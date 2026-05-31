Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in İstanbul konseri öncesinde satışa sunulan lisanslı ürünler büyük ilgi gördü. Özellikle sanatçının özel tasarım çoraplarını satın almak isteyen hayranlar, stadyum çevresinde kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

Kanye West'in Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verdiği konser öncesinde binlerce kişi konser alanına akın etti. Stadyum çevresinde kurulan resmi ürün satış noktaları ise yoğunluk nedeniyle adeta dolup taştı.

Özellikle Kanye West'e ait lisanslı çorapları satın almak isteyen hayranların oluşturduğu kuyrukların yaklaşık 2,5 kilometreye ulaştığı belirtildi. Satış noktalarının önünde uzun süre bekleyen hayranlar dikkat çekti.

FİYATI GÜNDEM OLDU

Konser alanında satışa sunulan ürünler arasında en çok ilgiyi çeken parçalardan biri çoraplar oldu. Yaklaşık 1.000 TL'den satışa çıkarılan çorapların kısa sürede tükenme noktasına geldiği ifade edildi.

Konser için İstanbul'a gelen binlerce kişi hem etkinlik alanında hem de ulaşım noktalarında yoğunluğa neden oldu.

KONSER ŞEHRİ HAREKETLENDİRDİ

Kanye West'in İstanbul konseri, yalnızca stadyum çevresinde değil toplu ulaşım hatlarında da yoğunluk oluşturdu. On binlerce kişinin aynı saatlerde konser alanına yönelmesi nedeniyle metro istasyonları ve bağlantı yollarında kalabalık yaşandı.

Konser öncesinde lisanslı ürün stantlarının önünde oluşan dev kuyruklar ise gecenin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

