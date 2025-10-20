15 Aylık SMA Hastası Esma'nın Gen Tedavisi İçin Bağış Kampanyası Tamamlandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde 15 aylık Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Esma Gönültaş'ın gen tedavisinden faydalanabilmesi için açılan ve yüzde 90 seviyesine ulaşan bağış kampanyası DHA'nın haberinin ardından 1 haftada tamamlandı. Kalan miktarın tek bir hayırsever tarafından karşılandığını anlatan anne Gülşah Gönültaş (37) "Kızımızın kas kaybı olmadan ilacını almasını istedik. Çok şükür o da oldu. Hayaldi gerçek oldu" dedi. Esma, gen tedavisi için Dubai'ye götürülecek.

Bornova'da yaşayan Halil Gönültaş (40) ve Gülşah Gönültaş çiftinin 3 sağlıklı çocuğunun ardından 17 Temmuz 2024'te dünyaya gelen ve 7 günlükken topuğundan alınan kanla SMA Tip 1 teşhisi konulan kızları 15 aylık Esma Gönültaş'ın bağış kampanyası tamamlandı. Valilik izni 14 Ekim'de sona eren kampanyanın tamamlanması için DHA aracılığıyla seslerini duyuran aile mutlu sona ulaştı. Haftanın 3 günü fizik tedavi desteği alan Esma, belirgin bir kas kaybı yaşamadan gen tedavisi için Dubai'ye götürülecek. Kampanyanın tamamlanması nedeniyle Pınarbaşı'nda düzenlenen kutlamada konuşan Esma Gönültaş'ın annesi Gülşah Gönültaş, "Kampanyamız 1 yıl sürdü. 12 ay boyunca mücadele ettik. Kızımızın kas kaybı olmadan ilacını almasını istedik. Çok şükür o da oldu. Hayaldi gerçek oldu" diye konuştu.

'BENİM BU MUTLULUĞUMU TÜM AİLELERİN YAŞAMASINI İSTİYORUM'

SMA'lı tüm çocuklar için destek isteyen Gülşah Gönültaş şöyle konuştu:

"Kampanyamız yüzde 90'dı. Tam Valilik izninin son gününde bir hayırsever kızımın elinden tuttu. Son 6,5 milyon kalmıştı. Bu parayı o verdi. Allah yolunu açık etsin. Kızımın son gününde elinden tuttu. Dubai'ye gideceğiz, valilik işlemleri yarın tamamlanacak ve para hastaneye aktarılacak. Sonrasında hastane bizi çağıracak. Kardeşleri de çok sevindi. Bu mutluluk anlatılmaz yaşanır. 5 yaşındaki oğlum 'Anne bitti, bitti' diye evin içinde çığlıklar attı. Çok şükür kas kaybetmeden ilacını alacak. Rabbim bütün anne babalara nasip etsin. Bu aileleri asla yalnız bırakmasınlar. Destek olmadan olmuyor. Benim bu mutluluğumun tüm ailelerin yaşamasını istiyorum. Özellikle anneler evladı acı çekerken bir şey yapamıyor ve sadece çocuklarının acılarını hissediyorlar. Bu evlatları bırakmayın sizlere ihtiyacı var."

Halil Gönültaş da "Allah razı olsun herkesten kızım ilacına kavuştu. Mutluluğumuz tarif edilemez. İyi ki varsınız. Esma'yı her yere duyurdunuz" ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki ablası Asfanur Gönültaş da kardeşi için düzenlenen kutlamada balonlar eşliğinde mutluluğunu dile getirdi.