Rafet El Roman'dan New York'ta Milli Takım için yeni marş müjdesi

ABD'nin New York şehrinde sahne alan ünlü sanatçı Rafet El Roman, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için yeni bir marş hazırladığını açıkladı.

ABD turnesi kapsamında New York'ta sahne alan ünlü sanatçı Rafet El Roman, yoğun katılımlı konserle hayranlarıyla buluştu. New York'taki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ile Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ı Türk Evi'ndeki makamlarında ziyaret eden Rafet El Roman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla buluştu. Sanatçı, burada Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek özel anlar yaşadı.

"23 Nisan'ı burada geçirmek çok anlamlı oldu"

Rafet El Roman ABD turnesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Birkaç gündür ABD'deydik. Önce New York, sonra da Chicago'da konser vermek üzere geldik. Çok da güzel bir döneme geldi. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı da burada geçirmiş olduk, teşekkür ederiz. Başkonsolosumuz Ahmet bey de bizleri davet ettiler. Çocuklarla beraber böyle fotoğraf paylaştık. Şarkılar söylendi, şiirler okundu. Sonrasında güzel bir konser verdik ve bugün de gördüğünüz gibi yağmurlu bir hava var. Buradan bu yağmurlu havada Chicago'ya geçiyoruz. Orada güzel bir konser vereceğiz" dedi.

Sanatçı, geçmişte ABD'de çektiği kliplere de değinerek, "ABD'yi biliyorsunuz, Macera Dolu Amerika dediğiniz zaman ilk önce Rafet El Roman akla geliyor. 1996 yılında ilk kez bu caddelere, Brooklyn, Manhattan ne varsa alt üst ettim ve Macera Dolu Amerika'nın klibini çekmiştik. Şimdi ise daha heyecanlı bir dönem başladı" ifadelerini kullandı.

Milli takım için yeni marş hazırladı

Dünya Kupası sürecine dikkat çeken El Roman, A Milli Takım için özel bir çalışma yaptığını belirterek, "Dünya Şampiyonası, Futbol Şampiyonası var ve Türk Milli Takımımız da katılacak. Biliyorsunuz birçok marş yazıldı. Ben de bir marş yazdım bu sene milli takımımız için. Daha doğrusu bir şarkı yazdım. İnsanlar umarım galibiyetlerle, gollerle her seferinde bu nakaratı, bu güzel şarkıyı da dinler, söyleriz hep birlikte" şeklinde konuştu.

ABD gözlemlerini paylaştı

ABD'deki gözlemlerine de değinen sanatçı, "ABD heyecanlı, hala güzel. Baktığımız zaman benim çok ilgimi çeken insanlar burada gayet hayatında, gayet gündelik, nasıl diyeyim, mücadelelerinde. Birçoğuyla böyle konuşma fırsatı buldum. Çoğunun İran Savaşı'ndan haberi bile yok. Sonra biz televizyonlarda Türkiye'de izlediğimiz zaman zannediyoruz ki o kadar yaygara o kadar yani yaygara demeyelim ama hani o kadar çok konuşuluyor ki bütün haber programlarında sabahtan akşama kadar İran, ABD, İsrail savaşı. Fakat burada ABD'lilere baktığım zaman kimsenin haberi bile yok. Yani bırakın birçoğuna öyle şakasına sorduk. Hani tanıştığımız ABD'lilere dedim ki 'İran'ı bilir misiniz?', 'Evet biliyoruz, tanıyoruz İran'ı'. Peki İran'ın başkenti nedir diyorum. Çoğu başkentini mesela bilemedi. 10 kişiden biri tahmin etti. Çoğu Bağdat mesela, Bağdat'ı biliyorlar. İlginç böyle şeyler de yaşadık" dedi.

New York konserinde kızıyla birlikte sahne aldığını belirten El Roman, "Kızımla beraber geldik. Kızım da sahnemde yer aldı. Harika bir şarkı söyledik. Sonra o kendi şarkılarına yer verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Yani emeği geçen herkese, ABD'deki dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Türkiye şampiyonluğu hak ediyor"

A Milli Takım için desteğini dile getiren sanatçı, "Dünya Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi destekliyoruz. Bu stadyumları tıka basa dolduruyoruz. Türkiye'nin çok taraftarı var bu arada. Yani Avrupa'yı saymıyorum bile. O yüzden avantajlıyız. Hemen hemen her maçlarda böyle bir sanki kendi evimizde oynuyoruz gibi bir hava, bir coşku var. O yüzden de Türkiye bence çok iyi bir derece hatta şampiyon olmayı da hak ediyor. Umarım bu güzel şarkımız da bu şampiyonada eşlik eder bu heyecanımıza. Herkese sevgiler selamlar Amerika'dan" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı