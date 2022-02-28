Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Ukrayna'nın hava sahasının tamamı elimizde - Haberler

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Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Ukrayna'nın hava sahasının tamamı elimizde

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Ukrayna'nın hava sahasının tamamı elimizde

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler öncesinde iki ülke arasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Zaporozhye Nükleer Santrali etrafındaki bölgelerde de kontrolü sağladığı, santralin çalışmasını sürdürdüğü ve radyoaktif seviyenin normal olduğu kaydedildi. Saldırının başlamasından bugüne kadar Ukrayna'ya ait 1114 askeri tesisin imha edildiği savunulan açıklamada, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolüne geçtiği iddia edildi.

Açıklamada, Berdyansk ve Energodar şehirlerinin de Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Zaporozhye, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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