Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi nedir? Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü ne zaman açıldı? Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ne zaman kapandı? Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı veya Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Türkiye'de yaşayan halkın sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetleri yürütmek için kurulmuş ve Ankara'da bulunan bir ulusal referans laboratuvarıdır. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ne zaman açıldı? Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ne zaman kapandı?

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 2011 yılında kapatılmıştı. Koronavirüs salgınından sonra tekrar gündeme gelen Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, sosyal medyada sıkça konuşulmaya başlandı. Peki, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ne zaman açıldı? Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ne zaman kapandı?

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ NEDİR?

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı veya Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Türkiye'de yaşayan halkın sağlığının korunması amacıyla temel laboratuvar hizmetleri yürütmek için kurulmuş ve Ankara'da bulunan bir ulusal referans laboratuvarıdır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Hıfzıssıhha) bünyesindeki altı bölümden biridir.

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ NE ZAMAN AÇILDI?

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 27 Mayıs 1928 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihte geçerli olan 1267 sayılı yasa tasarısı uyarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı idi.

Müessese ile ilgili en son yapılan değişiklik ise 1983 yılında olmuştur. 14 Aralık 1983 tarihindeki Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe göre 181 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurumun adı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. O tarihten beri de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı bir kuruluştur.

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜ NE ZAMAN KAPATILDI?

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, 2 Kasım 2011 tarihinde kapatılmıştır.

REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA ENSTİTÜSÜBİNASI HAKKINDA

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nın ikamet ettiği bina Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarlık tarihinde oldukça öneme sahiptir. Binanın inşa edildiği dönemde yeterince kalifiye yerli mimar bulunmadığı için Ankara'daki birçok resmi kuruluş binası gibi, bu yapı da yabancı mimarlara yaptırılmıştı.

Theodor Jost tarafından tasarlanmış olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün ise Türkiye Cumhuriyet'nin ilk dönemlerindeki sağlık hizmetleri konusunda ilk kayda değer girişimlerden birisi olması bağlamında önemlidir. Theodor Jost'un tasarladığı bakteriyoloji-kimyahane yani aşı üretim bölümü ve Robert Oerley'in tasarladığı Hıfzıssıhha Okulu ve merkez binası Rockefeller Vakfı'nın da yardımıyla inşa edilmiştir. Yapının girişinde bulunan demir ızgara ve giriş üzerindeki kadın sporcu rölyefi, 1930'lu yılların modernizm stiline iyi bir örnektir.