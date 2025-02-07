Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Ankara'da sahte içki bilançosu: 33 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki kabusu İstanbul'dan Ankara'ya sıçradı: 33 ölü var
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha

Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda ağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan sahipsiz hayvanlarının dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle koordinasyon içerisinde olunması istendi.

Sağlık Bakanlığı, son dönemlerde sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların varlığından kaynaklı şikayetler üzerine harekete geçti; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile yazı gönderildi.

HALK SAĞLIĞINA VURGU YAPILDI

Halk sağlığına vurgu yapılan yazıda, sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan sahipsiz hayvanlarının dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle koordinasyon içerisinde olunması istendi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı 81 İl Valiliğine, 81 İl Sağlık Müdürlüklerine ve 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine gönderildi.

Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

ŞİKAYETLER SON DÖNEMLERDE ARTTI

Yazıda; son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğuna dikkat çekildi. Bakanlığa bu hususta çokça şikâyet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği belirtildi.

Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların yalnızca insanlarda fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı ifade edildi. Yazıda, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

YERLEŞKELERDE SAHİPSİZ HAYVAN KALMAYACAK

Yazıda sorunun önüne geçilebilmesi için alınacak tedbirlere de verildi. Buna göre; Valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından, gerekli fiziki önlemler ivedilikle tamamlanacak. Saha kontrollerinin düzenli olarak yapılacak.

Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
img

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
img

Sahte içki kabusu İstanbul'dan Ankara'ya sıçradı: 33 ölü var
img

Yıldız futbolcunun oğlu da kendi gibi
500

Yorumlar (28)

Haber YorumlarıAli İğsek:

başı boş hayvan sorununu ortya çıkaran siz çözüm üretemeyen yine siz

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFOX MOLDER:

hastanelerdeki güvenlik ne iş yapıyor?

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVATOZZ:

Sahipli de olmasın kardeşim hastane orası. Sterilize olması gerekiyor.

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeysel N:

BU İŞİN CILKI ÇIKTI HAYVANSEVER ADI ALTINDA DAYATMA YAPAMAZSINIZ HAYVANLARIN ÇOK SEVİYORSANIZ TAPULU ARAZİNİZE GÖTÜRÜN KİM KİMSENİN KARARRINI VEREMEZ.

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVll. Murat:

yine ihale temizlik personeline kalacak

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAliba:

ilk başta iki ayaklı hayvanlar için önlem alınması gerekiyor

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Abi Abi:

hükümetin gücü mama lobisine yetmiyor, nasıl bir zamanda yaşıyoruz

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Günay:

bunun için yazıya talimata ne gerek var

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

doğruya doğru

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAslan Başkan:

çözüm odaklı olmayıp gaz alma odaklı yaptırımlar. kısırlaştırma, doğal yaşam alanları oluşturulup orada bakılacak. atla deve değil çözümü çok basit olup bu kadar sorunlu gösterilen başka mesele yok.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.