Esenyurt Belediyesi 30 Ağustos Zaferi'ni Rafet El Roman konseriyle kutladı

Esenyurt Belediyesi 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıl dönümünü, ünlü sanatçı Rafet El Roman'ın verdiği konserle kutladı. Konser arasında yaptığı konuşmada zaferin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bin yıl geçse de unutulmayacak" dedi.

Büyük Taarruz'un bağımsızlıkla sonuçlandığı 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılını coşkuyla kutlayan Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Rafet El Roman konseriyle, Esenyurtlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser öncesinde, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilen Gençlik Festivali'nde (GençFest) şampiyon olan takımlara ve sporculara Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından kupaları ve madalyaları takdim edildi. Esenyurt'un gençlerle yüceleceğine vurgu yapan Başkan Bozkurt, başarılı sporcuları tek tek tebrik etti. Ödül töreninin ardından sahne alan sanatçı Rafet El Roman, sevilen şarkılarını Esenyurtlular ile birlikte söyledi.

"BİN YIL GEÇSE DE UNUTULMAYACAK"

Konser arasında sahneye çıkarak sanatçı Rafet El Roman'a çiçek takdim ederek teşekkür eden Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bugün Büyük Taarruz'un arifesi, 101 yıl geçti üzerinden ama hala unutulmadı, bin yıl geçse de unutulmayacak. Anadolu'nun her bir köşesindeki herkes ülkesinin geleceği için canını ortaya koydu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde bu ülkeyi bize armağan ettiler. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Kıymetini bilmek demek bir arada durmak demek. Bizler dünyanın en güzel coğrafyasının çocuklarıyız ve kadim dostluklarla birbirimize bağlıyız. Geçmişimiz zaferlerle, mutluluklarla dolu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülke için canını ortaya koyan herkesi minnet, saygı ve rahmetle anıyorum."

"EN GÜZEL GÜNLER BİZİMLE OLSUN"

Esenyurt'ta yoğun bir ilgiyle karşılaşan sanatçı Rafet El Roman, "Bugün çok özel bir gün. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bu kadar ilgiye, sevgiye teşekkür ediyorum. Şimdi büyük bir coşku bizi bekliyor. Herkese nice bayramlar diliyorum. En güzel günler bizimle olsun, kalbimiz sevgiyle dolsun" dedi.