SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2025 | Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımında ka

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılına yönelik sürekli işçi alımı ilanı, kamu personeli alım sürecini takip eden adaylar tarafından merak ediliyor. Sağlık sektöründe istihdam edilmek isteyen binlerce kişi, bu yıl yapılacak olan alımlara ilişkin detayların ne zaman açıklanacağını yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımında kadro dağılımı nasıl olacak? İşte, detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2025!

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı sürekli işçi alımı süreci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adaylar, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı ile ilgili detayları araştırıyor. Resmi açıklamalara göre alımlar, iki etap halinde gerçekleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı için planladığı toplam 37.000 personel alımı, iki farklı dönemde yapılacak:

1. Etap: 19.000 kişilik kontenjan için başvurular 2–5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

2. Etap: Kalan 18.000 kişilik alım ise Eylül 2025 içerisinde yapılacak.

Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Adayların, tercih kılavuzunda belirtilen şartlara dikkat ederek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞININ İŞÇİ ALIMINDA KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı kadrolarında yer alması beklenen bazı pozisyonlar şöyle:

Lise Mezunu Kadroları:

Temizlik personeli

Şoför (destek personeli)

Sağlık teknisyeni (ilk ve acil yardım, laboratuvar, röntgen, anestezi vb.)

Ön Lisans Mezunu Kadroları:

Anestezi teknikeri

Tıbbi sekreter

Eczane teknikeri

Diyaliz teknikeri

Röntgen teknikeri

Laboratuvar teknikeri ve diğer sağlık teknikeri branşları

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU

Lisans Mezunu Kadroları:

Hemşire

Ebe

Fizyoterapist

Psikolog

Diyetisyen

Sosyal çalışmacı

Mühendis (elektrik, biyomedikal, inşaat vb.)

Büro personeli ve daha fazlası

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2025 BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuruda bulunacak adayların taşıması gereken genel şartlar: