Saç ekimi nedir, saç ekimi nasıl yapılır? Saç ekimi fiyatları ve saç ekimi sonuçları

10.10.2019 14:39

Teknolojik gelişmelerle oldukça kolay ve hızlı halen gelen saç ekimi, saç dökülmesi sorunu yaşayanların tercihi oluyor. Saç dökülmesi sorununa yapısal çözümler sunan saç ekimi işlemini tercih edenler saç ekimi fiyatları 2019, saç ekiminden sonra, saç ekimi sonrası, saç ekimi merkezleri, saç ekimi İstanbul saç ekimi konularını merak ediyor. İşte saç ekimi öncesi, sonrası ve saç ekimi fiyatları gibi konularda merak ettiğiniz soruları mercek altına alıyoruz.

SAÇ EKİMİ NEDİR?

Saç ekimi erkeklere ve kadınlara uygulanabilen, genellikle ense bölgesinden saç kökü alınarak saç dökülmesi olan bölgeye uygulanan yöntemdir. Farklı yöntemler kullanılsa da genel olarak ense bölgesinden saç kökü alınır ve sorunlu bölgeye uygulanır. Saç ekimi işlemi teknolojik cihazların sunduğu imkanların gelişmesiyle acısız, hızlı ve kolay şekilde yapılmaktadır.

SAÇ EKİMİ FİYATLARI NE KADAR?

Saç ekimi fiyatları tercih edilen yönteme ve uygulama yapılacak bölgenin durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Sac ekimi ücretleri, saç ekimi yapılacak bölgenin genişliği ile doğru orantılıyken, tercih edilen yöntemin türüne göre de saç ekimi fiyatları değişkenlik gösterir. Bu yüzden saç ekimi fiyatları araştırılırken konusunda saç ekilecek bölgenin genişliği, yapısı ve saç ekiminde kullanılacak yöntem incelenmeli ve bu kısaslara göre saç ekimi fiyatları 2019 konusunda karar alınmalıdır.

Saç ekimi fiyatlarını etkileyen faktörler

Saç ekimi yapılacak kişinin ihtiyaç duyduğu saç kökü sayısı

Saçların kalitesi

Nakil yapılacak saç kökü sayısı

Saç ekimi yapılacağı klinik

Saç ekimi yapacak doktorun uzmanlığı

Saç ekimi yapılan dönemde bu işleme gösterilen talep yoğunluğu

Saç ekimi

SAÇ EKİMİ KİMLERE YAPILABİLİR?

Saç ekimi yaptırmak isteyenlerin en sık sorduğu sorulardan biri de saç ekimi kimlere yapılabilir, sorusudur. Saç dökülmesi genetik olarak erkeklerde daha sık görüldüğü için genellikle erkeklere uygulanmaktadır. Ancak saç ekimi konusuna herhangi bir cinsiyet ve yaş kısıtlaması yoktur. Saç ektirmek isteyen herkes gerekli tetkiklerin ardından saç ekimi yaptırabilir.

SAÇ EKİMİ ÖNCESİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

Saç ekimi yaptıracak kişiler saç ekimi öncesi bazı konularda dikkatli olmalıdır. Bunlar:

Saç ekimi yaptırmak isteyen kişi alkol kullanıyorsa en az bir hafta önce alkol kullanımını bırakmalıdır.

Aspirin gibi kan sulandırıcılar saç ekimi operasyonundan 1 hafta önce kullanımı bırakılmış olması gerekir.

Saç ekimi öncesi saçlara saç kremi, jöle ve losyon gibi ürünler uygulanmamalıdır.

Saç ekimi öncesi eğer varsa şeker kalp, tansiyon ve ülser gibi rahatsızlıklar hekime bildirilmelidir.

Saç ekimi operasyonuna saçlar yıkanmış şekilde gelinmelidir.

Saç ekimi merkezleri saç ektirmek isteyenlerden saç ekimi öncesi kolay giyilip çıkarılabilen gömlek gibi düğmeli kıyafetler giyilmesini isterler. Çünkü bu tercih saç ekimi sonrası için kolaylık sağlamaktadır.

