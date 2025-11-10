Haberler

Rafet El Roman'dan sahnede hayranıyla sürpriz düet

Rafet El Roman'dan sahnede hayranıyla sürpriz düet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Ataşehir'de verdiği konserinde sahne enerjisiyle büyüledi. Eski ve yeni hitlerini seslendirerek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan El Roman, bir hayranını sahneye davet edip hem dans etti hem de düet yaparak izleyicilerden büyük alkış topladı.

Son dönemde hem açıklamaları hem de sahne performanslarıyla adından söz ettiren Rafet El Roman, yine gündemde. Geçtiğimiz haftalarda kadın şarkıcıların sahne kostümleri üzerine yaptığı yorumla gündeme gelen sanatçı, bu kez konser performansıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Ataşehir'deki Lizzbon adlı mekanda sahne alan Rafet El Roman, konser boyunca hem eski hem de yeni hit şarkılarını seslendirdi.

Rafet El Roman'dan sahnede hayranıyla sürpriz düet

Sevnelerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, romantik parçalarıyla dinleyenlerine duygusal anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde izleyicilerine büyük bir sürpriz yapan El Roman, genç bir hayranını sahneye davet etti. Şarkıcı, hem hayranıyla dans etti hem de onunla birlikte düet yaparak salondan büyük alkış topladı.

SAMİMİ TAVIRLARI ALKIŞ TOPLADI

Sahne boyunca enerjisiyle dikkat çeken Rafet El Roman, izleyicileriyle bol bol sohbet ederek sıcak bir atmosfer yarattı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonda hemfikir oldu
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.