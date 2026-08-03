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Bad-ı Saba Konutları davasında müteahhit Şahin Avşaroğlu tahliye edildi

Bad-ı Saba Konutları davasında müteahhit Şahin Avşaroğlu tahliye edildi
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Kahramanmaraş'ta depremde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılmasıyla ilgili yargılanan müteahhit Şahin Avşaroğlu, mahkeme tarafından tahliye edildi. 12 sanıklı davada Avşaroğlu'nun da aralarında olduğu tüm sanıklar için 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 42 kişinin hayatını kaybettiği Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan müteahhit Şahin Avşaroğlu, tahliye edildi.

Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, aylık tutukluluk değerlendirmesinde müteahhit Şahin Avşaroğlu'nun tutukluluk halini görüştü. Mahkeme heyeti, aynı zamanda statik proje müellifi ve şantiye şefi de olan Şahin Avşaroğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre, kovuşturmanın bulunduğu aşama, mevcut delil durumu, bilirkişi raporunda belirtilen kusur durumları, tutuklamanın koruma tedbiri oluşu ve koruma tedbirinin de orantılı şekilde uygulanmasının gerektiği gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

2'Sİ KAMU GÖREVLİSİ, 12 KİŞİ YARGILANIYOR

6 Şubat'taki ilk depremde Güneşevler Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'ndaki Bad-ı Saba Konutları'nın A bloğunun yıkılması sonucu 42 kişinin ölmesi, 17 kişinin yaralanmasına ilişkin Kahramanmaraş 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 2'si kamu görevlisi, 12 kişi yargılanıyor. Davada tahliye edilen Şahin Avşaroğlu birlikte diğer tutuksuz sanıklar müteahhidin kardeşi ve ortağı İ.A., mimari proje müellifi H.K., şantiye şefleri Ö.F.T., A.E.Ç., zemin etüt raporu müellifi L.V., mimari proje ve uygulama denetçisi A.Ö.D., yapı denetim firması yetkilisi A.F.T., mimari proje ve uygulama denetçisi H.T., binanın yapıldığı dönemde zemin etüt raporlarını onaylayan, yeni yapı ruhsatını düzenleyen, Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili A.Ö ve İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı S.B.'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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