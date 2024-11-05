Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı

Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği, hekimlerin ve meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 1 Kasım'da yürürlüğe girdi.

Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerin oluşturduğu 14 kuruluş, yönetmeliği protesto etmek üzere 3 günlük iş bırakma kararı aldı.

"AYRILAN SAĞLIKÇI SAYISI ARTACAK"

Hekimler, daha şimdiden aile sağlığı merkezinde (ASM) çalışan sağlık personelleri arasında istifaların başladığını söylerken hak kayıplarına sebep olacağı değerlendirilen yönetmelik sebebiyle, ASM'lerden ayrılacak sağlıkçı sayısının giderek artacağı öngörülüyor. Hekimler, yeni düzenlemede yapılan işin kalitesinden çok sayısına odaklanılmasından şikayetçi olurken, bu şikayetlerin ardından 'Eziyet Yönetmeliği' eylemine başlandı.

"PERFORMANS BASKISI ALTINDA EZİLİYORUZ"

Sokağa inen aile hekimlerinden bazıları şu ifadeleri kullandı; "Bize gelmeyen hastadan biz sorumluyuz, puanımız kesiliyor. Hastaneye giden hastadan biz sorumluyuz yine puanımız kesiliyor. Hasta memnuniyeti nedeniyle puanımız kesiliyor. Bütün bunlar çok zor işlemler sürekli performans baskısı altında eziliyoruz."

"Bu ülkenin 28 yıllık hekimi olarak 5 yıldır hizmet verdiğim Ayşe teyzemin, Ali amcamın tedavisine müdahale edilmesine karşı çıkıyorlar. Çünkü onlar bana güvendikleri için aile hekimi olarak ben, seçtiler. Bunu bu şekilde engelleyemezsiniz."

"DAYATMALAR MESLEK ONURUNU ZEDELEMEKTEDİR"

"Karşı olduğumuz pek çok noktası var ama bunun en başında meslek onurumuz ve ilkelerimiz var. Bu dayatmalar meslek onurunu zedelemektedir. Böyle yönetmelikler hazırlanırken bizim görüşümüz de alınsın istiyor."

"SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞIM HEKİM ELİYLE KESİLMİŞ OLUYOR"

"Sağlık sistemi ticarileştirilmek isteniyor. En temel basamaktan aile hekimlerinden başladılar çünkü bunu kırarlarsa diğer basamaklar da gelecek. Bu sağlıkta dönüşüm programı. Sağlık hizmetine ulaşım hekim eliyle kesilmiş oluyor."

Sağlık sektöründe uygulanmaya başlanan 3 günlük iş bırakma eylemine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF) Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekim-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tabip-Sen, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerler Derneği (TÜMRAD-DER) Tüm Tabipleri Birliği ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği destek veriyor.