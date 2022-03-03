Rusya, Ukrayna'nın Kherson şehrini ele geçirerek önemli bir stratejik üstünlük sağladı

Karadeniz boyunca kilit bir stratejik nokta olan Kherson, Rusya tarafından ele geçirilerek, işgalci Rus kuvvetlerine düşen ilk büyük Ukrayna şehri oldu. Çatışmalar sekizinci gününe girerken, Rus ordusunun yaklaşık 300.000 kişilik şehre doğru ilerlediği görüldü.

RUSYA "TAM KONTROLÜ ELE GEÇİRDİK" DEMİŞTİ

Çarşamba günü, Rusya Savunma Bakanlığı'nın ordunun Kherson'un "tam kontrolünü ele geçirdiğini" söylemesiyle şehir merkezinin Rusların eline geçtiğine dair haberler ortaya çıktı.

UKRAYNA YALANLADI AMA PAYLAŞIM KAFALARI KARIŞTIRDI

Newsweek'in haberine göre Ukrayna hükümeti, Rusya'nın kenti ele geçirdiğine yönelik haberlere itiraz ederken, Kherson Belediye Başkanı Ihor Kolykhaiev'in Facebook'tan tercüme edilen bir gönderide, "Bugün belediye meclisinde silahlı ziyaretçiler vardı" ifadesini kullanması ise iddiaları doğruladı.

"ŞEHİRDE UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİMİZ YOK"

Kolykhaiev, "Şehrin güvenliğini sağlamak için çalıştığımızı ve işgalin sonuçlarını ortadan kaldırmaya gayret ettiğimizi gösterdik. Şehirde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerimiz yok" dedi.

UKRAYNA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR EKONOMİK MERKEZ

Kherson'un ele geçirilmesi, Ukrayna'yı ilhak etme çabalarını sürdüren Rus ordusu için büyük bir stratejik zaferi temsil ediyor. Önemli bir gemi inşa endüstrisine ve ülke için önemli bir ekonomik merkeze ev sahipliği yapan Kherson, Ukrayna'nın en uzun su yolu olan Dinyeper Nehri boyunca yer alıyor ve bu da Ukrayna'nın iç bölgelerinin önemli bölümlerine erişimi sağlıyor. Kherson ayrıca Rusya'nın ilhak ettiği Kırım topraklarına ve kritik liman kenti Odessa'ya erişim sağlıyor.

RUSYA'NIN BİR SONRAKİ HEDEFİ KHARKİV

Kherson'un düşüşü, Rus ordusunun Ukrayna'nın bir başka büyük metropolü olan, ülkenin en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'e yönelik saldırılarını artırmasını sağladı. Dün gün boyunca Rus paraşütçülerin Kharkiv'e girdiğine dair raporlar ve şehrin büyük kısımlarını sallayan patlamalar görüldü. Devam eden saldırılar, Kharkiv'i Rusya'nın eline geçen ikinci büyük Ukrayna şehri yapabilir.