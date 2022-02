Receb ayı ibadetleri, duaları, zikirleri ve nafile namazları nelerdir? Mübarek Recebi Şerif ayında yapılacak ibadetler ve kılınacak namazlar nelerdir?

Receb ayı, Hicrî takvime göre yılın 7. ayıdır. Receb ayı, Üç Aylar'ın başlangıcı ve Haram Aylar'dan biridir. Recebi Şerif ayında nafile namaz kılmak, oruç tutmak, zikir çekmek çok sevaptır. Sizler için Receb ayında kılınacak namazları, okunacak duaları ve zikirleri, yapılacak ibadetleri derledik. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

3 AYLAR NE ZAMAN 2022?

Üç aylar Receb ayının 1. günü başlayacaktır. 2022 yılında 3 aylar 2 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Recep ayının ilk günü 2 Şubat 2022 tarihine denk gelmektedir. Üç ayların ilk gecesi 1 Şubatı 2 Şubata bağlayan gecedir.

RECEP AYI NE ZAMAN 2022?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba

Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

RECEB AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

RECEB AYININ İLK GECE NAMAZLARI (1 ŞUBAT 2022 SALIYI 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBAYA BAĞLAYAN GECE NAMAZLARI)

1-) Recebin ilk gecesinin namazı hakkında Enes (Radıyallâhu Anh) 'dan rivayet olunan bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ashaba hitaben:

"Her kim, Receb'in ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra bir Fatiha ve bir İhlas ile yirmi rekat kılar ve onlar arasında 10 selam verir, onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Ruhu'l-Emin olan Cibril onu bana bildirdi." buyurmuştur.

Biz: "Allah-u Te'ala ve Rasulü bilir." deyince, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Allah-u Te'ala onu, canı, malı, ailesi, ve çocukları hakkında korur. Bu kişi, kabir azabından korunur, hesapsız ve azapsız bir şekilde Sırat'ı şimşek gibi geçer. " buyurmuştur.

Kaynak : (Abdülhak ed-Dehlevi, Mâ sebete bi's-sünne fi eyyâmi's-sene - Abdülhayy el-Leknevi, es-Asarü'l-merfu'a, Kitabu's-salat - ed-Deylemi, Müsnedü'l-Firdevs)

2-) İmam el-Imad (Rahimehullah) 'ın nakli vedhile; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Cibril (Aleyhisselam) 'in bana bildirdiğine göre; Receb'in ilk gecesi olduğunda her kim iftar anında (yemekten ve akşam namazından sonra) ilk rekatta Fatiha Suresi'ni, Ayete'l Kürsi'yi, Kadir Suresi'ni (İnna enzalna), İhlas Suresi'ni ve Felak-Nas surelerini birer defa okur (ve 2. rekatı da aynı şekilde kılarsa), Allah-u Te'ala o kişi için her rekata karşılık 70 senelik ibadet sevabı yazar ve büyük bir sevap ihsan etmek ile birlikte geçmiş günalarını da bağışlar. " buyurmuştur.

Kaynak : (Sahil ibnü 'Abdillah eş-Şafi'i el-ma'ruf bi'l-Imad, Bustanül-fukara ve nüzhetü'l-kurrâ)

NOT = Kaynakçanın tamamı değil bir kısmı eklenmiştir.

RECEB-İ ŞERİF AYININ 15. GECE NAMAZLARI TARİFİ VE KILINIŞI

1-) Receb'in on beşinci gecesi 1 Fatiha, 10 İhlas ile 100 rekat kılınıp, peşine 1000 kere istiğfarda bulunmak, teşvik edilen amellerdendir.

(Kaynak : Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l esrâr ve celiletü'l-ezkar)

2-) Muhammed ibni Hatîriddin Hazretleri'nin nakline göre : "Receb'in 15. gecesi 5 selamla 10 rekat kılınır, her rekatta Fatiha'dan sonra 30 kere İhlas (Gulhuvallahüehad) Suresi okunur. Namaz bitince 100 kere 'Estağfirullah' denilerek Allah-u Te'âlâ'dan mağfiret talep edilir."

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatîriddin, el-Cevâhiru'l-hams)

3-) Receb'in yarı gecesi yani 15. gecesi 1 Fatiha ve 3 İhlas Suresi ile (2 rekatta bir selam vererek) 10 rekat namaz kılınır . Selam verip namazı bitirince 100 defa:

'Sübhanellahi vebihamdihi, Sübhanellahilazim'

"Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim. O büyük Allah'ı tesbih ederim." diye zikredilir.

(Kaynak : Abdülhayy el-Leknevî, el-Asâru'l-merfû'a)

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

– Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

RECEBİ ŞERİF AYI DUASI NEDİR?

--- Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi;" Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.

"Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Receb'in ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa "Allahümme salli ala Muhammed" diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa "ya Allah" diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "la ilahe illallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir.

Bu hal üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhid çekmeliyiz.

1100 defa la ilahe illallah

100 defa Muhammedürresulullah

100 defa ya Allah

111 defa Allahümme salli ala Muhammed

MÜBAREK "ÜÇ AYLAR" DUALARI

Bi'smi'llahi'r-rahmani'r-rahim

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vahtim lena bi'l-iman ve yessir lena bi'l-kur'an

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

İkinci 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

İkinci 10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

İkinci 10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab

ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU

Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân.

RECEP AYININ HER ON GÜNÜNÜN ZİKİRLERİ

"Her kim Receb-i Şerifin ilk onunun her günü yüz kere:

[Sübhanelhayyilgayyûm]

'Hayy ve Kayyûm (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

İkinci onun her günü yüz kere:

[Sübhanellahilehadissamed]

'Ahad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

Üçüncü onun her gününde de yüz kere:

[Sübhanellahirrauf]

'Raûf (yaratıklarını çokça esirgeyici) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!' derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez."

(Kaynak : Safûri, Nüzhetü'l-mecâlis - Enisü'l-celis hamişi)

RECEB AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte "korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek" anlamlarına gelen recb kökünden türeyen receb kelimesi saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan birinin adı olup dinî gelenekte önemli yeri olan üç ayların ilkidir. Câhiliye devrinde, receb ayı boyunca savaştan ve baskınlardan uzak durulur, özellikle ilk on gününde oruç tutulur, umre ziyaretleri yapılır ve putlardan oluşan tanrılara "atîre" veya "recebiyye" denilen kurbanlar takdim edilirdi. Receb ayının daha önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde "hevber", Arab-ı âribe döneminde "esamm" (sağır) diye adlandırıldığı, kan dökmenin, mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu ayda kavga ve silâh sesleri, imdat çağrıları duyulmadığı için bu adla anıldığı rivayet edilir. Araplar'ın Mudar kolundan olan Kureyş gibi kabilelerin receb ayına diğer kabilelerden daha fazla saygı göstermesi sebebiyle Hz. Peygamber'in bir hadisinde de geçtiği üzere (aş.bk.) bu aya "receb-i Mudar" denilmekteydi. Öte yandan haram aylardan üçü (zilkade, zilhicce, muharrem) peş peşe geldiği için bunlara "serd" (birbirini takip eden) denilirken receb ayına tek olduğu için "ferd" (münferid) adı verilmiştir. Kaynaklarda receb ayı karşılığında başka isim veya sıfatlar da zikredilmektedir. Osmanlı belgelerinde receb (?) kısaltmasıyla ve "şerif", "mürecceb" gibi sıfatlarla birlikte yazılmıştır.

Kur'ân-ı Kerîm'de receb kelimesi geçmemekle birlikte muhtelif âyetlerde haram aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmektedir (el-Bakara 2/194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-Tevbe 9/5, 36). Resûl-i Ekrem haram ayları zilkade, zilhicce, muharrem ve receb olarak açıklamıştır (Buhârî, "Megazî", 77; Müslim, "?asâme", 29). Haram ayların farklı bir önem ve saygınlığa sahip olduğu, bu aylarda işlenen iyilik ve kötülüklere başka zamanlarda işlenenlerden daha fazla mükâfat ve ceza verileceği yönünde genel kabul vardır.

Receb ayının haram aylardan biri olmanın ötesinde bir üstünlüğünün olup olmadığı âlimler arasında tartışılmıştır. Kaynaklarda receb ayının faziletine ve bu aya mahsus ibadetlere dair çok sayıda rivayet yer almaktadır. Klasik literatürde bu rivayetleri derleyen müstakil eserler mevcuttur. Ancak hadis âlimleri bunların büyük çoğunluğunun uydurma, önemli bir kısmının da zayıf olduğunu bildirmiştir. Hz. Peygamber'in receb ayı girdiğinde, "Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!" şeklinde dua ettiği yönündeki rivayet (Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, VI, 269) zayıf hadisler içinde yer almakla birlikte bu ayın faziletiyle ilgili en çok güvenilen rivayetlerden biri kabul edilir. Resûl-i Ekrem'e isnat edilen, "Receb Allah'ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır"; "Receb ayının diğer aylara üstünlüğü Kur'an'ın diğer sözlere üstünlüğü gibidir" şeklindeki sözlerle receb ayının ilk gecesinde veya herhangi bir gecesinde belirli bir namaz kılmaya teşvik eden rivayetlerin sağlam dayanaklarının bulunmadığı tesbit edilmiştir.

