"TRT Türk'ün Yeni Programları İzleyiciyle Buluşuyor" - Haberler

Yurt dışında yaşayan Türklerin milli, manevi değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin yaşatılması ve Türk kültürü ile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla 1 Nisan 2022'de yeni yayın dönemine başlayan TRT Türk, kadın kuşağından sağlığa, kültürden sanata, dramadan yarışmaya pek çok içeriğini izleyicilerle buluşturacak.

"Berlin Çekirdekçisi" hafta içi her gün TRT Türk'te

Çok kısa dizi mottosuyla TRT Türk ekranlarında izleyiciyle buluşan "Berlin Çekirdekçisi", TRT'nin Türk diasporasına yönelik hazırladığı ilk içeriklerden birisi. Hafta içi her gün yayınlanan dizinin yönetmenliğini Bora Onur, senaryosunu İdris Meydi, Volkan Yaveroğlu ve Mustafa Eray Kaman üstleniyor. Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Burak Alkaş, Orçun Kaptan, Selin Köseoğlu ve Emin Oğuz'un oyuncu olarak yer aldığı dizide, Almanya'da yaşayan Türklerin gündelik hayatları ve kimi zaman komik, kimi zaman da duygusal hikayelerine yer veriliyor. Sıcak, samimi ve mizahi bir içeriğe sahip olan dizi, hafta içi her gün 20.45'te TRT Türk ekranlarında.

Birbirinden eğlenceli ve renkli içerikler

Muhammet Burak Yayla'nın sunumu ve uzman konukların katılımıyla gerçekleşen "Aklıselim" programı, modern hayatın içindeki sosyal ve kültürel pek çok konunun İslam'ın bakış açısı doğrultusunda yorumlanmasını amaçlanıyor. "Aklıselim" programı, yarın akşam saat 22.30'da TRT Türk'te.

Rafet El Roman'ın ünlü konuklarını şehrin belli bir noktasından arabasına aldığı ve Avrupa sokaklarında dolaşarak sohbet ettikleri "Rafet El Roman ile Her Şey Yolunda" programında, konukların yaşamlarından kesitler, Avrupalı Türklerin hayatlarıyla ilgili ilginç ve güncel konular ele alınıyor. "Rafet El Roman ile Her Şey Yolunda", cumartesi günü saat 20.00'de TRT Türk'te.

Şoray Uzun'un eğlenceli sunumuyla gerçekleşen "Oğlan Bizim Kız Bizim", Türklerle evli yabancı damat ve gelinlerin konuk olduğu ve aile olmanın renkli detaylarını anlattığı eğlenceli bir talk show programı. Kültürler arasındaki etkileşimin hoşgörü çerçevesinde keyifli bir sohbetle ekranlara getirmek amaçlayan "Oğlan Bizim Kız Bizim", pazar günü saat 20.00'de TRT Türk ekranlarında.

Sunuculuğunu Salih Yüzgenç'in üstlendiği, Balkan coğrafyasındaki önemli etkinlikleri, Türk dostu insanları ve hikâyelerini ekranlara taşıyan "Balkan Saati" programı ise cumartesi günü saat 12.00'de TRT Türk ekranlarında.

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