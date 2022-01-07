Sen Genel Başkanı Durmuş: Aşı bulan Türk vatandaşını görmezden gelmek doğru değil

ESKİŞEHİR (DHA) - SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, yerli koronavirüs aşısı Turkovac için yapılan 'solüsyondur' değerlendirmelerine tepki göstererek, "Almanya'da aşıyı Türk vatandaşı buldu diye, o Türk vatandaşlarını biz göğe çıkarıyoruz. Neredeyse Türkiye'de heykellerini dikeceğiz. Ama Türkiye'de aşı bulan bir Türk vatandaşını görmezden gelmek, onu değersizleştirmek doğru bir yaklaşım tarzı değil. Çok büyük bir çalışma ve ekiple ortaya konulmuş olan bir başarı" dedi.

Sağlık- Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Eskişehir şubesinin düzenlediği İl Divan toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda Durmuş'un yanı sıra Sağlık- Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasa Hüseyin Köksal, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, BBP İl Başkanı Salim Acabay, sendika üyesi sağlık çalışanları yer aldı. Toplantıda sendika üyelerine seslenen Sağlık- Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, son dönem yapılan çalışmalar ve kazanılan haklarla ilgili bilgiler verdi.

Toplantının ardından sendika üyeleriyle sohbet ederek fotoğraf çektiren Durmuş, Eskişehir'den ayrıldı.