Saç ekimi öncesi sigara kullanımından da uzak durulmalıdır. Saç ekiminden 1 hafta önce, sigara kullanımı bırakılmalıdır.

Saç ekimi yapılacağı gün kafeinli içecekler içilmemesi gerekir.

Saç ekimi öncesi kahvaltı yapılmasında bir sakınca yoktur.

SAÇ EKİMİ NE KADAR SÜRER?

Saç ekimi öncesi gerekli koşullara uyarak hazırlanan kişiler, saç ekimi operasyonuna alınır. Saç ekimi yaklaşık olarak 6-9 sat arası sürer. Saç ekimi ne kadar sürer konusunda uygulama yapılacak bölge ve saç ekimi yöntemi gibi detaylar saç ekimi süresini etkilemektedir.

SAÇ EKİMİ SONRASI DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

Saç ekimi sonrası bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Saç ekiminden sonra dikkat edilmesi gerekenler:

Saç ekimi sonrası 3 gün boyunca saçlar yıkanmamalıdır. İlk yıkama işlemi de tedavi merkezinde yapılması tavsiye edilir. Bu aşamadan sonra saçlar günde 1 defa yıkanabilir. Yıkama işleminde saç ekim merkezleri tarafından verilen şampuan ve losyon ürünleri kullanılmalıdır. Saç ekimi sonrası saç yıkama işlemi avuç içi ve parmak uçları hafifçe kullanılarak nazik şekilde yapılır.

Saç ekiminden sonra yıkama işlemi yapılınca temiz havlu le sürtmeden kurulama yapılmalıdır.Saç ekimi sonrası saç kurutma makinesi de tercih edilmemelidir.

Saç ekimi sonrası yaklaşık 10 gün boyunca saç ekimi kabuk dökme devam eder. Eğer kabuklanma 15 günden fazla sürerse nu durumda saç ekim merkezleri veya tedavi yapılan saç ekim merkezine başvurulmalıdır.

Saç ekiminden sonra 1 ay boyunca havuza ve denize girilmemeli; güneş ışığına yoğun şekilde maruz kalınmamalıdır.

Saç ekiminden sonra 3. Haftadan itibaren saçlar dökülmeye başlar. Bu durum başarısızlık olarak değil düşünülmemelidir. Bu gelişme operasyonun başarılı olduğuna işaret eder ve saç ekimi 4. ay sonrası kalıcı saçlar çıkmaya başlar.

Saç ekimi sonrası özellikle ilk 2 hafta çok hassas olunmalı ve uygulama yapılan bölgeye dikkat edilmelidir.

SAÇ EKİMİ SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ NASIL DEVAM EDER?

Saç ekimi sonrası tedavi süreci haftalara göre farklı şekilde devam eder.

Saç ekimi sonrası 1. gün:

Saç ekiminden 1 gün sonra pansuman yapılır ve bir gün önce yapılan bandaj çıkarılır.

Saç ekimi sonrası 3. gün:

Saç ekiminden 3 gün sonra hekimin tavsiye ettiği şekilde saçlar yıkanır. Daha sonra ise kabuklanmaların gitmesi için her gün yapılmalıdır.

Saç ekimi sonrası 10/ 15. gün:

Saç ekiminden sonra 10.güne adar, en 15. Güne kadar deri yüzeyi iyileşmektedir.

Saç ekimi sonrası 3. hafta:

Saç ekiminden 3 haftaya kadar ilk çıkan cılız saçlar dökülür. Bu durum normaldir.

Saç ekimi 3. ay :

Saç ekimi 3. ay itibariyle kalıcı saç ekimi sonuçları belirgin şekilde görülür.

Saç ekiminde 6. ay :

Saç ekiminde 6. ay itibariyle kalıcı saçlar bölgeyi örter ve normal saç görünümü oluşur.

Saç ekimi 1. Yıl:

Saç ekiminden 1 yıl geçtikten sonra saç ekimi operasyonu izleri gider ve bölge tamamen iyileşir.

SAÇ EKİMİ MERKEZLERİ NERELERDEDİR?

