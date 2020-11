Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada yavru kedi görmek, rüyada kara kedi görmek, rüyada beyaz kedi görmek nedir? Rüyada kedi tırmalaması tabiri

Rüyada kedi görmek rüyaya bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabilmektedir. Rüyalarda görülen hayvanlar arasında kedi en sık görülendir. Peki rüyada görülen kara kedi, yavru kedi, beyaz kedi ne anlama gelir? Rüyada kedi tırmalaması ne demektir? Rüyada kedi görmenin farklı tabirleri nelerdir?

Rüyada kedi görmek kişinin gördüğü rüyaya ve gördüğü kediye göre değişiklik gösterir. Bazı kedi rüyaları hayra yorulurken bazıları ise olumsuz şekilde tabir edilir. Kara kedi batıl inançlar doğrultusunda uğursuz sayılır ve halk arasında nankör olarak bilinir. Yavru kedi ve beyaz kedi ise tam tersi iyi duygular uyandırır. Peki aslında rüyada kara kedi görmek, rüyada yavru kedi görmek ve rüyada beyaz kedi görmek gibi çeşitli kedi rüyaları ne anlama gelmektedir? Rüyada kedi tırmalamasının anlamı nedir?

RÜYADA KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kedi görmek genellikleolumsuz şekilde yorulmaktadır. Rüyanın detaylarına göre farklılık gösterse de kedi genellikle fesat ve kötü bir insana yorulur. Rüyayı gören kişinin etrafında bir düşmana ya da onun hakkında fesat düşünceleri olan bir insana sahip olduğu düşünülür. Çoğu zaman bu kişi yakınlarında olan biridir ve onun hakkında fesat düşüncelere sahiptir. Ayrıca rüyada kedi görmek riyakarlığa, riyakar kişilere de işaret eder. Rüyasında kedi gören bir kişinin etrafında kişilere dikkat etmesi gerektiği, zarar görebilecek kötü bir insana sahip olduğu yönünde yorumlanır. Bu kişinin bir süre bu insanlar yüzünden sıkıntılar çekeceğine, içten pazarlıklı bir kadından zarara uğrayacağına işaret eder.

Rüyada kedi görmekle ilgili olumlu rüya tabirleri de bulunmaktadır. Örneğin rüya, rüyasında kedi gören bir kadının çocuk sahibi olacağına da yorumlanabilmektedir.

RÜYADA KEDİ BESLEMEK NE ANLAMA GELİR?

Kediler hayatımızın büyük bir çoğunluğunda karşımıza çıkan hayvanlardır ve bilinçaltımızda çok fazla yer ederler. Rüyada kedi görmek sembolik bir anlam taşımaktadır. Genellikle kötü insanlardan görülecek zararlara işaret eden kedi rüyalarının farklı anlamları da bulunur. Örneğin rüyada evde kedi beslemek ve rüyada kedi sevmek bazı rüya tabircileri tarafından yakın zamanda eve bir misafir geleceği yönünde yorumlanmaktadır. Eğer rüyada kedi beslemekle ilgili görülen rüyada ev rüyayı gören kişinin kendi evi değilse, rüya sahibinin uzun bir yolculuğa çıkacağı söylenir. Kedi ise bu yolculukta ona eşlik edecek partnere/arkadaşa yorulur.

Bazı rüya tabircileri de her kedi rüyası gibi bunu da olumsuz yorumlar. Rüyasında kedi beslediğini gören bir kadın evli ise kocasını elinden almak isteyen, bekarsa da sevgilisini elinden almak isteyen fesat bir kadının varlığına işaret eder. Eğer rüyayı bir erkek görüyorsa, rüyada kedi görmek nankör bir arkadaşa yorulur. Rüyada kedi görmek arkadaş ortamındaki kötü bir bireyin numaralarının ortaya çıkacağına işaret ederi.

RÜYADA KARA KEDİ GÖRMEK

Kara kediler birçok kültürde uğursuz olarak bilinir. Bu yüzden rüyada kara kedi görmek genellikle rüya sahiplerini korkutur. Rüyada siyah kedi görmek beraberinde huzursuzluğu ve fenalığı getireceğine yönelik yorumlanır. Rüyasında kara kedi gören bir kişinin çevresinden ya da arkadaşlarından bir kötülük göreceği, yakın bir kişi tarafından hüsrana uğratılacağına işaret eder. Ayrıca rüyasında kara kedi gören bir kişinin bir yardımcısı, hizmetçisi ya da çalışanı varsa o kişiden bir kötülük göreceği düşünülür.

Kötü tabirlerin yanı sıra rüyasında kara kedi gören bir kişinin hayatında köklü değişiklikler olacağı da söylenir. Rüyada siyah kedi gören bir kişi hiç beklenmedik değişiklikler ve yenilikler yaşar.

RÜYADA KARA KEDİ ÖLDÜRMEK

Rüyada kara kedi öldürmek, rüya sahibinin iş hayatıyla ilgili yorulur. Rüyasında kara kedi öldüren bir kişinini iş hayatındaki uğursuzluğunun ortadan kalkacağına, işlerin artacağına ve büyük kazançlar yaşayacağına işaret edilir.

