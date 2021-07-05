Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, bikinili yakalandı
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Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, bikinili yakalandı

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, bikinili yakalandı
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Duru güzelliğiyle tanınan Sadakatsiz'in genç oyuncusu Melis Sezen, tatiline devam ediyor. Bikinili görüntülenen Sezen'in doğal hali ise gözlerden kaçmadı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Melis Sezen, Bodrum'da tatiline devam ediyor.

HEMEN KORUYUCU KREMLERİNİ SÜRDÜ

Yalıkavak'ta kameralara takılan 24 yaşındaki güzel oyuncu, güneşe çıkar çıkmaz hemen koruyucu kremlerini sürdü. Bikinisiyle görüntülenen Sezen'in doğal hali dikkatlerden kaçmadı.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, bikinili yakalandı
Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, bikinili yakalandı
Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, bikinili yakalandı
Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, bikinili yakalandı
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