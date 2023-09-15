Anne ve bebek dostu şehir hastanesi ilgi odağı

Her anneye özel oda doğum odası, isteyenlere gebe okulu ve gebe oteli imkanı

ERZURUM - Nitelikli yatak kapasitesi, üst düzey teknolojik donanımlı yoğun bakımı, ameliyathaneleri ve tek kişilik odalarıyla konforlu hizmet sunan Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği, bebeklerini dünyaya getirecek hanımların gözdesi oldu.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, kadın doğum ünitesinin, başarılı sağlık sunum çalışmaları ile Sağlık Bakanlığının yaptığı denetimler sonucu "anne ve bebek dostu" ünvanı aldığını hatırlatarak, "Gebe okulu, gebe oteli, kişiye özel doğum odaları, suda doğum imkanı ve hepsinden önemlisi işinin ehli kadromuzla Kadın Doğum Kliniğimiz hem Erzurum'a hem de bölgeye en güzel hizmeti vermektedir. Mahremiyet ve konforun bir araya gelmesiyle de anne ve bebeklerimiz sağlık içinde yuvalarına ulaşıyor." dedi.

"Anneler gebe okuluna yönlendiriliyor"

Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Hekimi Dr. Eda Bingül, 2021 Ocak ayı itibariyle Erzurum Şehir Hastanesi bünyesine dahil olan ve 18 yıl boyunca Nenehatun Kadın Doğum Devlet Hastanesinde hizmet veren köklü bir kliniği devam ettirdiklerini belirterek, " Polikliniğe başvuran gebeler ilk vizitlerinde gebe okuluna yönlendiriliyor ve gebe ile ilgili bilgilendirmeler veriliyor. Ruhsal ve bedenen hazır hale gelmeleri için gerekli eğitimler, uzman ebeler tarafından gerçekleşiyor. Eğitim sonunda ebeler ile doğum salonları ziyareti gerçekleşiyor. Gebelerin bilmediği şeylerle karşılaşıp korkuya kapılmalarını istemiyoruz. Bu yüzden doğum salonu, doğum odaları, kimlerle birlikte doğuma katılacaklarını bilmelerini sağlamak istiyoruz ve gezdirdiğimiz zaman gerçekten de korkularının azaldığını, doğuma daha hazır bir hale geldiğini gözlemliyoruz. Hem gebelerin doğumları kolaylaşıyor hem de bizim işimiz kolaylaşıyor. Bütün gebe annelere gebe okulunu gezmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Uzaktan gelen anneler için gebe oteli

Tüm bölgeye hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği, kış aylarında daha yoğun olmakla birlikte yazında uzak bölgelerde ikamet eden gebe anne adaylarının doğumları yaklaştığı zaman, hastane imkanlarına daha rahat ulaşabilmeleri, anne-bebek ölüm oranlarını düşürmek için gebe otelinde kalabiliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren gebe oteli, doğumu yaklaşan anneleri burada misafir ediyor. Doğumları gerçekleşeceği zaman hastaneye nakil ediliyor ve doğumları hastanede gerçekleşiyor. Böylece anneleri ve doğan bebeklerinin sağlıkla evlerine dönmelerini planlıyor.

Her anneye özel doğum odası

Kadın Doğum Kliniği Hekimi Dr. Eda Bingül, 16 yataklı ve her bir odası kişiye özel hasta mahremiyeti ve konforu ön planda bulundurulan odaların mevcut olduğunu belirterek, "16 odanın iki tanesi suda doğum için dizayn edilmiş ve hekimin uygun gördüğü hastalarda bu imkan kullanılıyor. Doğum salonlarında ağrısız doğum gerçekleştire biliniyor. Hekim uygun gördüğü hastalarda mümkün olduğu kadarıyla gerçekleştirilen bir hizmet . Gebe annelerin sancıları gerçekleştiği odalarda doğumları da gerçekleşiyor. Yataklar doğum masasına dönüşebiliyor. Hasta hiçbir yere kıpırdamadan doğumlarını konforlu bir şekilde gerçekleştiriliyor. Doğan bebekler anne başında herkese özel olan odalarda kendi radyan ısıtıcıları altında ilk bakımları yapılıyor. Acil durumlarda anne sağlığında bir sıkıntı görüldüğünde acil doğumların gerçekleştiği sadece kadın doğumun acil sezeryanlarını aldığı 2 odalı ameliyathane bulunuyor." diye konuştu.