Bu ayda yapılan bazı ibadet ve uygulamalar da âlimler arasında tartışma konusu olmuştur. Görüş ayrılıklarının temelinde, âlimlerin zayıf da olsa bu tür rivayetlerle nâfile ibadetler konusunda amel edilip edilemeyeceği veya bu aya mahsus özel ibadetlerin nâfile ibadetlerle ilgili genel hükümlerin kapsamına girip girmeyeceğiyle ilgili anlayışları ve bid'at kavramı karşısındaki farklı tutumları yatmaktadır. Receb ayına mahsus ibadetler içinde en çok tartışılanı bu ayda oruç tutma meselesidir. Esasen belirli günler dışında her zaman oruç tutulabileceği ve haram aylardan biri olarak receb ayının bir özelliği olduğu kabul edilmektedir. Nitekim haram aylarda oruç tutmayı teşvik eden hadisler bulunmaktadır (Ebû Dâvûd, "?avm", 55; İbn Mâce, "?ıyâm", 43). İbn Ömer ve Hasan-ı Basrî gibi sahâbî ve tâbiîlerin haram ayların tamamında oruç tuttukları rivayet edilir. Hz. Peygamber'in receb ayında oruç tutmayı yasakladığı yönündeki hadis (İbn Mâce, "?ıyâm", 43) senedindeki zayıflık sebebiyle bu genel hükmü tahsis edici nitelikte görülmemektedir. Dolayısıyla bazı âlimler, konuyla ilgili zayıf rivayetlerin birbirini desteklediğini ve nâfile ibadetler hususunda bu tür hadislere dayanılmasının câiz olduğunu ileri sürerek receb ayında oruç tutmayı müstehap sayar. Buna karşılık bazı âlimler, Câhiliye döneminde olduğu gibi ramazan ayını gölgede bırakacak şekilde receb ayına özel bir kutsiyet atfedilmesi ve halkın bunu zorunlu bir ibadet olarak algılaması endişesinden dolayı bu ayda oruç tutmayı sakıncalı görmüştür. Bu âlimler görüşlerini Hz. Ebû Bekir, Ömer, İbn Abbas, İbn Ömer gibi sahâbîlerle bazı tâbiîn âlimlerinin söz ve uygulamalarıyla temellendirmeye çalışırlar. Bazı âlimler de özellikle receb ayının tamamını oruçlu geçirmeyi hoş karşılamamış, birkaç gün oruca ara verilmesini ya da bu ayla birlikte başka bir ayda da oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. İbn Abbas ve İbn Ömer'in de bu şekilde davrandığına dair rivayetler nakledilmektedir.

Receb ayında kurban kesmeyle ilgili benzer tartışmalar bulunmaktadır. Âlimlerin çoğunluğu, Câhiliye devrinde mevcut olup İslâm'ın ilk yıllarında da geçerli sayılan bu uygulamanın Hz. Peygamber'in, "Atîre yoktur" hadisiyle (Buhârî, "?A?i?a", 3-4; Müslim, "E?â?î", 38) neshedildiği görüşündedir. Bazı âlimler ise atîrenin meşrû olduğunu gösteren başka rivayetlere dayanarak (Ebû Dâvûd, "E?â?î", 1; Tirmizî, "E?â?î", 18) bunun müstehap olduğunu söylemiş, Resûl-i Ekrem'in bu uygulamayı tamamen kaldırmayıp sadece zorunlu bir ibadet sayılması niteliğini kaldırdığını, ayrıca bu kurbanın putlar için değil Allah için kesilmesini vurguladığını belirtmişlerdir. Öte yandan Abdullah b. Ömer'in Hz. Peygamber'in receb ayında umre yaptığına dair verdiği bilgi Hz. Âişe tarafından hatalı bulunmuştur (Buhârî, "?Umre", 3; Müslim, "?ac", 219). Bununla birlikte Hz. Ömer ve İbn Ömer gibi sahâbîlerle ilk dönemde yaşayan bazı âlimlerin receb ayında umre yapmalarını delil gösteren âlimlerin çoğunluğu bu ayda umre yapmayı müstehap kabul etmiştir.

Recebin ilk cuma gecesi müslüman toplumların dinî kültüründe Regaib kandili olarak kutlanır. Hadis âlimleri bu gecenin regaib diye adlandırılmasının ve bu gecede kılınması âdet haline gelen regaib namazıyla ilgili rivayetlerin mevzû olduğu hususunda birleşmektedir. Buna rağmen İbnü's-Salâh ve Ali el-Karî gibi âlimler bu geceyi vesile ederek ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle meşgul olmayı faydalı görmüştür. Receb ayında kutlanan gecelerden biri de Mi'rac gecesidir. Mi'rac hadisesinin gerçekleşme tarihiyle ilgili farklı rivayetler bulunmakla birlikte müslümanların çoğunluğu mi'racı Receb ayının 27. gecesinde kutlamaktadır.

Haberler.com - Gündem