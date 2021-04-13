Ramazan ayı sözleri: En güzel Ramazan ayı sözleri ve mesajları nelerdir? Ramazan ayı ile ilgili sözler ve mesajlar!

Ramazan ayınız mübarek olsun! Bu ayda sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın mübaret Ramazan ayını kutlamak isteriz. Bunun için en güzel sözleri araştırırız. Sizler için en güzel, duygusal, dini, anlamlı Ramazan ayı sözlerini ve mesajlarını derledik. Haberimizden tüm sözlere ulaşabilirsiniz.

Ramazan ayı sözleri ve mesajları merak ediliyor. En güzel Ramazan sözlerini sizler için araştırdık. Her yıl tüm Müslümanlar tarafından sevilerek kutlanan dinimizin en önemli aylarından biri olan Ramazan ayı ile ilgili en güzel sözlere haberimizden erişebilirsiniz. Hayırlı ramazanlar dileriz...

RAMAZAN AYI SÖZLERİ

- Bir kimse Ramazan orucunu inanarak ve sevabını umarak tutarsa, geçmiş günahları mağfiret olur. (Hz. Ebu Hureyre (r.a.)dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Bir kimse Ramazan da inanarak ve sevabını umarak Kiyamul-leyl (teravih namazı) kılsa geçmiş günahı mağfiret olur. (Hz. Ebu Hureyre (r.a.)dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Dört geceyi ihya edene Cennet vacip olur: Arife'den bir evvelki (terviye) gecesi, arife gecesi, kurban bayramı gecesi, Ramazan bayramı gecesi. (Hz. Muaz (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Bir kimse Ramazan orucunu tutar ve ona ilaveten Sevval'den altı gün tutarsa, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur. (Hz. Ebu Eyyub (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Ramazanda Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar bağlanır ve her gece bir münadi şöyle nida eder: "Ey hayır sahibi, hayrını yap. Ve ey ser sahibi, biraz geri dur." (Hz. Ukbe Ibni Ferkad (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Ramazanda Allah'ı zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah'tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. (Hz. Cabir (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Size mübarek Ramazan ayı geldi. Niyetinizi takdim edin ve nafakanızı da geniş edin. (İbadet ve oruç için) ( Hz. Ibni Mes'ud r.a. dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Size Ramazan ayı geldi. O bereket ayıdır. O ayda tam hayır vardır ve Allah sizi gasleder. Rahmetini inzal eder, hataları siler, duaları kabul eder. Sizin rağbetinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder. Onun için Allah'a kendi tarafınızdan hayır ödeyin (Çok hayır yaparak Ramazanın hakkini verin). Zira saki, o ayda Allah'ın Rahmetinden mahrum kalan kimsedir. (Hz. Ubade (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Bir kimse hac ve umre etse de ayni sene içinde ölse, Cennete girer. Kim Ramazan orucunu tutsa sonra ölse Cennete girer. (Hz. Ebu Said (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Allah Ramazanın her gecesi iftar zamanında bir milyon kişiyi Cehennemden azad eder. Cuma'nın her saatinde de, hepsi cehennemlik olan yine bir milyon kişiyi Cehennemden azad eder. (Hz. Ibni Abbas (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- "Ramazan" demeyin. Zira Ramazan Aziz ve Celil olan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Lakin "Ramazan ayı" deyin. (Hz. Ebu Hureyre (r.a.)dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Size Ramazan ayı geldi. O mübarek bir aydır. Allah size Ramazan ayı orucunu farz kildi. O ayda gök (rahmet) kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve azılı şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalmışsa, o kimse hakikaten (bütün hayırlardan) mahrum kalmıştır. (Hz. Ebu Hureyre (r.a.)dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Ramazan ayı geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapatılır, şeytanlar da bağlanır. Bir münadi Ramazan bitinceye kadar söyle nida eder: "Ey hayra talib olan koş, Ey şerri isteyen, azalt (terk et)." (Hz. Utbe Ibni Abd (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Ramazan ayı girdiğinde Allah telala arsı taşıyan meleklere, tespihten ellerini çekip Muhammed (s.a.s.) ümmetine ve müminlere istiğfarda bulunmalarını emreder. (Hz. Ali (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

- Hac, kendi ile evvelkisi arasına, Ramazan da evvelki ile arasına, Cuma da evvelki ile kendi arasına kefarettir. (Günahı da anadan dogma temiz olur) (Hz. Ebu Umame (r.a.) dan rivayetle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed s.a.v. buyurdular.)

EN GÜZEL RAMAZAN AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ

- İsl?m'ın nurlu yüzü k?lbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, R?m?z?n-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

- Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

- Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan

- Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…

- En ışıltılı b?kışl?rın gözl?rind?, en tatlı sözl?rin kul?kl?rınd?, tüm mutlulukl?rın ?vuçl?rınd? ve en sonsuz s?vgil?rin gönlünc? y?ş?y?c?ğı Ramazan Ayı g?çirm?nizi dil?rim…

- Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun.

- İmanın, ibadetin, güzel ahlakın, ümmet bilincinin ve İslam kardeşliğinin pekiştiği mübarek ayın gelişi Müslüman alemi tarafından huzurla karşılanırken öte yandan vatandaşlar en güzel ayetli, dualı ve resimli Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri araştırması yapıyor.

Ramazan mesajları

- Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar

- Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…

- Bu mübarek ramazan ayı h?pimizin üz?rind? bulut olsun, b?r?k?ti üz?rimizd? dursun, Ramazan ayınız hayırlı olsun .

- Bu Mübarek Ayda Huzur Dolu, Mutlu, Sıcak ve Sakin Bir Şekilde Geçirmeniz Dileği iLe Ramazan Ayınız Hayırlı Olsun.

- Ramazan Ayında Bu mübarek Ay Hepimizin üzerinde Bulut Olsun Bereketi üzerimizde Dursun Ramazan Ayınız Mübarek Olsun.

- Y?ğmur gibi bereketli ve yağmur t?n?l?ri k?d?r tatlı bereketli Ramazanlar dilerim.

- Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile Ramazan ayınız mübarek olsun.

- Sıcak çorbalar koyulsun tabaklara, samimi sohbet başlasın sıcak yuvalarda bu ay Ramazan ayı mübarek olsun tüm insanlara…

- Ramazan ayının bereketi sofralarınıza, huzuru kalbinize, imanı dualarınıza yansısın Ramazan ayınız mübarek olsun.

DİNİ RAMAZAN SÖZLERİ

- "Oruçlunun uykusu ibadettir. Susması tesbihtir, amelleri misliyle kabul edilir, duası makbuldür, günahı affedilir."

- Ramazan Ayı Kalbine Teselli Ruhuna ilaç Olsun Duaların Kabul Olsun, Ramazan Ayın Mübarek Olsun.

- Ramzanın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.

- Dininin sihhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakina sahip olmaya "vesile olsun.

- İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed(sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazanın mübarek olsun.

- Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

Ramazan sözleri

- Hoş geldin Ey Şehri Ramazan

- Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan

- İsl?m'ın nurlu yüzü k?lbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, R?m?z?n-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

- Mübar?k Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az y?m?ğ?. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olm?y?. Dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Ef?ndimizin güzel ahlakına sahip ?lmaya vesile olsun .

- Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının g?lişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin…Hayırlı Ramazanlar .

- Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim.