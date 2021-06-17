Sağlık ekiplerinin tarlada aşı serüveni

Sağlık ekiplerinin tarlada aşı serüveni Gaziantep Sağlık Müdürlüğü Aşı timleri önce ikna ediyor sonra aşılıyorlar Sosyal Medya'daki yalan paylaşımlardan korkan vatandaşları aşı timleri ikna ediyor Gaziantep'te, sağlık ordusunun neferleri Korona virüs aşı seferberliği başlattı.

Sağlık ekiplerinin tarlada aşı serüveni

Gaziantep Sağlık Müdürlüğü Aşı timleri önce ikna ediyor sonra aşılıyorlar

Sosyal Medya'daki yalan paylaşımlardan korkan vatandaşları aşı timleri ikna ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te, sağlık ordusunun neferleri Korona virüs aşı seferberliği başlattı. Köy kent, dağ bayır, demeden ellerinde aşı çantalarıyla yollara düşen ekipler, ulaşımın elverişli olduğu yere kadar araçlarla sonrasında ise çantalarını ellerine alarak yaya devam ediyorlar.

Kırsal mahallelere ulaşan aşı ekipler, camii imamlarının yaptığı anonslar ile aşı olmak isteyenleri sağlık ocaklarında, olmak istemeyenleri ise bulundukları yerlerde ayaklarına kadar giderek ikna ediyorlar. İkna edilen vatandaşlar, özel çantalarda muhafaza edilen aşılarla yerinde aşılanıyor.

Aşı timleri ile birlikte sahada ki çalışmalara katılan Oğuzeli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mikail Özdemir, sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgilerin aşı reddine neden olduğunu söyledi.

Vatandaşları ikna için ekiplerin ellerinden gelen ne varsa yaptığını belirten Dr. Özdemir, "Burada amaç sadece aşılama değil, insanları ikna etmek ve bir yandan da üretimin durmaması. Ekiplerimiz, çiftçilerimiz işlerinden geri kalmasın diye aşılamaları yerinde yapıyor. Aynı zamanda ikna olmayan, sağdan soldan duyduğu duyumlarla aşı reddi olabiliyor, biz bir yandan da ekiplerimize bu kişilerin iknası açısından gereken tüm uygulamaları yapıyoruz" dedi.

"Biz şuan resmen sağlık camiası olarak taarruz halindeyiz" diyen Dr. Özdemir, aşılamalar ile Temmuz ayında, rahatlama yaşanacağını kaydetti.

Sosyal medyada ki mıknatıs paylaşımları sonrası sağlık çalışanları olarak kendilerinde de denediklerini ama gerçeği yansıtmadığını gördüklerini ifade eden Özdemir, "Aşılar konusunda bazen insan gerçekten şüpheye düşüyor acaba gerçekten böyle bir şey var mı diye, hatta biz kendi personellerimize dahi denedik, mıknatıs dahi koyduk. Yani böyle bir şey olmadığı gibi bu paylaşımlar, insanları ikna edecek şekilde artık bilinçli mi, yoksa popüler olma amacıyla yapılıyor bilmiyorum ama insanlar üzerinde çok büyük etkileri oluyor maalesef, bunu yıkmakta yine biz sağdık çalışanlarına düşüyor" söylerini kaydetti.

"Gaziantep'te aşılama 526 bini buldu"

Gaziantep'te, aşılamanın 526 bine ulaştığını vurgulayan Dr. Mikail Özdemir, "Oğuzeli'nde şuana kadar 5 binin üzerinde vatandaşımızı aşıladık. Bugünden sonrada muhtemelen Haziran ayı sonunda da hedef nüfuzun yüzde 90'ının üzerinde aşılamayı düşünüyoruz. Gaziantep genelinde de bu rakamlar 526 bin bugün itibarıyla, haziran ayının sonrasında bu işi bitireceğiz inşallah" diye konuştu.

Korona virüsle mücadelede ayaklarına kadar gelen aşıları gönül rahatlığı ile olan vatandaşlar ekiplere teşekkür ettiler. Sosyal medyada gördükleri yanlış bilgilerden dolayı korkan vatandaşlar ise ekiplerin ikna çalışması sonrası aşılarını oldular. Ayaklarına kadar gelen ekipleri geri çevirmeyen vatandaşlar 'buraya kadar geldiniz, bizde aşımızı olalım dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul