65 km'lik Rus konvoyunu bekleyen tehlike! Askerler eksi 20 derecede ölüm kalım savaşı veriyor
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Günlerdir Ukrayna'nın Başkenti Kiev'e girmeyi bekleyen Rus ordusuna ait 65 kilometrelik konvoyda bulunan Rus askerleri hava sıcaklığının -20 dereceye düşmesi yüzünden donma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar askerlerin ölmemek için teslim olabileceğini aktardı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 14. gününde Rus güçleri Ukrayna topraklarındaki ilerleyişlerini engelleyen sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarındaki Ruslara ait tank konvoyunda bulunan askerler yakıt sorununun yanı sıra hava sıcaklığının -20 derecelere kadar düşmesi nedeniyle de donarak ölme tehlikesi yaşıyor.
Rus ordusuna ait 65 kilometrelik tank ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy günlerdir Başkent Kiev'e girmeyi bekliyor. Saldırı emri bekleyen askerler cephede soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlar askerlerin donmamak için her an teslim olabileceğini belirtti.
Rusya hem kendi topraklarından hem de Belarus üzerinden ağır silahlarını Ukrayna sınırına yönlendirmeye devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ağır silahların taşındığı trenlerden biri gündem olurken trenin Ukrayna'nın Mariupol kentine gönderildiği belirtildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 14 gündür yaşanan savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 12 binden fazla olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Rusya'ya ait 49 uçak, 81 helikopter, 317 tank, 1070 zırhlı araç, 120 topçu sistemi, 482 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3'üncü turu Belarus'ta gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler sonrası açıklamalarda bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak, insani yardım koridorlarının lojistiğini iyileştirmede küçük ama olumlu gelişmeler olduğunu duyurdu.
Görüşmelerin ardından gece saatlerinde sivilleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Rusya, sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022