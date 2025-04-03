Rıza Tamer Benden Sonra şarkı sözü! Benden Sonra şarkısı neden gündemde?

Son dönemin en çok konuşulan parçalarından biri haline gelen "Benden Sonra", genç sanatçı Rıza Tamer'in güçlü yorumuyla dinleyicilerle buluştu. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandıran şarkı, özellikle duygusal yapısı ve etkileyici sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Dinleyiciler şimdi şarkının sözlerine ve hikayesine yoğun ilgi gösteriyor. Peki, "Benden Sonra" şarkısının sözleri ne? Rıza Tamer Benden Sonra şarkısını kime yazdı? İşte, merak edilen detaylar…

BENDEN SONRA ŞARKISI NEDEN GÜNDEMDE?

Rıza Tamer'in seslendirdiği "Benden Sonra" adlı şarkı, TikTok ve Instagram gibi platformlarda yoğun şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte, "Benden Sonra" şarkısı neden bu kadar popüler oldu? sorusunu gündeme geldi. Şarkının Kullanıcılar, özellikle şarkının sözlerinde geçen anlamlı ifadeleri duygusal içeriklerde paylaşarak parçanın viral olmasına katkı sağladı.

Rıza Tamer Benden Sonra şarkı sözü

Ayrıca, şarkının klibi ve Rıza Tamer'in güçlü yorumu, parçanın daha da dikkat çekmesine neden oldu. Bu da "Benden Sonra" şarkısının yalnızca müzik listelerinde değil, sosyal medya gündeminde de kendine sağlam bir yer edinmesini sağladı.

BENDEN SONRA ŞARKISININ SÖZLERİ!

[Bölüm 1]

Sonunda kalp nakli de yaptılar sana

Ne oldu beni gözü gibi seven o kadına?

Eline bi' şey geçti mi bari düşmanımla saf tutunca?

Yazdın, çizdin, oynadın, bastın damarıma

[Bölüm 2]

Kuklan değilim, oyuncak değilim

Bi' ben değilim

Seni tanıyan herkes haklı

Ölünüm, delinim

Çağırsan gelirim

Anla be, seninim

Sevme, özürlü kalp, yasaklı

Rıza Tamer Benden Sonra

[Nakarat]

Yıldız yatağımdan kalkar bu aşkı duysa

Ne canlar verdim, neyine yetmiyorsa

Gün gelip de kader hesabını sorsa

Çek cezanı, senin aşktan anladığın buysa

Benden sonra kimse değerini biçemez

Sağlam dursa da bi' kadehten fazla içemez

O tozlu yolları tek başına geçemez

Bi' yanı "Git" diyo', bi' yanı "Kal"

Bi' nefes al, içimde kal

Yıldız yatağımdan kalkar bu aşkı duysa

Ne canlar verdim, neyine yetmiyorsa

Gün gelip de kader hesabını sorsa

Çek cezanı, senin aşktan anladığın buysa

Benden sonra kimse değerini biçemez

Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez

O tozlu yolları tek başına geçemez

Bi' yanı "Git" diyo', bi' yanı "Kal"

Bi' nefes al, içimde kal

[Çıkış]

Yakaladım seni, seni

Şimdi biraz ben, biraz sen

Deştik mi yaraları? Özür