Hacı Sabancı, bot kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi hastanede ziyaret etti

Yunanistan'da bot kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavileri için İstanbul'a getirildikten sonra yakınları ve sevdikleri hastaneye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete gidenler arasında sosyetenin yakından tanıdığı Hacı Sabancı ve Kerem Kamışlı da vardı.

Denizde geçirdikleri kaza sonrası tedavileri için İstanbul'a getirilen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın yakınları ve sevdikleri hastaneye ziyaret gerçekleştirdi.

HASTANEYE KOŞTULAR

Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin Amerikan Hastanesindeki tedavileri sürüyor. Çiftin yakınları ve sevenleri de hastaneye gelerek "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunuyor. Bu kapsamda, Sabancı ailesinden Ömer Sabancı, Hacı Sabancı ve Özcan Sabancı, Kerem Kamışlı ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören hastaneye gelerek ziyaret gerçekleştirdi.

2019 yılında evlendiği Nazlı Sabancı 10 gün önce doğum yapan Hacı Sabancı, hastaneye yalnız geldi.

NE OLDU?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bodrum'a sonra da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi. Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından vücudunda kalıcı hasar kalabileceği düşünülen Ali Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alındı. Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınacak. Öte yandan botta Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu, ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.