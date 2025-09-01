Uşak'ın Banaz İlçesi Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. Yıldönümü Kutlandı

Uşak'ın Banaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Banaz Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin sunulması ve mehter takımının gösterisiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, kurtuluş günlerinin yalnızca tarihsel bir hatırlatma değil, aynı zamanda geleceğe yön veren ibret levhaları olduğunu ifade etti.

Türk tarihinin, Türk milletinin bağımsızlık tutkusu uğruna verdiği nice eşsiz mücadele ve kahramanlıklarla dolu olduğunu vurgulayan Emeç, şöyle devam etti:

"Bütün yokluklara ve imkansızlıklara rağmen yalnızca vatan sevgisine, imanına ve azmine güvenerek mücadele eden, bu topraklar için canını ortaya koyan kahraman ecdadımız, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Bizlere düşen görev, onların mirasına sahip çıkmak, tarihimizi en iyi şekilde öğrenip anlamak ve geçmişten aldığımız güçle geleceğe yön vermektir. Büyük Taarruz ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır."

Konuşmanın ardından şarkıcı Rafet El Roman sahne aldı, yöresel sanatçı Ethem Kaya da halk müziği eserlerini seslendirdi.

Programa AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.