RÜYADA BEYAZ KEDİ GÖRMEK

Rüyada beyaz kedi görmek, sanıldığı gibi olumlu yorumlanmaz. Rüyada görülen beyaz kedi direkt olarak sıkıntı ve iç bunalmasına yorumlanır. Rüyasında beyaz kedi gören bir insanın aile hayatında, ilişkilerinde ya da iş hayatında türlü sıkıntılarla uğraşacağı anlamı çıkarılır. Sıkıntılı bir döneme girecek kişinin yeterince sabırlı olursa bu günleri atlatacağına, aksi takdirde daha büyük sıkıntılarla uğraşılacağına inanılır. Rüyasında beyaz kedi gören bir kişi yeterince sabır gösterirse aydınlığa çıkacaktır.

RÜYADA YAVRU KEDİ GÖRMEK

Rüyada kedi yavrusu görmek olumlu bir şekilde yorumlanır. Rüyada yavru kedi görmek, rüyayı gören kişinin yardım göreceği ve işlerinin kolaylaşacağına yorulur. Rüyadaki bu kedi bir hizmetçi, yardımcı, çalışan gibi bir yardımcı olabilir. Rüyasında yavru kedi gören kişisinin işleri bu yardımcılar sayesinde kolaylayacak ve hafifleyecektir. Rüyada yavru kedi görmek omzundaki yüklerin azalacağına ve yardıma uğrayacağına delalet eder.

RÜYADA YAVRU KEDİ SEVMEK

Rüyasında yavru kedi seven kişinin kalbinin temizliğine ve kendine olan öz sevgisine işaret edilir. Rüyada yavru kedi sevmek her zaman pozitif yorumlanır. Bu kişinin öz güveni yüksektir ve her olaya pozitif yaklaşır. Rüyadaki yavru kedi pozitifliği işaret eder.

RÜYADA KEDİ SAHİPLENMEK

Rüyada kedi alan, kedi sahiplenen kişinin evine mutluluk ve bereket girecektir. Rüyada kedi giren eve huzur ve mutluluk girer. Kedi sahiplenen bir ailenin mutsuzluklarının ve huzursuzluklarının yok olacağı, güzel günlerin kapıda olduğu düşünülür. Rüyasında kedi sahiplenen bir insanın çevresinin sevgisini ve saygısını kazanacağı düşünülür. Rüyada kedi sahiplenen kişinin hayatında güzel şeyler olur.

RÜYADA KEDİ TIRMALAMASI

Rüyada kedi tırmalaması görmek, rüyayı gören kişinin sıkıntılı günler geçireceğini gösterir. Meşakkatli günlerin kapıda olduğuna rüyada kedi tırmalayan kişi için zor günlerin geleceğin ve işlerinin ters gideceğine yorulur. Eğer rüyada tırmalayan kedinin cinsiyeti erkek ise, rüya sahibinin ciddi bir hastalık yaşayacağı düşünülür.

RÜYADA SARI KEDİ GÖRMEK

Rüyada sarı kedi görmek ya da rüyada sarman kedi görmek kişinin yapacağı hatalara ve olumsuz davranışlara yorulur. Rüyasında sarı kedi gören bir kişi yapmaması gereken ve daha önce hiç yapmadığı türden hatalar yapacaktır. Rüyada sarı kedi görmek çevredeki insanlarla da kötü durumlar içerisine girileceğine işaret eder. Bu kişinin çevresiyle arasının bozulacağına ve yaptığı hatalar sonucunda etrafından tepki göreceği düşünülür. Rüyasında sarı kedi gören bir kişi yaptığı hatalar sonucunda çevresinde insan kaybeder ayrıca kötü insanların da hatalarının karşılığında ona kötü davranması anlamına gelir.

RÜYADA KEDİ KOVALAMAK

Rüyasında kedi tarafından kovalanan bir kişinin kötü ve fesat bir insanla karşılaşacağı düşünülür. Karşısına kötü huyları olan, içten pazarlıklı, sinsi ve fesat bir kişinin çıkacağına ve bu kişinin ona zarar vereceğine işaret edilir. Rüyasında kedi kovalayan kişinini böyle bir kişiyle karşılaştığında uzak durması ve kendini ondan koruması tavsiye edilir.

Rüyasında kedi tarafından kovalanan kişinin başarılı biri olduğuna ya da bir başarı kazanacağına inanılır. Bu başarı sayesinde de çevresinde onu kıskanan fesat insanlar olacaktır. Bu kovalayan kedi bu insanları işaret eder. Başarısına gölge düşürmek isteyen bu insanlardan uzak kalması, onlardan kaçması gerektiğine delalet eder.

RÜYADA HAMİLE KEDİ GÖRMEK

Rüyada hamile kedi görmek, rüya sahibinin çevresindeki şefkatli ve iyi kalpli bir kadına işaret etmektedir. Bu kadının ona faydası dokunacağına ve her daim arkasında olduğuna işaret eder. Rüyada hamile kedi, anne şefkati göreceğine, öğütler dinlenmesi gereken bir kadının iyiliğine işaret eder. Rüyada görülen hamile kedi, kişinin etrafında onu koruyan ve ona şefkat gösteren bir kadın olduğunu gösterir.