Anne ve bebek hep bir arada

Bu klinikte doğumu gerçekleşen anneleri iki saat boyunca acil kanamanın olacağı süreçte bakı salonlarında çok rahatlıkla bakımları yapılıyor. Doğumun başlangıcından doğum gerçekleşip servise alınana kadar yanlarında muhakkak refakatçi bulunabiliyor. İçeriye girmek istemeyen ve dışarda kalmak isteyen refakatçilere saatlik bilgi veriliyor. Doğum salonunu hemen başında 90 yataklı yeni doğan üniteleri mevcut. Gerek görülen hastalarda yeni doğan ünitesinde yatışları veriliyor ve anneler servise alınıp tıbbı tedavileri tamamlandıktan sonra taburculuğu gerçekleşiyor. Anne bebekten ayrılmaması ve anne sütünü ihmal etmesin diye gebe oteli de mevcut.

"Müzik ve video eşliğinde doğum yaptırılıyor"

Gebe Okulu olarak ifade edilen uygulamanın Erzurum Şehir Hastanesinde kadın doğum kliniğinin aynı katında bulunduğunu söyleyen Dr. Eda Bingül, şöyle devam etti " Spor salonu mevcut eğitimlerin ve egzersizlerin yapıldığı, belli saatlerde planlamalar yapılıp belli tarihlerde eğitimlere başlanıp bir program çerçevesinde hastaları hem ruhsal hem bedenen olarak doğuma hazırlayacak eğitim veriliyor. Gebe okulunda egzersizlere katılan gebeler kesinlikle geldikleri zaman çok daha dinamik çok daha istekli ve doğum sürecini daha çok kolay atlatıyorlar ve bu süreci kolay atlattıkları için hekimler açısından da mutluluk verici. Eskiden hastalar salonlarda doğum sancıları tek başına ve kendilerini yalnız hissettiklerini ifade ediyorlardı. Bugün ki hastane şartlarında kimin yanından iyi hissedecekse hasta onunla birlikte rahatlatıcı müzikler eşliğinde ya da videolarla hasta için hangisi uygunsa doğumunu gerçekleştirebiliyor."

"İnsanı yaklaşım, mahremiyet ve konfor"

İnsani şartların oluştuğu güzel doğumların gerçekleştiğini anlatan Bingün, "Daha güzeli hastanın odasından hiç ayrılmadan, mahremiyetine konforuna özen göstererek bütün süreci güzel yaşıyor olması. Çok kıymetli ve bu süreci hastanemizde güzel yaşattığımız için bunun mutluluğu yaşıyoruz. Bakanlığımıza bu fırsatı tanıdığı için imkanını sağladığı için çok teşekkür ediyoruz . Genel doğum salonundaki odalarla suda doğum odalarını tek farkı jakuzinin bulunması suda doğum odalarında ekstradan jakuziler bulunuyor. Tüm odaların fiziki şartları bu şekilde dizayn edilmiş ve hasta mahremiyeti ön planda tutularak güvenli bir şekilde bebekleri annelerin kucağına vermek için tasarlanmış odalarda suda doğumları gerçekleşiyor. Tıbben uygun görülen hastalarda da hem doğum ağrılarının birazcık daha az olması hem de hastayı rahatlatma yöntemi suda doğum bu her hasta için uygun olmuyor, uygun olan hastalar bu imkanlardan yaralanıyor. Şahsi kifayetlerini koyabileceği dolapları bornozları temin ediliyor." şeklinde konuştu.