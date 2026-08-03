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Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın da istediği yıldız golcüyü kaptı

Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın da istediği yıldız golcüyü kaptı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Benfica forması giyen Franjo Ivanovic ile anlaşmaya vardı. Ivanovic, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyordu.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, kadrosuna önemli bir hücum takviyesi yapmak üzere geri sayıma geçti. Sarı-siyahlılar, Benfica'da forma giyen Hırvat santrfor Franjo Ivanovic’in transferinde mutlu sona ulaşıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

O Jogo’da yer alan habere göre; Hull City, 22 yaşındaki golcü futbolcu için Benfica kulübüyle yürüttüğü pazarlıklarda anlaşmaya vardı. 

MALİYETİ 25 MİLYON EURO

Haberde, oyuncu ile de anlaşan Hull City'nin Hırvat golcünün transferini zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle gerçekleştireceği belirtildi. Bonuslar ve opsiyonla birlikte transferin toplam maliyetinin 25 milyon Euro'yu bulması bekleniyor.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Genç santrforun ismi son dönemde Galatasaray, Real Betis ve İtalyan ekibi Como ile de anılıyordu. Geçtiğimiz sezonda Benfica formasıyla 43 resmi mücadelede boy gösteren Ivanovic, takımı adına 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Cemre Yıldız
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