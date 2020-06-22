Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen'in mesleği nedir? Sabiha Gökçen'in önemi nedir? Sabiha Gökçen'in hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen'in mesleği nedir? Sabiha Gökçen'in önemi nedir? Sabiha Gökçen'in hayatı ve biyografisi!

Atatürk'ün manevi kızı ilk kadın pilotlarımızdan olan Sabiha Gökçen hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık. Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen'in mesleği nedir? Sabiha Gökçen'in önemi nedir? Sabiha Gökçen'in hayatı ve biyografisi!

Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen'in mesleği nedir? Sabiha Gökçen'in önemi nedir? Sabiha Gökçen'in hayatı ve biyografisi!
22.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:39

Sabiha Gökçen, Türk havacılık tarihinin en önemli simalarından birisidir. Sabiha Gökçen ilk kadın pilot olarak uzun yıllar ülkemize hizmet etmiş ve birçok operasyona katılmış ve uçuş gerçekleştirmiştir. Atatürk'ün manevi kızı da olan Sabiha Gökçen hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık.

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?

Sabiha Gökçen (22 Mart 1913, Bursa - 22 Mart 2001, Ankara), Türk pilot. Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından biri olmakla beraber, dünyanın da ilk kadın savaş uçağı pilotudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün sekiz manevî evladından birisi idi. Uçuş kariyeri boyunca 8.000 saat civarı uçuş gerçekleştirdi; bunlardan otuz ikisi muharebe görevi idi. Adı, İstanbul'un 2. havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmiştir.

Bursa Vilayet Başkatibi olan Hafız Mustafa İzzet Bey ile Hayriye Hanım'ın kızları olan Sabiha, 22 Mart 1913'te Bursa'da dünyaya geldi. Edirne Deftardarı olan babası Hafız İzzet Bey, 'Jön Türk' olduğu gerekçesiyle Bursa'ya sürülmüştü. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden ve ağabeyi Neşet tarafından büyütülen Sabiha, 1925'te henüz 12 yaşındayken, Bursa ziyareti sırasında evlerinin yakınındaki Hünkar Köşkü'nde konaklayan dönemin Cumhurbaşkanı Atatürk'e ulaşmayı ve okumak istediğini iletmeyi başarmıştı.

Atatürk, ağabeyinden izin alarak, zor şartlar altında yaşayan Sabiha'yı evlat edindi ve Ankara'ya götürdü.

Sabiha, Çankaya İlkokulu, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji ve Üsküdar Amerikan Lisesi'nde eğitim gördü. Rahatsızlığı nedeniyle öğrenimini yarıda kesip Heybeliada ve Viyana'da tedavi gördü.

Bir süre Fransızcasını ilerletmek amacıyla Paris'te bulundu.

Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen'in mesleği nedir? Sabiha Gökçen'in önemi nedir? Sabiha Gökçen'in hayatı ve biyografisi!

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?

1934'te Soyadı Kanunu'nun çıkmasından sonra Mustafa Kemal, Sabiha'ya "Gökçen" soyadını verdi.

Sabiha Gökçen, 1935'te Türkkuşu'nun açılış töreninde yapılan planör gösterilerinden etkilenerek havacılığa ilgi duydu. Atatürk'ün de destek vermesi ile 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi, Ankara'da yüksek planörcülük brövelerini aldı.

Gökçen, yedi erkek öğrenciyle birlikte Kırım'a gönderilerek altı aylık yüksek planörcülük eğitimini Koktebel Yüksek Planör Okulu'nda tamamladı. Moskova'ya motorlu uçak okuluna gitmeyi planlıyordu. Ancak manevi kız kardeşi Zehra'nın ölüm haberini alınca bu düşünceden vazgeçerek ülkesine döndü.

Bir süre dünyaya küsen Sabiha, Atatürk'ün ısrarları ile yeniden çalışmalara başladı. Eskişehir Havacılık Okulu'nda Savmi Uçan ve Muhittin Bey'den özel uçuş eğitimi aldı. 25 Şubat 1936'da ilk defa motorlu uçak ile uçmaya başladı.

O yıllarda kızlar askerî okullara alınmadığı için özel bir üniforma giydirilerek Eskişehir Uçuş Okulu'nda, 1936-1937 döneminde 11 ay boyunca özel eğitim aldı. Bu eğitim sırasında kendisine ilkokul öğretmeni Nüveyre Uyguç eşlik etti. Gökçen, brövesini aldıktan sonra Eskişehir'deki 1. Hava Alayı'nda altı ay görev yaptı, bu sırada Trakya ve Ege manevralarına katıldı.

1937 yılında Tunceli'de çıkan ayaklanmayı bastırmak için başlatılan Dersim Harekâtı'nın hava saldırısı safhasında yer alarak "dünyanın ilk kadın savaş pilotu" oldu. Bu harekâtta gösterdiği üstün başarı sebebi ile, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törenle kendisine "Türk Hava Kurumu Murassa (İftihar) Madalyası" verildi. 30 Ağustos 1937'de askerî uçuş brövesi aldı.

