Sağlık Bakanı Koca'nın "sorunlu" dediği illerin yoğunluk haritaları
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Sağlık Bakanı Koca'nın "sorunlu" dediği illerin yoğunluk haritaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, Ankara, Kayseri, İzmir, Şanlıurfa, Erzurum ve Konya'nın salgın konusunda "sorunlu" iller arasında yer aldığını ifade etti. İşte Bakan Koca'nın uyardığı illerin koronavirüs yoğunluk haritası.

Sağlık Bakanı Koca'nın
02.09.2020 23:44 | Son Güncelleme: 02.09.2020 23:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüsle ilgili son durumları aktardığı açıklamada, Ankara'nın vaka konusunda İstanbul'u ikiye katladığını belirtti.

Ayrıca Koca, "Sorunlu illerde filyasyon ekiplerin sayısını hızla arttırıyoruz. Konya'da 460, Şanlıurfa'da 300, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 150 ekip sahada" diye konuştu. Bakanın 'sorunlu iller' diye tanımladığı şehirler ve vaka sayısında başı çeken Ankara'nın yoğunluk haritaları ise endişe veriyor.

İşte Bakan Koca'nın "sorunlu" dediği illerin yoğunluk haritası:

Sağlık Bakanı Koca'nın 'sorunlu' dediği illerin yoğunluk haritaları
Ankara
Sağlık Bakanı Koca'nın 'sorunlu' dediği illerin yoğunluk haritaları
Kayseri
Sağlık Bakanı Koca'nın 'sorunlu' dediği illerin yoğunluk haritaları
İzmir
Sağlık Bakanı Koca'nın 'sorunlu' dediği illerin yoğunluk haritaları
Erzurum
Sağlık Bakanı Koca'nın 'sorunlu' dediği illerin yoğunluk haritaları
Şanlıurfa
Sağlık Bakanı Koca'nın 'sorunlu' dediği illerin yoğunluk haritaları
Konya
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