Anne Karnında Ameliyatla Doğum Kusuru Giderildi: Bebek Theo'nun Mucizevi Hikayesi

Bir bebekteki doğum kusuru, ABD'de henüz anne karnındayken geçirdiği bir ameliyatla giderildi. Londra'da yaşayan Maisie Savage, 26 haftalık hamileyken ABD'de ameliyat edildi.Şu anda beş aylık ve gayet sağlıklı olan Bebek Theo'da, göbek deliğinin düzgün gelişmemesi sonucu bağırsakların dışarı doğru büyümesine neden olan gastroşizis hastalığı vardı.Doktorlar annesinin rahmini kısmen açığa çıkardıktan sonra, minimal invaziv cerrahi yöntemiyle organlarını yavaşça karın boşluğuna geri ittiler.Theo, dünyada türünün ilk örneği olan bir klinik denemeden faydalanan üçüncü bebek oldu.Theo'nun annesi 29 yaşındaki Maisie ve babası 36 yaşındaki Josh French, çığır açan ameliyatın başarısından dolayı son derece rahatladıklarını söylüyorlar.Maisie BBC'ye, "Küçük bir mucize, değil mi?" dedi.Ama ikisi de işlerin çok farklı olabileceğinin farkında.Bu ciddi doğum kusuru, Birleşik Krallık'ta her yıl 3.000 bebekten birini etkiliyor. En iyi senaryolarda bile, bebekler haftalarca yoğun bakımda kalmaya, tüp veya damar yoluyla beslenmeye ve ameliyata ihtiyaç duyabiliyor.Theo'nunki gibi en karmaşık vakalarda sonuçlar çok daha ciddi; altı aya kadar yenidoğan yoğun bakımda kalma, çok sayıda ameliyat, iki yıla kadar damardan beslenme ve olası bir bağırsak nakli gerekebilir.En üst düzey tıbbi bakımda bile her 10 bebekten biri hayatını kaybediyor.

Theo'nun anne ve babası başlangıçta bebeklerinde bir sorun olduğundan habersizdi.Josh, "20. haftadaki ultrason muayenesine giderken, tamamen bebeğimizi görme heyecanındaydık" dedi. "O sırada onun 'erkek' olacağını bilmiyorduk."Josh, Theo'nun gastroşizis hastalığına sahip olduğunu öğrenmenin kendisi için bir şok ve "inanılmaz derecede korkutucu" olduğunu söyledi.Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde (GOSH) uzman doktorlar, gebeliğin 24. haftasında, anne-baba adayı Maisie ve Josh'u Theo'nun hayatının ilk altı ayına hazırlıyorlardı.Ancak, daha ciddi bir rahatsızlık olan kompleks gastroşizis'e sahip olduğunu keşfettikten sonra doktorlar onu Houston'daki Teksas Çocuk Hastanesi'ne sevk etti.Orada, Dr. Michael Belfort liderliğindeki bir fetal ve pediatrik cerrahlar ekibi, doğum öncesinde karmaşık gastroşizis'i tedavi etmek için türünün ilk örneği olan bir klinik deney yürütüyordu.Çalışmanın lideri Belfort, daha önce spina bifida (ayrık omurga) rahatsızlığı olan bebekler üzerinde anne karnında benzer bir cerrahi prosedüre öncülük etmişti.

Maisie'ye hemen Teksas'a gitmesi ve hamileliğinin geri kalanını orada geçirmesi gerektiği söylendi. "Bu çok büyük bir karardı" dedi.Klinik deneyin bir parçası olarak, Maisie önce Belçika'daki Leuven Hastanesi'ne gitmek zorunda kaldı. Burada uzmanlar, operasyonu kolaylaştırmak için kasları gevşetmek amacıyla Maisie'nin rahmi üzerinden Theo'nun karın duvarına Botox enjeksiyonu yapmaları gerekiyordu.Aile daha sonra Teksas'a uçtu ve ameliyat Kasım 2025'te, gebeliğin 26. haftasında gerçekleştirildi.Josh, doktorların Maisie'ye ameliyat yaptığı sırada ıstırap dolu bir bekleyiş yaşadığını söyledi. "O gün bir hafta gibi geldi" dedi. "Beklemek ve tam olarak ne olduğunu bilmemek çok zordu."Maisie'nin rahmi, rahim ve bebeğin pozisyonunu ayarlamak için kısmen açığa çıkarıldı, amniyotik sıvı boşaltıldı ve ameliyat alanını genişletmek için karbondioksit (CO2) gazı ile değiştirildi. Daha sonra, Theo'nun organları minimal invaziv cerrahi yöntemiyle yavaşça karın boşluğunun içine geri itildi ve karın boşluğu dikişlerle kapatıldı.

Maisie'de sezaryen kesiğinin iki katı büyüklüğünde bir yara izi kaldı. Ancak sezaryen ameliyatından iyileşen diğer kadınların aksine, karnında 14 hafta daha büyüyecek bir bebek vardı.Maise, Theo'nun sık sık karnına tekme attığını, yara izine vurduğunu ve acı verdiğini söyledi. "Zor bir iyileşme süreciydi" dedi Maise. "Ama buna değdi."Operasyon başarılı geçti ve Theo, Şubat ayında Teksas'ta vajinal doğumla dünyaya geldi.Teksas Çocuk Hastanesi'nde Kadın Doğum ve Jinekoloji Başhekimi olan Belfort, kendisinin ve ekibinin şu ana kadar elde edilen sonuçlardan çok memnun olduklarını söyledi."Anne, bebek, ameliyat, ameliyatın zamanı, fetüs ameliyatı sırasında ve sonrasında hiçbir komplikasyon yaşamamış olmamız, gerçekten olağanüstü."

Eğer klinik çalışmalar başarılı olursa, Londra'daki Great Ormond Street Hastanesi'nde çocuk cerrahisi profesörü ve University College London'da kök hücre ve rejeneratif tıp bölüm başkanı olan Paolo de Coppi, bu prosedürü İngiltere'de gerçekleştirecek."Umarız ki bunu çok yakında daha geniş bir kitleye sunabileceğiz" dedi.Teksas Çocuk Hastanesi'nden Dr. Michael Belfort şimdiden bir sonraki adımda neler yapabileceğine bakıyor."Rahim içi, cerrahi denemeler için yeni bir alan" dedi. "Spina bifida ve gastroşizis bunlardan sadece ikisi, ancak bence bazı kalp ameliyatlarını ve bazı akciğer ameliyatlarını rahim içinde yapabiliriz."

Londra'daki yaşamına geri dönen Maisie, Theo'nun çok iyi olduğunu söyledi."Yaptıkları her şey, hayatının gerçekten korkunç bir başlangıcı olabilecek durumu tamamen tersine çevirdi ve o harika bir bebek. Tamamen normal bir bebek.""İkimiz de kendimizi inanılmaz derecede şanslı hissediyoruz" dedi Josh. "Aile olarak üzerimizdeki etkileri inanılmaz. Great Ormond Street'teki ekipten Dr. Belfort ve ekibine kadar herkes bizi çok sıcak karşıladı.""Oradayken aldığımız bakım inanılmazdı ve hayatımızın çok travmatik bir dönemini çok daha kolay hale getirdiler, üstelik bu küçük adamımız da dünyaya geldi - daha mutlu olamazdık."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .