İlişkilerde Bağlanma Teorisi: Güvensiz Bağlanma Stilleri Değişebilir mi?

Lizzy için ilişkiler hep aynı şekilde bitiyordu. "İkinci ya da üçüncü randevuya çıktığımda mutlaka bir şeyleri yanlış buluyordum." İlişkinin ayakları yere bastığı anda, özlem duyduğu bağlantı birdenbire rahatsız edici, hatta tehdit edici bir hal alırdı. ve o da uzaklaşırdı.Yıllarca bunun nedenini açıklayamadı ta ki bağlanma teorisiyle karşılaşana kadar.Ve korkulu-kaçınmacı bağlanma stilinin tanımını öğrendiğinde oldukça tanıdık geldi.Bu bağlanma stili, yakınlık isteyen ancak hayatındaki insanların sonunda kendisini reddedeceğinden veya terk edeceğinden endişe duyan birini tanımlıyor. Lizzy, "Sanki yıllardır çözmeye çalıştığım bir bulmacanın eksik parçasını bulmuş gibiydim" diyor.O yalnız değil. Bağlanma teorisi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.TikTok'ta İngilizce #AttachmentTheory etiketiyle paylaşılan videolar yüz milyonlarca izlenme sayısına ulaştı.Popüler kültürde ise, çok beğenilen kitap ve dizi Normal People'daki Marianne ve Connell'ın ilişkisinden, Sam Fender ve Olivia Dean'in rekor kıran bir numaralı şarkısı Rein Me In'in sözlerine kadar her şeyi açıklamak için kullanılıyor."İlk dinlediğimde ağlamaya başladım" diyor Lizzy.Ona göre, bu şarkı kaçınmacı bağlanmanın her iki yönünü de seslendiriyordu: Aşkı dayanılmaz hale getirebilen korku ve geride kalan partnerin hissettiği kafa karışıklığı.Dört farklı bağlantı stili neler?İlk olarak 1950'lerde İngiliz psikiyatrist John Bowlby tarafından geliştirilen bağlanma teorisi, erken dönemdeki bakım verenlerimizle kurduğumuz bağların, ilişkilere dair beklentilerimizi şekillendirdiğini öne sürüyor.Sürekli destek mevcutsa, başkalarını daha güvenilir olarak görme olasılığınız daha yüksek. Bakım öngörülemez veya duygusal olarak mesafeli ise, hayal kırıklığı veya üzüntüden kendinizi korumak için stratejiler geliştirebilirsiniz.Dört bağlanma stili var: Kaygılı, kaçınmacı, korkulu-kaçınmacı ve güvenli. Basitçe şu şekilde tanımlanıyorlar: Araştırmalar, güvenli bağlanma stiline sahip kişilerin sadece romantik ilişkilerde değil, hayatın her alanında daha başarılı olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Stresi daha etkili yönetiyorlar, reddedilme veya kayıp gibi olumsuzluklarla daha iyi başa çıkıyorlar ve iş yerinde daha iyi meslektaş ve yöneticiler oluyorlar.Ve ilişkileri anlamanın bir yolu olarak başlayan bu yöntem, insanların ilişkilerini nasıl yönettiklerini giderek daha fazla etkiliyor.Sosyal medyada, bağlanma stilleri arkadaşlıkları yeniden değerlendirmek, aile içi gerilimleri anlamlandırmak veya potansiyel partnerleri elemek için kullanılıyor.İlişki koçları ise partnerdeki duygusal ulaşılmazlığın gizli belirtilerini veya kaygılı bağlanmayı iyileştirmenin yollarını ortaya çıkarmayı vadediyor.Bağlanma teorisiyle ilgili yanlış anlaşılan noktalarEssex Üniversitesi'nde psikoloji alanında Doç. Dr. Pascal Vrticka, bağlanma üzerine neredeyse yirmi yıldır araştırmalar yapıyor.Ona göre bu teori, insanların başkalarından destek ve bağlantı arama biçimlerindeki farklılıklara "en iyi açıklamalardan birini" sunuyor.Teorinin daha geniş bir kitleye ulaşmasından memnun olsa da, yorumlanma biçiminin "eskimiş, yanlış yorumlanmış ve en kötü durumda zararlı" olabileceğinden endişe duyuyor."Bence sorunlardan biri, insanların bunu aşırı genelleştirmesi ve davranışlarımızı açıklamak için en uygun çerçeve olmayabileceği bağlamlarda kullanması" diyor.Ona göre sorun, bağlanma teorisiyle ilgili ilk varsayımların, teori ilk geliştirildiğinden beri değişmiş olmasından kaynaklanıyor. Vrticka, en büyük yanılgılardan birinin bağlanma stillerinin sabit olduğu düşüncesinin olduğunu söylüyor.Yapılan çalışmalar zaman içinde bir dereceye kadar istikrar gösterebildiklerini ortaya koysa da, Vrticka değişimin mümkün olduğunu söylüyor."İyi haber şu ki, kanıtlar güvenli bağlanmanın en istikrarlı bağlanma türü olduğunu gösteriyor. Bu da demek oluyor ki, bir kez güvenli bağlanma geliştirdiğinizde, genellikle bu güveni koruyorsunuz."

