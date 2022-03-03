Rusya, Ukrayna'nın Kherson şehrini ele geçirerek önemli bir stratejik üstünlük sağladı
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Rusya, Ukrayna'nın en önemli ekonomik merkezlerinden biri olan Kherson şehrini ele geçirerek, büyük bir stratejik üstünlük sağladı. Gemi inşa endüstrisine ev sahipliği yapan, Ukrayna'nın en uzun su yolu olan Dinyeper Nehri boyunca yer alan Kherson, Ukrayna'nın iç bölgelerinin önemli bölümlerine de erişimi sağlıyor. Rus ordusunun Kherson'un ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'e yönelik saldırılarını artırdığı ve şehrin de düşmek üzere olduğu iddia edildi.
Karadeniz boyunca kilit bir stratejik nokta olan Kherson, Rusya tarafından ele geçirilerek, işgalci Rus kuvvetlerine düşen ilk büyük Ukrayna şehri oldu. Çatışmalar sekizinci gününe girerken, Rus ordusunun yaklaşık 300.000 kişilik şehre doğru ilerlediği görüldü.
Çarşamba günü, Rusya Savunma Bakanlığı'nın ordunun Kherson'un "tam kontrolünü ele geçirdiğini" söylemesiyle şehir merkezinin Rusların eline geçtiğine dair haberler ortaya çıktı.
Newsweek'in haberine göre Ukrayna hükümeti, Rusya'nın kenti ele geçirdiğine yönelik haberlere itiraz ederken, Kherson Belediye Başkanı Ihor Kolykhaiev'in Facebook'tan tercüme edilen bir gönderide, "Bugün belediye meclisinde silahlı ziyaretçiler vardı" ifadesini kullanması ise iddiaları doğruladı.
Kolykhaiev, "Şehrin güvenliğini sağlamak için çalıştığımızı ve işgalin sonuçlarını ortadan kaldırmaya gayret ettiğimizi gösterdik. Şehirde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerimiz yok" dedi.
Kherson'un ele geçirilmesi, Ukrayna'yı ilhak etme çabalarını sürdüren Rus ordusu için büyük bir stratejik zaferi temsil ediyor. Önemli bir gemi inşa endüstrisine ve ülke için önemli bir ekonomik merkeze ev sahipliği yapan Kherson, Ukrayna'nın en uzun su yolu olan Dinyeper Nehri boyunca yer alıyor ve bu da Ukrayna'nın iç bölgelerinin önemli bölümlerine erişimi sağlıyor. Kherson ayrıca Rusya'nın ilhak ettiği Kırım topraklarına ve kritik liman kenti Odessa'ya erişim sağlıyor.
Kherson'un düşüşü, Rus ordusunun Ukrayna'nın bir başka büyük metropolü olan, ülkenin en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'e yönelik saldırılarını artırmasını sağladı. Dün gün boyunca Rus paraşütçülerin Kharkiv'e girdiğine dair raporlar ve şehrin büyük kısımlarını sallayan patlamalar görüldü. Devam eden saldırılar, Kharkiv'i Rusya'nın eline geçen ikinci büyük Ukrayna şehri yapabilir.