65 km'lik Rus konvoyunu bekleyen tehlike! Askerler eksi 20 derecede ölüm kalım savaşı veriyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 14. gününde Rus güçleri Ukrayna topraklarındaki ilerleyişlerini engelleyen sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarındaki Ruslara ait tank konvoyunda bulunan askerler yakıt sorununun yanı sıra hava sıcaklığının -20 derecelere kadar düşmesi nedeniyle de donarak ölme tehlikesi yaşıyor.

65 KM'LİK ASKER KONVOYU HER AN DONARAK ÖLEBİLİR

Rus ordusuna ait 65 kilometrelik tank ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy günlerdir Başkent Kiev'e girmeyi bekliyor. Saldırı emri bekleyen askerler cephede soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlar askerlerin donmamak için her an teslim olabileceğini belirtti.

RUSYA'DAN SINIR ÖTESİ BİRLİKLERE AĞIR SİLAH DESTEĞİ

Rusya hem kendi topraklarından hem de Belarus üzerinden ağır silahlarını Ukrayna sınırına yönlendirmeye devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ağır silahların taşındığı trenlerden biri gündem olurken trenin Ukrayna'nın Mariupol kentine gönderildiği belirtildi.

12 BİN RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı 14 gündür yaşanan savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 12 binden fazla olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Rusya'ya ait 49 uçak, 81 helikopter, 317 tank, 1070 zırhlı araç, 120 topçu sistemi, 482 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA MÜZAKERELERE DEVAM EDİYOR

İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3'üncü turu Belarus'ta gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmeler sonrası açıklamalarda bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak, insani yardım koridorlarının lojistiğini iyileştirmede küçük ama olumlu gelişmeler olduğunu duyurdu.

RUS ORDUSU GEÇİCİ ATEŞKES İLAN ETTİ

Görüşmelerin ardından gece saatlerinde sivilleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Rusya, sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00'dan itibaren Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde geçici ateşkes ilan etti.