Ona göre, bağlanma biçimi genellikle geçiş dönemlerinde, özellikle de gençlerin ailelerinin ötesinde yakın ilişkiler kurmaya başladığı ergenlik döneminde yeniden şekilleniyor.Hayatımızdaki daha sonraki olaylar, örneğin yeni bir ilişkiye başlamak, bir ayrılık yaşamak veya bir yakınını kaybetmekle başa çıkmak da etkili olabilir.Ancak Vrticka, değişimin kademeli olduğunu ve daha köklü bağlanma kalıplarına sahip kişiler için profesyonel desteğe ihtiyaç duyulmasının muhtemel olduğunu söylüyor.Lizzy'nin anlattığına göre, bağlanma teorisi tartışmalarında sıklıkla gözden kaçan da işte bu incelik.Bazı insanların "en kötü ihtimali varsaymaya çok çabuk" meyilli olduğunu ve başkalarını etiketlere indirgediğini söylüyor. Güvensiz bağlanma stiline sahip kişilere daha fazla empatiyle yaklaşılması gerektiğini söylese de, öz farkındalığın önemini de kabul ediyor. "Benim açımdan, kaçınma eğilimlerimin toksik olduğunu ve şu anda biriyle ilişki yaşamamın adil olmayacağını biliyorum" diyor.Ancak, güvensiz bağlanma sorunu yaşayan kişilerin sağlıklı ilişkiler kuramayacağı anlamına gelmediğini de ekliyor: "Bunu kabul etmek ve iyileşmek için çaba göstermek size kalmış."Nasıl güvenli bağlanırsınız?Dr. Amir Levine, bağlanma kavramını ana akıma taşımada en etkili rolü oynayan isimlerden biridir.Rachel Heller ile birlikte yazdığı "Bağlanma" adlı kitabı ilk olarak 2010 yılında yayımlandı ve o zamandan beri dünya çapında milyonlarca kopya sattı.Ancak Levine son kitabında, bağlanma stillerini belirlemekten ziyade farklı bir soruya odaklanıyor: Güvenli bağlanmayı nasıl öğrenirsiniz?Ona göre cevabın bir kısmı, "SIMI" olarak adlandırdığı, görünüşte önemsiz küçük etkileşimlerde yatıyor.Bir arkadaşınızdan hafta sonunuzun nasıl geçtiğini soran bir mesaj. Tanımadığınız birinden gelen bir gülümseme.Levine, "Beyin sürekli olarak küçük etkileşimleri izler" diyor. "Bağlanmanın özü de budur. Güvenlik için bir izleme sistemidir."Ve bu etkileşimlerin, beynin ilişkilerden ne beklediğini kademeli olarak şekillendirdiğini söylüyor.Olumlu deneyimler, insanların güvenilir ve itimat edilebilir olduğuna dair kanıtlar oluşturarak, kişinin onun 'güvenli mod' dediği duruma geçmesine yardımcı olur.

Ancak aynı şekilde, gecikmiş bir yanıt veya bir arkadaşın planlarını uygulamaması da sinir sisteminde hafif stres tepkilerine yol açabilir.Daha da önemlisi, Levine'e göre farklı insanlarla farklı bağlanma stillerine sahip olmak mümkün.Bu nedenle insanları, hayatlarında kendilerini güvende ve anlaşılmış hissetmelerini sağlayan ilişkileri belirlemeye ve bunları "genel olarak daha güvende hissetmek için bir araç olarak kullanmaya" teşvik ediyor.Güvenliğin mevcut ilişkiler yoluyla inşa edilebileceği fikri, bağlanmayı yalnızca çocukluk deneyimlerinin bir sonucu olarak görmekten uzaklaşmaya yönelik daha geniş bir değişimi yansıtıyor.Bazıları için bağlanma teorisini keşfetmek, aile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeyi gerektirebiliyor ve bu da potansiyel olarak kırgınlığa yol açabiliyor.Ancak Levine, "mesele sadece nereden başladığınız değil, sonrasında ne olduğudur" diyor."Eğer bu düşünme biçimi kendinizi anlamanıza ve ilerlemenize yardımcı oluyorsa, bu faydalıdır" diyor."Ama eğer bu sizi sıkışmış veya zarar görmüş hissettiriyorsa, o zaman doğru değildir çünkü insanlar gerçekten değişebilir."Levine ayrıca güvensiz bağlanma biçimlerinin kendi başlarına birer güç kaynağı olabileceğini de savunuyor.Ona göre kaygılı insanlar genellikle ilişkilere son derece duyarlıdır ve başkalarının fark etmediği ince ruh hali, ses tonu ve davranış değişikliklerini fark ederler. Buna karşılık, kaçınmacı kişiler son derece bağımsız olabilir ve baskı altında iyi performans gösterebilirler.Vrticka, bağlanma stillerinin iyi ya da kötü olarak değerlendirilmemesi gerektiği konusunda hemfikir olsa da, bunların "bazı riskler ve zorluklar içerdiğini" ve bunların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.Ancak her ikisi de bağlanma teorisinin, insanların kendilerini tanımlamaktan ziyade kalıpları anlamalarına yardımcı olduğunda en faydalı olduğu konusunda hemfikir.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .