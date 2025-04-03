Rıza Tamer Benden Sonra şarkı sözü! Benden Sonra şarkısı neden gündemde?
Rıza Tamer'in seslendirdiği "Benden Sonra" isimli şarkı, sosyal medyada hızla yayılırken, dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Duygusal sözleriyle dikkat çeken parça, kısa sürede trend listelerine girdi. Peki, "Benden Sonra" şarkı sözleri neler? Rıza Tamer'in bu şarkısı neden bu kadar konuşuluyor? İşte, detaylar…
Son dönemin en çok konuşulan parçalarından biri haline gelen "Benden Sonra", genç sanatçı Rıza Tamer'in güçlü yorumuyla dinleyicilerle buluştu. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandıran şarkı, özellikle duygusal yapısı ve etkileyici sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Dinleyiciler şimdi şarkının sözlerine ve hikayesine yoğun ilgi gösteriyor. Peki, "Benden Sonra" şarkısının sözleri ne? Rıza Tamer Benden Sonra şarkısını kime yazdı? İşte, merak edilen detaylar…
BENDEN SONRA ŞARKISI NEDEN GÜNDEMDE?
Rıza Tamer'in seslendirdiği "Benden Sonra" adlı şarkı, TikTok ve Instagram gibi platformlarda yoğun şekilde kullanılmaya başlamasıyla birlikte, "Benden Sonra" şarkısı neden bu kadar popüler oldu? sorusunu gündeme geldi. Şarkının Kullanıcılar, özellikle şarkının sözlerinde geçen anlamlı ifadeleri duygusal içeriklerde paylaşarak parçanın viral olmasına katkı sağladı.
Ayrıca, şarkının klibi ve Rıza Tamer'in güçlü yorumu, parçanın daha da dikkat çekmesine neden oldu. Bu da "Benden Sonra" şarkısının yalnızca müzik listelerinde değil, sosyal medya gündeminde de kendine sağlam bir yer edinmesini sağladı.
BENDEN SONRA ŞARKISININ SÖZLERİ!
[Bölüm 1]
Sonunda kalp nakli de yaptılar sana
Ne oldu beni gözü gibi seven o kadına?
Eline bi' şey geçti mi bari düşmanımla saf tutunca?
Yazdın, çizdin, oynadın, bastın damarıma
[Bölüm 2]
Kuklan değilim, oyuncak değilim
Bi' ben değilim
Seni tanıyan herkes haklı
Ölünüm, delinim
Çağırsan gelirim
Anla be, seninim
Sevme, özürlü kalp, yasaklı
[Nakarat]
Yıldız yatağımdan kalkar bu aşkı duysa
Ne canlar verdim, neyine yetmiyorsa
Gün gelip de kader hesabını sorsa
Çek cezanı, senin aşktan anladığın buysa
Benden sonra kimse değerini biçemez
Sağlam dursa da bi' kadehten fazla içemez
O tozlu yolları tek başına geçemez
Bi' yanı "Git" diyo', bi' yanı "Kal"
Bi' nefes al, içimde kal
Yıldız yatağımdan kalkar bu aşkı duysa
Ne canlar verdim, neyine yetmiyorsa
Gün gelip de kader hesabını sorsa
Çek cezanı, senin aşktan anladığın buysa
Benden sonra kimse değerini biçemez
Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez
O tozlu yolları tek başına geçemez
Bi' yanı "Git" diyo', bi' yanı "Kal"
Bi' nefes al, içimde kal
[Çıkış]
Yakaladım seni, seni
Şimdi biraz ben, biraz sen
Deştik mi yaraları? Özür