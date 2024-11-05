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Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini protesto eden hekimler, yönetmeliğin geri çekilmesini ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ederek 3 günlük iş bırakma eylemine başladı.

Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği, hekimlerin ve meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 1 Kasım'da yürürlüğe girdi.

Türk Tabipleri Birliği (TBB), sendikalar ve ilgili derneklerin oluşturduğu 14 kuruluş, yönetmeliği protesto etmek üzere 3 günlük iş bırakma kararı aldı.

"AYRILAN SAĞLIKÇI SAYISI ARTACAK"

Hekimler, daha şimdiden aile sağlığı merkezinde (ASM) çalışan sağlık personelleri arasında istifaların başladığını söylerken hak kayıplarına sebep olacağı değerlendirilen yönetmelik sebebiyle, ASM'lerden ayrılacak sağlıkçı sayısının giderek artacağı öngörülüyor. Hekimler, yeni düzenlemede yapılan işin kalitesinden çok sayısına odaklanılmasından şikayetçi olurken, bu şikayetlerin ardından 'Eziyet Yönetmeliği' eylemine başlandı.

Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı

"PERFORMANS BASKISI ALTINDA EZİLİYORUZ"

Sokağa inen aile hekimlerinden bazıları şu ifadeleri kullandı; "Bize gelmeyen hastadan biz sorumluyuz, puanımız kesiliyor. Hastaneye giden hastadan biz sorumluyuz yine puanımız kesiliyor. Hasta memnuniyeti nedeniyle puanımız kesiliyor. Bütün bunlar çok zor işlemler sürekli performans baskısı altında eziliyoruz."

Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı

"Bu ülkenin 28 yıllık hekimi olarak 5 yıldır hizmet verdiğim Ayşe teyzemin, Ali amcamın tedavisine müdahale edilmesine karşı çıkıyorlar. Çünkü onlar bana güvendikleri için aile hekimi olarak ben, seçtiler. Bunu bu şekilde engelleyemezsiniz."

Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı

"DAYATMALAR MESLEK ONURUNU ZEDELEMEKTEDİR"

"Karşı olduğumuz pek çok noktası var ama bunun en başında meslek onurumuz ve ilkelerimiz var. Bu dayatmalar meslek onurunu zedelemektedir. Böyle yönetmelikler hazırlanırken bizim görüşümüz de alınsın istiyor."

Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı

"SAĞLIK HİZMETİNE ULAŞIM HEKİM ELİYLE KESİLMİŞ OLUYOR"

"Sağlık sistemi ticarileştirilmek isteniyor. En temel basamaktan aile hekimlerinden başladılar çünkü bunu kırarlarsa diğer basamaklar da gelecek. Bu sağlıkta dönüşüm programı. Sağlık hizmetine ulaşım hekim eliyle kesilmiş oluyor."

Sağlık sektöründe uygulanmaya başlanan 3 günlük iş bırakma eylemine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF) Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekim-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Tabip-Sen, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerler Derneği (TÜMRAD-DER) Tüm Tabipleri Birliği ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği destek veriyor.

Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Oğlum ne istiysiniz yediğiniz önünüzde yemadığınız arkanızda reis bunları çok şımartı

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Haber YorumlarıTemel Temel:

ne sokağa iniyorsunuz aile hekimliği yaptığınız yerde herkesi kayıt edip para alıyorsunuz. reçete yazmaktan başka ne işe yarıyorsunuz. pislikten binaya girilmiyor. gelin inceleyin elvankenti. benide kayıt etmişler 7 yıldır kim bu doktor bilmiyorum. derhal kaldırın eski sağlık ocağı sistemine dönün

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

yaw dünyanın en rahat işini yapıyorlar hasta bile yeni doğan çocukların topuk kanı ve rutin kontrolleri haricinde oda ki hemşire yapıyor akşam saat 14 30 dedimi tozunu bile yetismedigimiz başka hiç birsey yapmayan doktor abicikler ne istiyorsunuz

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

BİR YERDE TTB VE DESTEKÇİLERİ VARSA ORADA İHANET VAR DEMEKTİR

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Haber YorumlarıAktan Özer:

Bunlarda kendini doktor sanıyor

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Bu ülkede ekonomi, adalet,sağlık eğitim bitmiş, vatan hainine özgürlük vermeye çalışan,Ata'sina saygısı olmayan,milletinden uzak bir iktidarın anketlerde hala %29 gibi oy çıkarması bu milletin herşeyden memnun olduğu ve destek verdiğini gösteriyor..

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Haber YorumlarıTUĞBA ÖZYILMAZ:

çok rahat calısyonuz bazen bos bıle rahatlık batıyor devlet yüz veremsin bunlara bunlara verecegıne emeklı asgarı ucrete garıbana hastaya ek maas destegı versın

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Haber Yorumlarıİsa ŞEKER:

Olur birde döneyim öyle deneyin. bu ne şımarıklık....

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Haber YorumlarıHACER İlhan:

Rahatlığın verdiği şımarıklık, sen gidersin yenileri gelir.

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Haber YorumlarıOktay Şakrak:

size mecburuz diye, havanızdan geçilmiyor!! yaprağı yerken iyi,sapına gelince mee

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