Romanya'daki Amerikan Üssü Koyunların İstilasına Uğradı

Romanya'nın güneyindeki Deveselu bölgesinde yer alan ABD'nin Avrupa'daki en önemli füze savunma kalkanlarından birinin bulunduğu üssün, yerli bir çiftçiye ait koyun sürüsünün tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

NDTV'nin aktardığına göre Deveselu yerleşiminin idari amiri, koyunların Amerikalılar gelmeden uzun süre önce bölgede 'herhangi bir sıkıntıya yol açmadan otlandığı' bilgisini verdi.

"KOYUNLAR KURALLARA İTAAT ETMEZ"

Yetkili, "Koyunlar insanlara benzemez. Onlar kurallara itaat etmez, güvenlik sensörlerinin yerleştirilmiş olduğu yerlere gider, çitlere dokunur ve sinyalizasyonu çalıştırır" diye konuştu.

Üssü Aegis Ashore füze savunma sistemlerini konuşlandırmak için kullanan ABD'li askerler ise bu komşuluktan rahatsız. Askerler 2014'te Romanya hükümetine bir şikâyet yazarak, stratejik bir tesisin 10 metre uzağında bulunan koyun ağılının, güvenlik kurallarını ciddi bir biçimde ihlal ettiğini belirtti.

KOYUNLARIN SAHİBİ ÇİFTÇİ 18 BİN EURO TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR

Şikâyetin ardından Romanya Savunma Bakanlığı ile Romen çiftçi arasında başlayan mahkeme süreci şu anda Yargıtay'a taşınmış durumda. Bürokratlar, çiftçinin araziyi 2007'de satın aldığını fakat ağıl yapmak için izin almadığını ileri sürüyor, çiftçiyse binasının yıkılması durumunda hükümetten 18 bin euro tazminat talep edeceğini ifade ediyor.