Harekâtın neticesinde çok sayıda insan öldürüldü. Sabiha Gökçen olaylarla ilgili olarak 1956 yılında Halit Kıvanç'a verdiği bir röportajda; "Canlı ne görürseniz ateş edin! emrini almıştık. Asilerin gıdası olan keçileri dahi ateşe tutuyorduk" demiştir.

1937'de Fransa'nın, Hatay'ı Suriye'ye devretmeye hazırlandığı yolundaki haberler, Ankara'da sert tepkiyle karşılandı. Atatürk'ün emriyle üniformasını giyen Sabiha Gökçen, Fransız elçisinin önünde havaya üç el ateş etti ve "Hatay'ın vatana katılması için gerekirse silahlanırız" dedi. Olay sonunda yine Atatürk'ün emriyle tutuklanan ve mahkemeye çıkan ve yasa gereği bir gün hapis yatan Sabiha Gökçen'in çıkışı sayesinde Atatürk'ün planı tutmuş ve Fransızlara gözdağı verilmiş, kararlılık gösterilmiştir.

1938'de uçağıyla beş gün süren bir "Balkan Turu" yapan Gökçen'in ünü bu turla dünyaya yayıldı. Ankara'da bulunan Balkan Paktı heyeti üyelerinin Sabiha Gökçen ile tanıştıktan sonra kendisine uçakla başkentlerine gelmeyi önermeleri üzerine bu tur fikri doğmuştu. Gökçen, Atatürk'ün arzusu üzerine bu turu yanına bir makinist dahi almadan, tek başına gerçekleştirdi.

Vultee tipi bir uçakla İstanbul'dan havalandıktan sonra Atina'ya, ardından Sofya ve Belgrad'a gitti. Kendisine Yugoslav Genelkurmay Başkanı tarafından "Beyaz Kartal" nişanı verildi. İstek üzerine Bükreş'te bir gösteri uçuşu yaptıktan sonra 6. gün olan 22 Haziran'da İstanbul'a döndü. Bu Balkan turu, basının büyük ilgisini uyandırmış; her yerde göklerin kızı olarak anılmasına neden olmuştur.

Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen'in mesleği nedir? Sabiha Gökçen'in önemi nedir? Sabiha Gökçen'in hayatı ve biyografisi!

SABİHA GÖKÇEN KİMDİR?

Manevi babası Atatürk öldükten sonra hayatını yeniden düzene sokan Gökçen, kadınların orduda görev yapmasına ilişkin yasa çıkmadığı için ordudan ayrıldı ve Türkkuşu Uçuş Okulu'na başöğretmen tayin edildi. 1955'e kadar bu görevini başarıyla sürdürdü. Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Hayatı boyunca toplam 22 değişik hafif bombardıman ve akrobatik uçakla uçtu.

Gökçen, 1940 yılında Hava Okulu'nda askerî coğrafya ve topoğrafya öğretmeni Üsteğmen Kemal Esiner ile evlendi ve eşine kendi soyadını verdi; ancak üç yıl sonra, 12 Ocak 1943'te eşini kaybetti.

1953 ve 1959'da davet edildiği ABD'ye Türk toplumu ve Türk kadınını tanıtmak amacıyla giden Gökçen için büyük bir Amerika turu düzenlenmiştir. Son uçuşunu 1996'da 83 yaşında iken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yapmıştır.

1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü almıştır. Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen "Kartallar Toplantısı"nın onur konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üssü'ndeki törende "dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri" seçildi. Bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu.

Ölümünden 2 yıl önce Hukukun Egemenliği Derneği tarafından onuruna verilen törende kendisine, adına bestelenen, klasik rock opera tarzındaki eser dinletildi.

Sabiha Gökçen 22 Mart 2001 tarihinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde 88 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

ÖDÜL VE MADALYALARI

THK'nun bir numaralı Övünç (Murassa) Madalyası ve beratı,

Yugoslav Ordusunun en büyük nişanı olan Beyaz Kartal Nişanı ve ordu brövesi,

Romanya Ordusu Havacılık Brövesi,

Trakya ve Ege Manevraları'ndan dolayı verilen hatıra madalyalar,

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 50. yılında TBMM'deki törende verilen mesleklerinde öncü kadınlar plaketi,

Selçuk Üniversitesi'nin fahri doktorluk payesi,

THK tarafından 1989'da verilen altın madalya,

1991'de Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun havacılığın bütün dallarında üstün başarı gösteren havacılara verdiği FAI altın madalyası,

1996'da ABD'nin Maxwell Hava Üssü'ndeki törende "dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri" unvanı,

Ordu, çeşitli dernek ve kuruluşların verdiği 28 adet plaket.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Haber
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Haber
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu
Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Sıla Cem Yılmaz Seda Sayan
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Sabiha Gökçen kimdir? Sabiha Gökçen'in mesleği nedir? Sabiha Gökçen'in önemi nedir? Sabiha Gökçen'in hayatı ve biyografisi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 16:39:41. #1.15#
title