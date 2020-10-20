Rüyada ev görmek ne demektir? Rüyada al almak nedir? Ev boyamak, ev taşımak, büyük ev görmek ne demektir?

Rüyada ev görmek ne demektir? Rüyada ev almak nedir? Ev boyamak, ev taşımak, büyük ev görmek ne demektir? Rüyada ev görmenin psikolojik yorumu nasıldır?

Rüyada ev görmek birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak ünlü görmek olumlu ve hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada ev görmenin anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA EV GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada görülen ev kendi benliğinizi ve yaşantınızı temsil eder. Genellikle rüyada görülen ev huzurun ve güvenliğin bir simgesidir. Evi nasıl gördüğünüze bağlı olarak kendiniz hakkında yorumlar yapabilmek mümkündür.

Rüyada evini tertemiz, yeni boyanmış, güzel bir şekilde görmek, rüyayı gören kişinin tüm dertlerinden kurtulacağına, bolluk ve berekete kavuşacağına yorumlanır.

RÜYADA EV ALMAK

Rüyada ev satın aldığınızı görmek, yaşam tarzınızda, iş veya özel hayatınızda bir değişiklik yapacağınızın veya yapma isteğinizin olduğunun habercisidir. Rüyada bir şey satın almak genel olarak karar verme aşamasını ya da bir konuda kararsızlık içinde olduğunuzu gösterir. Rüyada ev satın almak da kendi hayatınızla ilgili bir karar verme aşamasını ya da kararsızlık içinde olduğunuzu temsil eder.

RÜYADA EV BOYAMAK

Rüyada evinizi boyadığınızı görmek, içinizdeki değişme isteğine, dertlerinizin biteceğine, hayatınızın neşe dolacağına, güzelleşeceğine işaret eder.

RÜYADA EV TAŞIMAK

Rüyada evinizi taşıdığınızı görmek, içinizdeki değişme isteğini temsil eder. Rüyada taşınmak aynı zamanda çıkılacak bir seyahatin de habercisi olabilir. Rüyada evinizden taşınmak, süren bir ilişkinizin ya da işinizin sona ereceği şeklinde de yorumlanır. Küçük bir evden çıkıp daha geniş bir eve taşındığını gören kişi, sorunlarından kurtulur ve feraha kavuşur.

RÜYADA BÜYÜK EV GÖRMEK

Rüyada büyük, geniş, ferah bir evde olduğunuzu ya da yaşadığınızı görmek, dertlerinizden kurtulup, daha güzel bir hayat yaşayacağının habercisidir. Büyük ve çok sayıda odası bulunan bir evde oturduğunuzu görmek, aynı zamanda içinizde birçok kişilik özelliğini birden barındırdığınızı da temsil edebilir. Rüyada görülen geniş bir ev, sizin veya bir yakınınızın hamile olabileceği şeklinde de yorumlanır.

RÜYADA DAĞINIK EVİ TOPLAMAK

Rüyada görülen dağınık ev, kendinizi toparlayamadığınızı, sahip olduğunuz yetenekleri kullanamadığınızı ve bu yüzden tam anlamıyla başarıya ulaşamadığınıza işaret eder. Dağınık evi topladığınızı görmek ise, bu sorununuzun farkında olduğunuza ve kendinizi toplamaya başlayacağınıza yorumlanır.

RÜYADA MÜSTAKİL EV GÖRMEK

Rüya sahibinin asla baskılara gelemeyeceğine işaret eder. Kişinin gönlünce davranma ve inandığı gibi yaşama lüksüne ve özgürlüğüne sahip olmak istediğine delalet eder. Kişi, sıkılmaya, kontrol altında tutulmaya ve kurallara bağlı kalarak yaşamaya mecbur edilmeyi reddeden ve yapmacık olamayacak kadar doğal ve samimi bir kimsedir.

RÜYADA KAPISIZ EV GÖRMEK

Güvende olmamaya işaret eder. Kişinin can ve mal güvenliğini sağlama konusunda gereken tüm tedbirleri almayışına alamet eder. Kişi herkesi kendisi gibi iyi niyetli zannediyor, herkese güveniyor ve bu nedenle hiç bir şeyi güvence altına alma gereksinimi hissetmiyor demektir. Örneğin; kazancını ulu orta yerde açıklıyor, kasasının yerini söylüyor ya da ilk defa gördüğü huyunu suyunu bilmediği, neyin nesi olduğunu araştırmadığı kimselerle hemen dost oluyor demektir.

RÜYADA EV GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Evin hangi bölümünü gördüğünüze bağlı olarak, rüyanın hangi ruh halinizle ya da hangi kişilik özelliğinizle ilgili olduğu söylenebilir. Örneğin tavan arası görmek aklınızla ilgiliyken, bodrum katı görmek bilinçaltınızı temsil eder.

Kendinizi mutfakta görüyorsanız, bu sizin duygusal olarak sıcak bir ortama ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. Mutfak aynı zamanda değişimi temsil eder ve yaşantınızda yakında bir değişiklik olabileceğine yorumlanır. Banyoda olduğunuzu görmek ise kendinizi psikolojik ve duygusal olarak yenilemeniz, düşüncelerinizden arınmanız gerektiğini gösterir.

Rüyada bir balkonda olduğunuzu görmek, bilinçaltınızdaki başkaları tarafından fark edilme isteğinizi temsil eder. Balkon aynı zamanda belli bir olay veya durum hakkındaki kararsızlığınızı da gösterebilir. Rüyada yatak odası görmek, kişiliğinizin gizli tutmak istediğiniz yönlerini ve özel hayatınızdaki ilişkilerinizi temsil eder. Rüyada evin özellikle tavanını görüyorsanız, bu sizin kendinize koyduğunuz limitleri gösterir.

Kiler görmek, geçmişinizle ilgili gizli kalmış korkularınızı temsil eder. Kendinizi kilerde ya da kilere girerken görüyorsanız, bu sizin korkularınızla ve geçmişinizle yüzleşeceğinize yorumlanır. Rüyada görülen oturma odası sizin başkalarına karşı nasıl göründüğünüzü, hayatınızı nasıl sürdürdüğünüzü temsil eder. Aynı zamanda oturma odası kim olduğunuzla ilgili fikirlerinizi gösterir. Oturma odasında aslında oraya ait olmayan eşyalar görmek, yaşantınızdaki bazı şeylerin kişiliğinizle uyuşmadığını gösterir.