Rostov bölgesindeki Rus askeri konvoyunun Ukrayna'nın Donbas bölgesine doğru ilerlediği görüldü (1) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rostov bölgesindeki Rus askeri konvoyunun Ukrayna'nın Donbas bölgesine doğru ilerlediği görüldü (1)

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Askeri araçların ilerleyişi Rusya'nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.

Askeri araçların ilerleyişi Rusya'nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.

Rostov bölgesindeki Rus askeri konvoyunun Ukrayna'nın Donbas bölgesine doğru ilerlediği görüldü (1)

Rostov bölgesindeki Rus askeri konvoyunun Ukrayna'nın Donbas bölgesine doğru ilerlediği görüldü (1)

Rostov bölgesindeki Rus askeri konvoyunun Ukrayna'nın Donbas bölgesine doğru ilerlediği görüldü (1)

AA - Güncel

Ukrayna, Rostov, Donbas, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title