Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, bikinili yakalandı
Duru güzelliğiyle tanınan Sadakatsiz'in genç oyuncusu Melis Sezen, tatiline devam ediyor. Bikinili görüntülenen Sezen'in doğal hali ise gözlerden kaçmadı.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Melis Sezen, Bodrum'da tatiline devam ediyor.
HEMEN KORUYUCU KREMLERİNİ SÜRDÜ
Yalıkavak'ta kameralara takılan 24 yaşındaki güzel oyuncu, güneşe çıkar çıkmaz hemen koruyucu kremlerini sürdü. Bikinisiyle görüntülenen Sezen'in doğal hali dikkatlerden kaçmadı.