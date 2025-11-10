Rafet El Roman'dan sahnede hayranıyla sürpriz düet

Son dönemde hem açıklamaları hem de sahne performanslarıyla adından söz ettiren Rafet El Roman, yine gündemde. Geçtiğimiz haftalarda kadın şarkıcıların sahne kostümleri üzerine yaptığı yorumla gündeme gelen sanatçı, bu kez konser performansıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Ataşehir'deki Lizzbon adlı mekanda sahne alan Rafet El Roman, konser boyunca hem eski hem de yeni hit şarkılarını seslendirdi.

Sevnelerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, romantik parçalarıyla dinleyenlerine duygusal anlar yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerinde izleyicilerine büyük bir sürpriz yapan El Roman, genç bir hayranını sahneye davet etti. Şarkıcı, hem hayranıyla dans etti hem de onunla birlikte düet yaparak salondan büyük alkış topladı.

SAMİMİ TAVIRLARI ALKIŞ TOPLADI

Sahne boyunca enerjisiyle dikkat çeken Rafet El Roman, izleyicileriyle bol bol sohbet ederek sıcak bir atmosfer yarattı.