Saç ekimi yaptıracak kişiler bulundukları yerlerde ya da istedikleri yerlerde saç ekimi yaptırabilirler. İstanbul saç ekimi, saç ekimi İzmir ve saç ekimi Antalya gibi saç ekimi merkezleri alternatifleri saç ekimi tercihinde seçenekler sunmaktadır. Saç ekimi öncesi saç ekimi video ve saç ekimi analizli anlatımları inceleyerek en doğru tercihi yapabilirsiniz. Bu noktada saç ekimi yorumları ve saç ekimi yorumlar sizin için yol haritası olacak ipuçları verir.

SAÇ ANALİZİ NEDİR?

Saç ekilecek bölge için saç analizi yapılır. Tamamen saçsız olan bir bölgede cm2'ye en az 50 adet saç teli elde edilecek şekilde saç ekimi yapılmalıdır. Bu veriler ışığında saç analizi yapılarak saç alına ve ekilen bölge arasında saç analizi yapılır.

Saç ekimi sonrası

SAÇ EKİMİ ÖNCESİ YAPILAN SAÇ ANALİZİ VE MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

Saç ekimi yaptırmaya karar verildikten sonra saç ekimi için birtakım tetkikler yapılır. Saç analizi yapılarak ense ve kulak üstü bölgeden alınacak saçların uygulama yapılacak bölgeyi yeterli olup olmayacağı saç analizi ile incelenir.

Saç ekimi öncesinden saç köklerinin yapısının yanı sıra saç telinin kalınlığı gibi farklı durumlar da ele alınır. Saç telinin dalgalı olması, düz veya ince olması gibi durumlar saç analizi ile incelenir. Eğer saç dalgalıysa daha az saç kökü ile saç ekim işlemi yapılabilir. Bu veriler saç analizi ile ele alınarak yöntem belirlenir.

Muayene öncesinde saç ekimi için saç ön çizgisi de belirlenir. Hastanın yüz şekli ve saç dökülme şekli bu çizginin belirlenmesinde temel kriterlerdir.

Saç ekimi öncesinde saç ekimi yapılacak kişinin tansiyon, şeker, epilepsi ve kalp hastalıklarının olup olmaması da ele alınır.

BAŞARILI BİR SAÇ EKİMİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Başarılı bir saç ekimi operasyonu için tıbbi personel ve teknik ekipman kadar saç ekimi yapılacak kişinin motivasyon durumu da önemlidir. Saç ekimi yaptıracak kişi saç ekimi öncesi, saç ekimi sırası ve saç ekimi sonrasında dikkat edilesi gereken hususlara dikkat ederek saç ekimi operasyonunun başarısın katkıda bulunabilir. Saç ekimi yaptıran kişi 3 boyunca banyo yapmama ve operasyona pratik giysiler giyerek gelmek gibi önemli noktalara dikkat ederek saç ekimi operasyonunun başarılı olmasına yardım edebilir.

SAÇ EKİMİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Saç ekimi uygulamasında çeşitli saç ekim yöntemleri kullanılır. Bunlar genel olarak:

Saç ekimi DHI tekniği

Saç ekimi FUE tekniği

Saç ekimi Perkutan tekniği

Saç ekimi Long Hair FUE

PRP tedavili saç ekimi tekniğidir.

PERKUTAN SAÇ EKİMİ TEKNİĞİ NEDİR?

Perkütan saç ekimi tekniği kullanımı çok yaygın olmayan ama çabuk iyileşme sağlayan ve doğal görünüm sunan bir saç ekim tekniğidir. Perkütan saç ekimi tekniğinde diğer saç ekim yöntemlerine göre daha az losyon kullanıldığı için daha az ödem oluşur. Perkütan saç ekimi tekniğinde santimetreye 60-70 kök saç ekimi yapılabilir. Bu yöntem özellikle ön saç çizgisinde dökülme sorunu yaşayanlar için idealdir.

Perkütan saç ekimi tekniği uygulaması:

Saç tıraş edilir ve donör bölge lokal anestezi ile uyuşturulur. Saç kökleri mikromor tekniği ile toplanır. Saç ekimi yapılacak bölge uyuşturulduktan sonra mikro iğne uçları ile kanallar açılır. Bu kanallar saç kökü ile birebir ebatta olduğu için başarı oranı artar.8-12 ay sonra gür ve doğal saçlar oluşur.

