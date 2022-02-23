Rostov bölgesindeki Rus askeri konvoyunun Ukrayna'nın Donbas bölgesine doğru ilerlediği görüldü (1)
AA - Güncel
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Askeri araçların ilerleyişi Rusya'nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.
Askeri araçların ilerleyişi Rusya'nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.