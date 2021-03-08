Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu

"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı

Usta sanatçı Rasim Öztekin, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztekin için siyaset, magazin ve iş dünyasından ünlüler arka arkaya başsağlığı mesajı paylaştı. Başsağlığı mesajları arasında en çarpıcı olanı gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi.

Usta sanatçı Rasim Öztekin, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztekin için ünlüler arka arkaya başsağlığı mesajı yayımladı.

"BENİM İLE İSMİ KARIŞTIRILIP ÇOK KÜFÜR YEDİ"

Öztekin'in vefatı için başsağlığı mesajı yayımlayanlardan biri de gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı oldu. Kütahyalı, "Benim ile ismi karıştırılıp çok küfür yedi ama her zaman bu vaziyetin bile geyiğini yapma erdemini gösterdi." dedi.

Kütahyalı'nın paylaşımı şöyle:

"Adaşım... Çok büyük sanatçıydı... Çok büyük oyuncuydu... Benim ile ismi karıştırılıp çok küfür yedi ama her zaman bu vaziyetin bile geyiğini yapma erdemini gösterdi. Çok güldük bu durumlara. Adaşım Rasim Öztekin'i kaybettik. Çok üzgünüm. Şimdi artık tek Rasim olarak kaldım..."





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Dizi, tiyatro ve sinemamızın sevilen ismi, usta oyuncu #RasimÖztekin'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Öztekin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Hayat verdiği karakterler ile bazen güldüren bazen hüzünlendiren ama her defasında bir kez daha kendine hayran bırakan usta sanatçı #RasimÖztekin'in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Türk sinema ve tiyatrosunun üstatlarından, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli oyuncu #rasimoztekin'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden #RasimÖztekin'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum.





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden dizi ve sinema oyuncusu, tiyatromuzun usta isimlerinden Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Tiyatro ve sinema dünyamızın kıymetli ismi Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine, sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

AK Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi, değerli sanatçı #RasimÖztekin'in vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat dünyamıza başsağlığı dilerim.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Geçtiğimiz yaz gururla taşıdığı kavuğu emanet etmişti... Kıymetli tiyatro sanatçımız #RasimÖztekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, tiyatro camiasına, sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum.

Oyuncu Gülse Birsel: Mizaha emek veren her insanın kaybında dünyadaki kahkahalar azalıyor sanki. Nur içinde yatsın

Komedyen Cem Yılmaz: Rasim Abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.





Komedyen Ata Demirer: Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim.





Oyuncu Mert Fırat: Oynadığı her rolu kendine yakıştıran, karakterin sözünü kendi sözü yapan canım usta bir tek ölümü kendine yakıştıramadın. Gözümüz yaşlı kalbimiz yaptıklarınla dolu, naif gülüşünü ve bir de külliyatı miras bıraktın bize... #RasimÖztekin Mekanın cennet olsun...

Oyuncu Zafer Algöz: Oyuncu arkadaşımız Rasim Öztekin'i maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.





Oyuncu Berna Laçin: Ahhhh bu nasıl veda... Yattığın yer incinmesin. Türk Tiyatrosunun başı sağolsun #rasimoztekin

Oyuncu Şahin Irmak: Nur içinde yat usta... Hepimizin başı sağolsun... sabır dilerim canım kardeşim @peliniioztekin #rasimoztekin

Şarkıcı Derya Uluğ: Çok ama çok üzüldüm Allah rahmet eylesin... #rasimoztekin

Oyuncu Hazal Kaya: Çok çok üzgünüm... #rasimoztekin





Cem Yılmaz: Rasim Ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.





Yılmaz Erdoğan: Tiyatroya gözümü açtığım gün tanıdığım, hep hayran olduğum, hep çok sevdiğim Rasim Ağabeyi sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun. #RasimÖztekin

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Tiyatro ve sinemamızın kıymetli sanatçısı Rasim Öztekin'i kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum. Ülkemiz, önemli bir değerini kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun. #rasimoztekin