FUE SAÇ EKİMİ TEKNİĞİ NEDİR?

2016'dan beri kullanılan FUE saç ekimi tekniği saç ekiminde kolaylık sağlayan özelliklere sahiptir. FUE tekniğinde iki kulak arası ve kulak üzeri bölgeden alınan saçlar 0.7 ile 0.8 mm çapındaki mikro silindirik uçlar teker teker çıkarılır. Saç kökü alma işlemi özel apartlarla yapılır. Bu yöntemle saç ekimi yaptıran kişiler 10 gün içinde normal hayatlarına dönebilirler.

FUE saç ekimi tekniği tekniği uygulaması:

FUE saç ekimi tekniği tekniği 4 aşamadan oluşur. İlk aşama hazırlık bölümüdür ve bu aşamada fotoğraf çekimi, saç ekimi yapılacak bölge tespiti,saçın tıraş edilmesi ve saç kökü alınacak bölgenin lokal anestezi işlemi gibi aşamalar yaklaşık 1 saatte tamamlanır. 2. aşamada saç kökleri alınır ve solüsyon içinde bekletilir. FUE saç ekimi tekniği 3. aşamada saçların ekileceği kanallar açılır ve son aşama; 4. aşamada da açılan kanallara saç ekimi yapılır.

LONG HAİR FUE TEKNİĞİ NEDİR?

Long Hair FUE yönteminde saç tıraş edilmesine gerek duyulmaz. Bu yöntemde saç kesimi olmadığı için saç ekimi yaptıran kişi hemen sosyal hayatına devam edebilir. Hasta yen saç görünümünü saç ekimi işleminden hemen sonra öğrenebilir. Bu yöntem, doğal görünüm sağlamaya yardım eder.

DHI TEKNİĞİ NEDİR?

DHI tekniği dikişsiz ve izsiz yapılan saç ekimi yöntemidir. Bu yönü ile saç ekiminde en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Kalem tekniği ile saç kökleri teker teker alınır. Sık şekilde ekilir. Bu sayede doğal görünüm oluşur.Kanal açma ve dikişi işlemi olmadığı için hasta, sosyal hayatına hemen devam edebilir.

Saç ekimi sonrası

PRP TEDAVİLİ SAÇ EKİMİ NEDİR?

PRP tedavili saç ekimi tekniğinde amaç saçların kalıcı olmasını sağlamaktır. Saç ekimi sırasında yapılan PRP, saçların hızlı büyümesine ve yaraların iyileşmesine yardım eder. PRP işlemi esnasında enjekte edilen vitaminlerle doku onarımı yapılır ve PRP işlemi sonlandırılır.

SAÇ EKİMİ İLE ALAKALI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Saç ekiminde başarı oranı: Doğru ekipman, ekip ve uygulama ile yüksekbaşarı yüzdesi vardır.

Ekilen saçlar dökülür mü: Saç ekiminde ekilen saçlar ömür boyu kalıcıdır.

Saç ekimi işleminde yaş sınırı var mı: Saç ekiminde yaş sınırı yoktur.

Saç ekimi kimlere yapılabilir:Donör bölgesinde saç olan herkese saç ekimi yapılabilir.

Saç kökleri nereden alınır: Saç ekimim işleminde kulak üstü, enseden saç kökü alınır. Sırt, bacak, kol ve genital bölgelerden de saç alınabilir.

Saç ekimi ne kadar sürüyor: Saç ekimi 4-9 saat sürmektedir.

Saç ekimi acı veriyor mu: Dğru yöntem kullanıldığı sürece saç ekimi acı vermez.

Saç ekimi işleminde saçlar mutlak kesiliyor mu: Saç ekiminde genellikle saçlar tıraş edilir ama bazı yöntemlerde saç tıraş edilmez.

Hangi hastalıklar saç ekimine engel olur: Kalp hastalı, HIV, hepatit C gibi hastalığı olanlar içi saç ekimi uygun görülmemektedir.

Saç ekimi sonrası nasıl beslenilmeli: Kişi seç ekimisonrası normal beslenmesine devam edebilir.