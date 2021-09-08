ROKETSAN Genel Müdürü İkinci: "Başarısızlıktan korkmak, başarının en büyük düşmanı"

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci: "Başarısızlıktan korkmak, başarının en büyük düşmanı" ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci: "ROKETSAN olarak kendi mühendislerimiz ile TEKNOFEST'e katılan kardeşlerimizi destekliyoruz" "Burada yetişecek kardeşlerimiz, teknoloji bayrağını devralarak, ülkemizin...

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci: "Başarısızlıktan korkmak, başarının en büyük düşmanı"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci: "ROKETSAN olarak kendi mühendislerimiz ile TEKNOFEST'e katılan kardeşlerimizi destekliyoruz"

"Burada yetişecek kardeşlerimiz, teknoloji bayrağını devralarak, ülkemizin teknoloji alanındaki gelişmelerini destekleyecek"

"Kardeşlerimizi, dereceye girmese bile ROKETSAN'da yine benzer işleri yapan abileri arasında takım arkadaşı olarak değerlendirmeye çalışıyoruz"

ANKARA - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFEST yarışmasına katılmak için en önemli şeyin cesaret olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimizin bu cesareti kendilerinde bulmaları lazım. Buraya katılıp da başarılı olmak önemli değil. Başarısızlıktan korkmak, başarının en büyük düşmanı" dedi.

Aksaray Tuz Gölü'nde ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'nın dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Gençlerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırmayı amaçlayan Roket Yarışması'nda lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunların katıldığı Roket Yarışmasına başvuruda bulunan 544 takımdan finale kalan 80 takım 12 gün boyunca kıyasıya mücadele ediyor. 80 takımdan 13'ü; tasarım, üretim, entegrasyon, atışa hazırlık süreci gibi aşamalarda başarı elde ederek birinci olmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşliğinde gökyüzüne fırlattı.

İHA Muhabiri'ne konuşan ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, ROKETSAN olarak kendi mühendisleri ile TEKNOFEST'e katılan gençleri desteklediklerini ifade ederek, söz konusu yarışmada yetişecek gençlerin teknoloji bayrağını olarak Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişmelerini destekleyeceklerine dikkati çekti. Yarışmaya katılan gençlerin, dereye giremeseler dahi, ROKETSAN'Da benzer işleri yapan ekiplere takım arkadaşı olarak entegre ettiklerini söyledi.

"ROKETSAN olarak kendi mühendislerimiz ile buradaki kardeşlerimizi destekliyoruz"

TEKNOFEST'in dördüncüsünün gerçekleştirildiğini hatırlatan İkinci, "Burada genç kardeşlerimiz, çeşitli üniversitelerden, liselerden hatta mezun olmuş arkadaşlarımız roket yarışmalarına katılmak için buradalar. Bu roket yarışmaları sayesinde aslında üniversitelerde, liselerde elde ettikleri teorik deneyimleri pratiğe çeviriyorlar. Biz de ROKETSAN olarak kendi mühendislerimiz ile buradaki kardeşlerimizi destekliyoruz. Onların bilgi ve birikimlerini daha üst seviyelere çıkarmaları için uğraşıyoruz.

"Burada yetişecek kardeşlerimiz, teknoloji bayrağını devralarak, ülkemizin teknoloji alanındaki gelişmelerini destekleyecek"

Yarışmaya katılan gençlerin motivasyonunun ve teknoloji olan aşkının kendileri için motive edici bir unsur olarak devam ettiğini belirten ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, "Burada yetişecek kardeşlerimiz, bundan sonra teknoloji bayrağını devralarak, ülkemizin bu alandaki gelişmelerini destekleyecek. O konuda kendilerine yol gösterecek bir ekip açacaklar. Bu kapsamda, TEKNOFEST festivalini çok ciddi önemsiyoruz ve destekliyoruz" dedi.

"Kardeşlerimizi, dereceye girmese bile ROKETSAN'da yine benzer işleri yapan abileri arasında takım arkadaşı olarak değerlendirmeye çalışıyoruz"

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, şöyle devam etti:

"Bu yarışmada sadece kazanmak değil, bu yarışmada çaba gösterdiğini gördüğümüz, bu konuda kendini geliştirme gayreti içerisindeki kardeşlerimizi dereceye girmese bile ROKETSAN'da yine benzer işleri yapan abileri arasında takım arkadaşı olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Zaten insan kaynakları uzmanlarımız da burada. Onlarla birebir iletişim kuruyorlar. Bilgilerini, tecrübelerini ve birikimlerini anlamaya, onların gelecekle ilgili planlarını şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda baktığınız hem bir kariyer yönlendirme hem de ROKETSAN'ı insan kaynağı anlamında destekleyici bir aktivite olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. "

"Başarısızlıktan korkmak, başarının en büyük düşmanı"

TEKNOFEST yarışmasına katılmak için en önemli şeyin cesaret olduğuna dikkati çeken İkinci, "Gençlerimizin bu cesareti kendilerinde bulmaları lazım. Buraya katılıp da başarılı olmak önemli değil. Bu heyecanı yaşamak ve buradaki bilgi ve deneyime ortak olmak, bir sonraki sene daha bilgili ve birikimli olarak başarılı olmanın yolunu açıyor. Başarısızlıktan korkmak, başarının en büyük düşmanı. Başaramayacaklar belki ilk başta belki sendeleyecekler ama en sonunda gayret göstererek kendilerini geliştirme noktasında sabırlı davranırlarsa gelecekte çok iyi mühendisler olmanın garantisini buradaki arkadaşlarımızda görüyoruz. Bu anlamda hepsinin bu cesaret göstermelerini tavsiye ediyorum abileri olarak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik