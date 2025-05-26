SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 3.658 sürekli işçi alımı ile ilgili süreç, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler bu kez kura sonuçlarına çevrildi. Türkiye genelinde büyük bir başvuru yoğunluğu yaşanan alım süreci, adaylar tarafından titizlikle takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, süreç nasıl işleyecek? İşte, işçi alımına dair kura çekimi sürecine ilişkin merak edilen tüm gelişmeler ve güncel bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2025?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı sürekli işçi alımı kapsamında gerçekleştirilecek noter kurası, 27 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanacak. Kura çekiminin ardından asil olarak belirlenen adayların, gerekli evrak işlemlerini tamamlayarak Kurban Bayramı sonrası görevlerine başlamaları planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı

SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

İşkur üzerinden başvuru yapan adaylar, nihai aday listesine erişebilmek için şu adımları takip edebilir:

esube.iskur.gov.tr adresinden "İş Arayan" girişi yapılacak.

Girişin ardından menüde yer alan "İş Başvurularım" sekmesine tıklanacak.

Açılan sayfada, başvuru yapılan pozisyonun karşısında bulunan "Nihai Aday Listesi" bağlantısına tıklanarak sonuçlar görüntülenebilecek.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sürekli işçi alımına ilişkin kura sonuçlarının, kura günü olan 27 Mayıs 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Atama süreci, kura ile belirlenen asil adayların belgelerini zamanında teslim etmeleriyle tamamlanacak. Konuyla ilgili gelişmeleri ve yeni duyuruları takip etmek için haberlerimizi izlemeye devam edin.