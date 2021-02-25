Rafine Şekersiz Pratik Tatlı Tarifleri

Her geçen gün rafine şekersiz beslenme yaşamına geçenlerin sayısı artıyor. Peki, hiç tatlı yemeden bir hayat geçer mi dersiniz? Tabi ki geçmez. Üzülmeyin! Çok pratik lezzetli ve rafine şeker içermeyen tatlılar yapmak mümkün. Siz de birbirinden lezzetli, pratik ve sağlıklı tatlı tariflerini denemek için sabırsızlanıyorsanız, tarifler haberimizde !

Sosyal medyada da yer alan rafine şeker içermeyen tatlı tarifleri sıkça paylaşılır duruma geldi. Hal böyle olunca, rafine şeker içermeyen tatlı tarifleri de çeşitlilik göstermeye başladı. Başta "sağlıklı, şekersiz" tatlı dendiğinde aldığım ilk tepki; " şekersiz tatlı mı olur? Hımm sağlıklı mı? Güzel olmaz o zaman gibi yorumlar oluyordu. Fakat tatlıyı deneyenlerin ilk lokmalarını aldıktan sonraki yüz ifadeleri, tatlının lezzetini ortaya çıkarıyor. Siz de şekersiz yaşamı benimseyenler arasındaysanız gönül rahatlığı ile aşağıda paylaşacağım tatlı tariflerini deneyebilir ve pişman olmayacağınızdan emin olabilirsiniz.

RAFİNE ŞEKERSİZ PRATİK TATLI TARİFLERİ

- Elmalı İrmikli Pasta

- Meyveli Çıtır Atıştırmalık

- Tahinli Fit Sufle

- Rafine Şekersiz Kestane Şekeri

- Dut- Üzüm Kurulu Kek

- Kuru Meyveli Fit Tart

ELMALI İRMİKLİ PASTA

İçinde şeker yok, beyaz un yok, yumurta yok, süt yok.Ama tek kelime ile "harika" bir pasta oldu. Çok az malzeme ile lezzetli ve pratik bir pasta yapabilirsiniz.

Malzemeler

- ½ su bardağı irmik

- ½ su bardağı dut kurusu ( robottan geçirilmiş hali ile)

- ½ su bardağı yulaf unu

- ½ paket kabartma tozu

- 2 tane büyük kırmızı elma

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 50 gram tereyağı

Elmalı İrmikli Pasta yapılışı

- Elmalı kabuklarıyla birlikte rendeleyin. Üzerine tarçın ekleyin ve bir kapta karıştırın.

- Diğer yandan dut kurusunu un haline getirene kadar geçirin.

- Robottan geçirdiğiniz dut kurusunu bir kaba alın ve kalan diğer malzemeleri( yulaf unu, kabartma tozu, irmik, tarçın)de ekleyin ve karıştırın.

- Elmalı harcını üçe, irmikli harcı ise dörde bölün.

- Fotoğraftaki gibi önce irmik harcını sonra elma harcını sırasıyla yayın. Tüm harçlar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

- Son olarak yumuşamış tereyağını parçalayıp tatlının üstüne diziyoruz.

- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40-50 dakika pişirin. ( pişirme süresi fırına göre değişiklik gösterebilir.)

Afiyet olsun !

MEYVELİ ÇITIR ATIŞTIRMALIK

Ara öğünlerinizde kahve yanında tüketebileceğiniz çok hafif ve lezzetli bir tatlı. Dışının çıtırlığı, içini yumuşaklığı buluşunca ortaya muazzam bir lezzet çıktı. Yapması da bir o kadar pratik oluyor.

Malzemeler

- 1 tane kırmızı elma

- 1 tane iri hurma

- 10 tane fındık

- 1 avuç¸ kadar kadayıf

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Meyveli Çıtır Atıştırmalık yapılışı

- Öncelikle tereyağını eritin.

-Kadayıfı parçalayıp ekleyin. Kadayıflar renk alana kadar kavurun. Daha sonra soğumaya bırakın.

- Elmayı soyup rendeleyin. Ardından bir tavada elmaları kavurun.

-Elmalar suyunu çekince sıcak suda bekletip kabuğunu soyduğunuz hurmayı ekleyin.

-İkisini birlikte biraz daha kavurun. Elma ve hurmayı püre haline getirin(çatalla ezebilirsiniz.)

-Fındıkları ister toz ister küçük parçalar halinde ekleyin.

-Harcı üçebölün ve yuvarlayın.

-Son olarak çıtır kadayıfa bulayın biraz dinlendirdikten sonra yiyebilirsiniz.

Afiyet olsun!

TAHİNLİ FİT SUFLE

Tahin severler için mükemmel bir tarif oldu. O akışkanlığı, lezzeti, içinde şeker olmadığı halde tatlı oluşu bir harika.

Malzemeler

- 1 yumurta

- 1,5 yemek kaşığı dut kurusu ( toz haline getirilmiş¸)

- 2 yemek kaşığı dolusu tahin

- 3 yemek kaşığı süt

- 1 tane iri hurma

- 1 tatlı kaşığı yulaf unu

- 1 tatlı kaşığı pekmez

- 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

Tahinli Fit Sufle yapılışı

-Öncelikle yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyoruz.

-Beyazı mikserle iyice köpürtüyoruz. Yumurta sarısını ayrı bir kaba alıyoruz.

-Bu arada hurmayı sıcak suda bekletip kabuğunu soyuyoruz.

-Ardından yumurta sarısı ve kalan diğer malzemeleri - köpürttüğümüz yumurta beyazı hariç¸-iyice homojen olacak şekilde karıştırıyoruz. (Kıvam katı olursa biraz daha süt ekleyebilirsiniz)

-Son olarak karışımı yumurta beyazının içine koyup hafif hafif karıştırıyoruz.

-Kabımızı tereyağı ile yağlayıp harcı döküyoruz.

-200 derecelik fırında 8-10 dakika pişiriyoruz.

Not: İstediğiniz kıvamı elde etmek için kontrollü¨ pişirin. Daha akışkan isterseniz 8 dakika yeterli olacaktır.

Tahin sevip de denemeyen pişman olur.

Afiyet, bal olsun !

RAFİNE ŞEKERSİZ KESTANE ŞEKERİ

Sadece 3 malzeme ile yapılan, tadına doyamayacağınız kestane şekerleri karşınızda! Tadı gerçekten muhteşem oluyor. Üstelik yapması da çok pratik. Kahvenin yanında tüketebilirsiniz.

Malzemeler

- 10 tane kestane

- 5 tane iri hurma

- şeker ilavesiz çikolata

Rafine Şekersiz Kestane Şekeri yapılışı

- Öncelikle kestaneleri haşlıyoruz.

-Diğer yandan hurmaları sıcak suda bekletiyoruz.

- Daha sonra kestane ve hurmaların kabuklarını soyup robottan geçiriyoruz.

-Harçtan 10 tane topçuk elde ediyoruz.

-En sonda da benmari usulü¨ erittiğimiz çikolatalara batırıp 10-15 dakika buzlukta bekletiyoruz.

Afiyet olsun!

FISTIKLI ENERJİ TOPLARI

İnanılmaz lezzetli bir ara öğün, kahve yanı atıştırmalığı, çikolata artık ne derseniz ama tadına bayılacağınızdan emin olabilirsiniz. Tatlı isteğinizi fazlasıyla karşılayacaktır.

Malzemeler ( 7 tane çıkıyor)

- 4 adet iri hurma

- 2 silme yemek yulaf ezmesi

- 2 tatlı kaşığı dolusu fıstık ezmesi

- 1 tatlı kaşığı kakao

Üstü için;

- 4 kare şeker ilavesiz çikolata

- fıstık parçaları

Fıstıklı Enerji Topları yapılışı

-Hurmaları sıcak suda bekletip kabuklarını soyuyoruz.

-Yulaf ezmesini robottan geçirip, hurmayı ve diğer malzemeleri ekliyoruz.

- Hepsini tekrar robottan geçiriyor ve yuvarlıyoruz.

-Elde ettiğimiz topları, erittiğimiz şekersiz çikolataya ve fıstık parçalarına buluyoruz.

- 5 veya 10 dakika arası buzlukta bekletip afiyetle yiyebilirsiniz

Afiyet olsun !

DUT-ÜZÜM KURULU KEK

Kesinlikle en lezzetli tariflerden biri, üstelik içinde şeker ve un yok. Dut ve kuru üzüm kurusu, tatlı ihtiyacınızı yeterince karşılıyor.

Malzemeler

- 2 avuç¸ kuru dut

- 4 dolu yemek kaşığı yulaf

- 7 tane ceviz

- 2 dolu yemek kaşığı tahin ya da zeytinyağı ( ben tahin kullandım)

- 3 yemek kaşığı süt

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1 avuç¸ kuru üzüm

Dut-Üzüm Kurulu Kek yapılışı

-Öncelikle dut, yulaf ve cevizi robottan geçiriyoruz.

-Ardından kuru üzüm hariç¸ diğer malzemeleri de ekleyip tekrar robottan geçiriyoruz. ( kıvamı çok akışkan olmayacak yani normal kek kıvamından daha yoğun bir kıvam olmalı buna dikkat edelim. Çok cıvık olursa kuru malzeme eklemesi yapabilirsiniz.)

-En son kuru üzümü ekleyip karıştırıyoruz.

-Yağlı kâğıt serdiğimiz tepside yuvarlak bir şekil verip pişmeye bırakıyoruz.

-180 derecelik fırında 20-25 dakika kontrollü¨ olarak pişirin

Afiyet olsun!

KURU MEYVELİ FİT TART

İçindeki meyveler tatlı ihtiyacınızı çokça karşılıyor. Üstelik hem besleyici hem de lezzetli bir tarif.

Malzemeler

İç harcı için;

- 2 tane elma ( küçük ise 3 tane)

- 4 veya 5adet kuru meyve (hurma, gün kurusu, kuru incir hepsi olur. Ben hurma ve gün kurusu kullandım.)

- 5 adet ceviz

- 1 çay kaşığı tarçın

Hamuru için;

- 2 su bardağı yulaf unu ( yulafı robottan geçirip de un haline getirebilirsiniz)

- 4 yemek kaşığı tereyağı ( erimiş¸ halde olmalı)

- 1 yemek kaşığı süt

- 1/2 su bardağından biraz eksik pekmez

Kuru Meyveli Fit Tart yapılışı

-İç harcı için öncelikle elmanın kabuklarını soyup rendeliyoruz.

-Bir tavaya alıp suyunu çeken kadar kavuruyoruz.

-Daha sonra kuru meyveleri küçük küçük doğrayıp elmalar ile birlikte karıştırıyoruz.

-Kalan iç harç malzemelerini ekleyip soğumaya bırakıyoruz.

-Hamuru için ise önce sıvı malzemeleri birleştirip yulaf ununu yavaş¸ yavaş¸ ekliyoruz ve hamur elde ediyoruz.

-Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça koparıp buzlukta bekletiyoruz( crumble için).

-Kalan hamuru 8 parçaya ayırıp çanaklar oluşturuyoruz. İç harcı çanaklara ekliyoruz.

-Buzluğa attığımız parçayı tartlarımızın üstüne rendeliyoruz.

-175 derecede 20-25 dakika arası pişiyoruz.

Afiyet olsun!

Kaynak: Haberler.com / Aslı Bayraktar