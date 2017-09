Recep Konuk, Çiftçilerle Buluşmaya Devam Ediyor

Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde Hayıroğlu, Ovakavağı ve Yarma'da üreticilerle bir araya gelen AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker'in değişmez amacının tarladaki üretimi büyütmek olduğunu belirterek "Biz üretim artmadan kalkınmanın olmayacağını çok iyi biliyoruz ve daha çok üretmek ve daha çok ürettirmek için yatırım yaptık, yapıyoruz" dedi.



Başkan Recep Konuk, 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Seçimli Olağan Genel Kurulu öncesi Konya'nın dört bir tarafında çiftçilerle buluşmaya devam ediyor. Başkan Konuk bu çerçevede dün de Karatay ilçesine bağlı Hayıroğlu, Ovakavağı ve Yarma'da çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerin yoğun ilgilisiyle karşılanan AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'a üreticilerin sevgi gösterileri dikkat çekti. Başkan Recep Konuk, konvoylarla karşılandı. Gittiği her bölgede halkla kucaklaşan, çiftçilerin dertlerini dinleyen, Genel Kurul çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Recep Konuk, Hayıroğlu, Ovakavağı ve Yarma'da çiftçilere seslenerek, "Konya Ovasının cefakar çiftçisi emeğinin karşılığını alsın, üretsin, ürettiği para etsin, toprağına sahip çıksın, köyünü, yerleşim yerini bırakıp gitmesin, ülke ekonomisine katkı yapsın diye gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. 45 Tesis yaptık, 100'e yakın ülkeye ihracat yaptığımız Torku markasını oluşturduk ve ülkemizin en büyük 5 gıda firmasından birisi haline geldik. Çiftçinin derdi bizim derdimizdir. Biz üretim olmadan kalkınmanın olmayacağını çok iyi biliyoruz ve daha çok üretmek, daha çok ürettirmek için yatırım yapıyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Konya Ovasında artık mısır, ayçiçeği, patates de para ediyor. Biz, bu zengin toprakların fukara bekçileri olmayacağız, diyerek çıktık yola. Besilerimiz değerli, ürettiklerimiz değerli, elmamız, üzümümüz değerli. Biz işte bunun için çalıştık, mücadele ettik. Bizim fabrikalarımızda işlediğimiz ürünlerin fiyatı Türkiye ortalamasının her ürün grubunda üstünde, biz çiftçimizi, çiftçimizin ürününü, üretimini koruyoruz" şeklinde konuştu.



"Süt, kanallara dökülüyordu"



"Attığımız her adımı üreticimiz, çiftçimiz daha çok kazansın diye atarız" diyen Başkan Recep Konuk, "Lafla peynir gemisi yürümez, çalışacaksın, bir taraftan fabrika kuracaksın, diğer taraftan bu fabrikaların ürettiklerini satacağın pazarlar oluşturacaksın. Devasa bir sistemi yöneteceksin, bunu akıl terleterek, gecemizi gündüzümüze katarak başarabiliriz. Biz bu tesisleri süs olsun, bir fabrikamız daha olsun diye yapmadık. Bu fabrikalar çiftçinin ürettiği yere düşmesin, çiftçinin ürünü tarlada kalmasın, çiftçinin ürettiği elinde kalmasın, çiftçinin ürettiğine talep artsın, çiftçinin ürünü değerini bulsun, çiftçi alın terinin karşılığını alsın diye yaptık. Dün çiftçimiz sütünü para etmiyor diye kanala döküyordu. Besi para etmiyordu, çiftçinin malını alan parayı ödemiyor, ödeyen, derde derman olacak şekilde ödemiyordu. İnsanlarımızı hayvancılıktan uzaklaştırmışlardı. Ama şimdi Konya Şeker var, Torku var, Panagro var, garanti alıcı var. Bakın rakamlar açıklandı, Konya'da büyük baş hayvan sayısı 800 bini geçmiş. Türkiye'de 14 milyon hayvan varlığı var ve bunun 805 bini Konya'da. Konya büyükbaş hayvan sayısında birinci sıraya oturmuş. Dün niye olmuyordu bu? Panagro kuruldu, vatandaş kendisini emniyette hissetti, biz olduğumuz için mal piyasada değer buldu. Alıcılar kendini buna göre ayarlamak zorunda kaldı. Kim kazandı, üretici kazandı, çiftçi kazandı" diye konuştu.



"Oturduğun yerden ayçiçek fiyatı vermek kolay"



Ayçiçek konusuna da değinen Başkan Recep Konuk, "Oturduğun yerden ayçiçek fiyatı vermek kolay. Bakın Konya'da biz Hamyağ Fabrikasını kurmadan önce ayçiçeği üretimi yıllık 50 bin tonu bulmuyordu. Biz fabrikayı açmadan yıllık en fazla 50 bin ton üretime ulaşılmıştı. Şu anda Konya 400 bin ton ayçiçeği üretiyor. Konya Şeker olmasa, ayçiçeğinin alım garantisi olmasa bu rakamlara çıkar mıydı? Ayçiçeğini insanlar güvenle üretebilir miydi? Bu fiyatları biz vermesek bu sürdürülebilir miydi? Konya Şeker bunu yaparken de Türkiye'deki yatırım ikliminden faydalandı. Yatırım iklimi iyi olmasa biz bunları yapamazdık. Şimdi bana hemen fiyatı açıkla, diyorlar, bunu diyenlerin kafasında bir tek şey var, beklemek istemiyor, hemen ürününü satmak istiyor, kendince haklı. Ama çiftçi bunu düşünürken biz ayçiçeğinin geleceğini düşünmek zorundayız, ayçiçek eken bütün çiftçileri düşünmek zorundayız. Kantarları açarız, 10 gün içinde bütün ayçiçeğini alırız. Peki, ne kadar alırız? Bizim işleyeceğimiz ayçiçek 110 bin ton. Biz bu kadarını alırız. E diğerleri ne olacak? Geriye 290 bin ton ayçiçeği kalıyor. Konya Şeker aldı, benim depolarım doldu, dedi, kantarları kapattı, şimdi size soruyorum, ayçiçeği ne olur? Ayçiçeğini bitirirler, ayçiçeğini öldürürler. Konya Şeker alıcı olmadığı zaman iş başka bir yere gider. Onun için Konya Şeker ufak ufak kendisi alırken, regülasyon görevini de yapacak, o kalan 290 bin ton ayçiçeğinin de kendi aldığı fiyatlarla alınmasını sağlayacak. Biz bunu hesap ediyoruz. Biz ucuz politika yapmayız. Tekrar ediyorum, biz geçen seneki fiyattan daha düşük bir fiyatla almayacağız ve diyorum ki, bizim çiftçimizin eline Türkiye'de büyük firmalar dahil hiçbir firmanın ayçiçeği için yaptığı ödemeden az ürün bedeli geçmeyecek. Biz çiftçimizi ezdirmeyiz, çiftçimizin malının heder olmasına müsaade etmeyiz. Malın değer bulması için, ayağa düşmemesi için mücadele veriyoruz. Ayçiçeği bu bölgenin en önemli ürünlerinden biri haline gelmiştir. Bölge çiftçisi ve tarımı için ayçiçeğini korumamız gerekiyor. Ayçiçeğini çok üretirsek, hem ülke kazanır, hem üretici kazanır. Ayçiçeği fazla su istemiyor, yıl içerisinde üç defa, dört defa sulama yetiyor, ayçiçeğini üretimini mutlaka ama mutlaka bu bölgede korumamız, ayçiçeği üretimini sürdürülebilir halde tutmamız gerekiyor" dedi.



"Genel kurula mutlaka gelin"



"Bizim sizden ricamız size sahip çıkan kurumunuza sahip çıkın. Bu nasıl olur? Bu Genel Kurula gelerek olur, Genel Kurul'a gelin" şeklinde konuşmasını sürdüren Başkan Recep Konuk, "Bugün bu kurumla ilgili bir sürü tezvirat üretenler var. Bunu niye yapıyorlar? Çünkü çok kişinin ayağına bastık, ithalatçının ayağına bastık, Konya çiftçisinin üzerinden kolay kazananın ayağına bastık, tefecilerin ayağına bastık, o ayağına bastıklarımız bu kurumun büyümesini istemiyor. Ama bu kurumun sahibi var, çiftçilerimiz bu kurumun sahibidir. Çiftçimiz bir gününü ayırsın, Genel Kurula gelsin. Sizi Genel Kurula bekliyorum. Şundan emin olun, Biz çiftçi için mücadele ediyoruz, rafta mücadele ediyoruz, üretimde mücadele ediyoruz, başka yerlerde, başka ortamlarda mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Niye başkanlığa tekrar aday olduğunu da ifade eden Başkan Recep Konuk, "Sizin rızanız olmadığı için gidemedim" dedi.



2019 yılında Türkiye için çok önemli bir dönemin de başlayacağını söyleyen Başkan Konuk, "Artık kanunları, milletin seçtikleri yapacak, mevcut sistem yönetimi bürokrasiye vermiş ama 2019'da bu dönem bitecek, vesayet dönemi tamamen bitecek" diye konuştu. - KONYA