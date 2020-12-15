Ramiz Dayı sözleri, Tuncel Kurtiz sözleri | Resimli
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Ramiz Dayı sözleri, Tuncel Kurtiz sözleri | Resimli

15.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:46
Ramiz Dayı sözleri, Tuncel Kurtiz sözleri | Resimli

Ramiz Dayı sözleri, Tuncel Kurtiz sözleri Google'dan sıklıkça aranıyor. İşte etkileyici, güzel, kısa, anlamlı Ramiz Dayı (Tuncel Kurtiz) sözlerini Ramiz Dayı sözleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


Birbirinden etkileyici bir döneme damga vurmuş usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in sözleri, Ramiz dayı sözleri, anlamlı, kısa, etkileyici sözleri

RAMİZ DAYI SÖZLERİ

Ramiz dayı sözleri, Unuttum demek bile hatırlamaktır.

Ölüm çekip gitmek değildir.

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

Ve son sözü hep alın yazısı söyler.

Elinden bir şey gelmeyince kabullenmek kolaydır.

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.

En büyük arkadaştan en büyük düşman olur.

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

Bazen hayat seni öyle zorlarki yolun başında kimdin unutursun.

Kiminle güldüğünü belki unutabilirsin,ama kiminle ağladığını asla !

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

Sadakat sır saklamak mıdır? Sessiz kalmak mıdır? Kıyametin kopacağını bile bile.

Kaygılanma çocuk, herkes ölür! Kimi toprağa, kimi yüreğe gömülür.

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

Asıl çaresizlik kendine elimden geleni yaptım mı diye sormaktır.

Herkesin bir geçmişi vardır, bir de geçmemişi.

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

Seni ölüme götürse de, Doğrudan asla şaşmayacaksın.

Ne umutlar fısıldarsa fısıldasın sana hayat,çeker gider sadık kalmaz sonunda.

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

'Düşmanı affetmek kolay, zor olan dostu affetmektir.

TUNCEL KURTİZ SÖZLERİ

Tuncel Kurtiz sözleri, Bazen sevdiğin insanları korumanın tek yolu onlardan uzak durmaktır..

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

Dostunu yanınada alsan,karşınada alsan,o her zaman seni vurucak bir pozisyon bulur.

Gerçek niyetini kimse bilmeyecek.Kaderin sırrındır kaderini kimseyle paylaşmayacaksın..

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

Yalnızlığına iyi bak ve çok iyi sahip çık,kaç kişinin emeği var onda.

Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için, ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur.

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

Uykun gelmiyor diye gözlerini suçlama, Belkide o beklediğin uyku değildir.

Dön bak arkana yeğen. Gitmez" dediğin kaç kişi yanında?

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

Sen ağaç baltaya ne demiş bilirmisin kardeş? Ben senin beni kestiğine değil, sapının benden olduğuna üzülüyorum!

'BENT' isimli oyunun yönetmenliğini üstlenen meltem cumbul hakkında;"Sen bu işi götürürsün. Çok güzel bir çalışma olmuş. Bu yolda devam et."

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

Hayatın kuralı bu yeğen. Ne kadar uzağa gidersen git başladığın yere dönersin sonunda. Ne kadar değişirsen değiş, Nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı.

Oğlum hak için,dinimiz için,devletimiz için çalışıp uğraşmak varken geceleri safahat alemlerinde günah işlemekle meşgulsun bunu nasıl yapıyorsun ben anlamıyorum.

Ramiz Dayı Sözleri, Tuncel Kurtiz Sözleri | Resimli

Gömdüm hepsini, geliyorum. Bütün ölülerimi gömdüm, geliyorum. İnsan yaşıyorken özgürdür Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür Biz de biraz ölüyüz. Ölüler ki bir gün gömülür. İçimizdeki ölüler, dışımızdaki ölüler. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür.

Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime! Kimi bir bakışıyla yapar bunu, Kimi dalkavukça sözlerle, Korkaklar öpücük ile öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle, Kimi gençken öldürür sevdiğini, Kimi yaşlı iken. Şehvetli ellerle boğar kimi,Kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, Kimi fazla sever, Kimi satar kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, Kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdiğini. Ama herkes öldürdü diye ölmez

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