olmaz. Her ailede yok. Nasıl bir şey olduğunu anlamadık" dedi.

ANNELER, YAŞANANLARI ANLATTI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yaşındaki Elif Naz Arslan ve 6 yaşındaki Cemre Mazakoğlu'nun anneleri yaşadıklarını anlattı. AA muhabirinin görüştüğü Huri Arslan, kızının iki gün yoğun bakımda kaldığını ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Etkilenenlerin tamamının aynı mahallede yaşadığını ifade eden Arslan, şöyle devam etti: "Genel olarak çocukları çok etkiledi. Şimdi yetişkinlerde de varmış. Onlarda da başlamış ama Bolu'da tedavi görüyorlar. Eşim de rahatsız, çocuğumun amcası daha kötü durumda ve hastanede yatıyor. Çocukların bir kısmında böbrek yetmezliği başladı. Arkadaşımızın çocuğunda daha değişik belirtiler oldu. Beyne giden damarlara da etki edilebildiğini öğrendik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz, bu olayın en kısa zamanda çaresine bakılmasını istiyoruz. Eğer gerçekten sudansa lütfen çaresine baksınlar."

"HALÜSİNASYON GÖRÜYOR"

Cemre'nin annesi Şükriye Mazakoğlu da çocuğunda fark ettiği ilk belirtileri ve durumunu şu şekilde anlattı: "Önce ateşi çıktı, daha sonrasında karnında kramp şeklinde ağrılar oldu. Kusmasının ardından kanlı ishal olunca hastaneye götürdük. Tahlilleri temiz çıkmadı, hemen hastaneye yatış yaptırdık, yoğun bakıma alındı. Diyaliz gerektiğini söylediler ve Ankara'ya sevk ettiler. Şu an bilinci açık ama insanları çift ya da bulanık görüyor. Halüsinasyon görmeye de devam ediyor."

Demirören Haber Ajansı / Sağlık